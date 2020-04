Asociatiile de magistrati cer respingerea Legii Gorghiu pentru inchisoarea la domiciliu: Va fi o crestere alarmanta a unor infractiuni

Ziare.

"Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie, luand act de noile initiative de modificare a Codului penal, a Codului de procedura penala si a legii privind executarea pedepselor si masurilor privative de libertate (...), referitoare, in principal, la posibilitatea executarii pedepsei inchisorii la domiciliu, isi exprima profunda ingrijorare in legatura cu proiectul legislativ aflat in dezbatere parlamentara.(...) Subscrisele constata cu regret ca nici actualul proiect legislativ nu are la baza considerente de oportunitate si necesitate, contribuind la diminuarea rolului exemplificativ al pedepsei si fiind de natura a determina o crestere alarmanta a unor infractiuni pe care actualul context de imprejurari din tara noastra le favorizeaza", se arata intr-un comunicat postat duminica pe pagina de Facebook a Forumului Judecatorilor.Cele doua asociatii considera ca proiectul in cauza, la fel ca alte initiative de modificare a legislatiei penale, reprezinta o incercare nereusita de transpunere "a unor dispozitii consacrate in legislatia unor democratii europene avansate in materia executarii pedepsei inchisorii, insuficient adaptate la realitatile din Romania"."Posibilitatea executarii la domiciliu a pedepselor ce nu depasesc 7 ani inchisoare, inclusiv in cazul concursului de infractiuni, face ca statul roman sa nu isi poata indeplini rolul de aparare a unor valori fundamentale protejate prin Constitutie, in contextul in care limitele speciale ale pedepselor au fost reduse pentru cele mai multe din infractiunile contra patrimoniului si multe altele incriminate prin Codul penal si legile speciale", se mentioneaza in comunicat.Asociatiile semnatare apreciaza ca modificarile legislative preconizate se indeparteaza de la scopul si functiile pedepsei, dar si de la standardele statului de drept, consacrate prin tratatul privind functionarea Uniunii Europene. De asemenea, proiectul nu pare sa fie insotit de solutii complementare care sa contribuie la simplificarea activitatii organelor judiciare, serviciilor de probatiune si sistemului penitenciar din Romania, care se confrunta cu o lipsa acuta de personal."In concluzie, consideram proiectul adoptat in procedura de urgenta ca fiind nu doar afectat de vicii serioase de constitutionalitate (...), dar si extrem de daunator si periculos, atat pe fondul general al slabirii autoritatii legii penale, prin masurile succesive dispuse de la intrarea in vigoare a noului Cod si pana in prezent, dar cu atat mai grav in actualul context, al pandemiei globale si starii de urgenta declarate pe teritoriul national, cand stricta respectare a normelor penale trebuie sa se constituie intr-un imperativ absolut pentru destinatarii acestor norme", se mai arata in comunicat.Un proiect de lege votat pe 31 martie de senatori, intr-o sedinta de plen online, prevede ca persoanele condamnate la pedeapsa inchisorii pentru care s-a dispus executarea acesteia la domiciliu vor fi supravegheate in permanenta prin intermediul unei bratari electronice.Senatorii au aprobat astfel propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile si completarile ulterioare.Camera Deputatilor este for decizional in cazul acestui proiect.