Sedinta de guvern - prima pe lista de OUG e amanarea platii ratelor la banca

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Executivul este pregatit sa dea o ordonanta de urgenta care permite amanarea platii ratelor la banca atat pentru persoane fizice, cat si pentru firme, pentru o perioada maxima de noua luni."La cererea celor care au datorii la banci, plata ratelor se poate amana cu pana la noua luni, deci, practic, ratele pot fi amanate pana la sfarsitul acestui an. Suntem convinsi ca pana atunci economia isi va reveni, oamenii isi vor reveni si atunci lucrurile vor intra cu mult mai usor intr-o normalitate", a afirmat seful statului, la Palatul Cotroceni.Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, la Realitatea Plus, ca nu va fi nevoie de niciun certificat de stare de urgenta pentru a obtine o astfel de facilitate, ci doar de o cerere catre banca."Propunerea a fost discutata si cu Banca Nationala si cu sistemul bancar. Fiecare cetatean va decide care este perioada pentru care vrea sa isi amane ratele. (...) Detaliile le voi prezenta in ordonanta de urgenta pe care o voi propune maine (joi - n.r.) in sedinta de guvern", a afirmat Citu.Totodata, in cadrul sedintei de guvern, urmeaza sa fie adoptate mai multe proiecte de ordonanta de urgenta privind domeniul sanatatii si protectiei sociale in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit ordinii de zi afisate pe site-ul Secretariatului General al Guvernului.Astfel, printr-un proiect de ordonanta de urgenta se are in vedereProiectul de act normativ vizeaza si reglementarea finantarii influentelor financiare determinate de cresterile salariale pentru personalul nemedical.Executivul urmeaza sa completeze, printr-o alta ordonanta de urgenta, prevederile OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii.Tot prin ordonanta de urgenta vor fi aduse completari la OUG 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala.In sedinta de guvern va fi discutat si un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea OUG 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta.Pe agenda reuniunii mai figureaza un proiect de hotarare pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii, prelungirea si prorogarea unor termene si pentru reglementarea unor masuri pe perioada instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei.