Guvernul a aprobat forma finala a proiectului privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin

procedura de angajare a raspunderii Guvernului pentru acest proiect de lege este in desfasurare, maine Guvernul se va prezenta in fata Parlamentului

"Principalele amendamente adoptate la proiectul de lege vizeaza perioada pentru care este permis votul celor cu vize de flotant, astfel, un amendament al PNL.De asemenea, numarul de semnaturi, iarasi, o cerinta a mai multor organizatii civice care au solicitat inlesnirea si facilitarea modului de inscriere in cursa electorala a candidatilor independenti a fost respectata, agreata si adoptata, respectivpentru depunerea candidaturilor, amendament depus de colegii de la USR", a declarat Ionel Danca, marti, la finalul sedintei de Guvern.El a precizat ca un alt amendament adoptat este cel privinddin Parlamentul Romaniei si a formatiunilor politice din Parlament in structurile Birourilor Electorale, astfel incat "sa fie permisa aceasta reprezentare pentru minoritatile nationale si pentru formatiunile politice care au numar 7 senatori sau 10 deputati"."Un alt amendament adoptat vizeaza, astfel incat aceasta activitate sa fie facilitata fata de normele aflate in vigoare care ingreuneaza, pe de-o parte, acreditarea observatorilor independenti si, in acelasi timp, permite prezenta in proximitatea Sectiilor de votare a unor reprezentanti politici si care nu au ce cauta in zona respectiva.Acestea au fost principalele amendamente adoptate astazi si", a mai declarat Danca.