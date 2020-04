In vreme de pandemie, Iohannis a promulgat legea care acorda aproape un milion de euro unui schit de pe Muntele Athos. Pledoariile din Parlament

Bani pentru conservarea icoanelor

Anterior acestui act normativ, Romania sprijinea financiar acest schit cu suma de 250.000 de euro/an.Potrivit legii, suma alocata, 960.000 de euro, se prevede in bugetul Secretariatului General al Guvernului, respectiv Secretariatul de Stat pentru Culte, si se acorda ca sprijin financiar lacasului de cult, cu respectarea dispozitiilor corespunzatoare din legislatia ce reglementeaza sprijinul financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase.Este vorba de un proiect legislativ initiat in primavara anului 2019 de parlamentari din toate partidele. Potrivit initiatorilor, "este necesar ca statul roman sa acorde sprijin financiar permanent pentru restaurarea, conservarea si intretinerea complexului de cladiri si a operelor teologice, culturale, istorice si artistice ce compun Schitul Prodromu, dar si pentru dezvoltarea relatiei spiritual-culturale si sociale a pelerinilor cu acesta."Banii urmeaza sa fie folositi in special pemtru conservarea unor icoane din aur si argint, moaste, acte, documente, manuscrise, hrisoave si alte opere teologice, literare si istorice.Proiectul a fost adoptat tacit in Senat (octombrie 2019), iar in Camera Deputatilor a fost votat, pe 10 martie 2020, cu o majoritate larga: pentru - 185, contra -57, abtineri -20, nu au votat - 1.In timpul votului, mai multi deputati au tinut sa sublinieze aportul lor la adoptarea legii. Detaliile apar in stenograma sedintei, postate pe site-ul Camerei Deputatilor. "Am alocat bani in fiecare an, cel putin cat eram prim-ministru, din Fondul de rezerva, pentru Schitul "Prodromu". Cred ca in felul acesta facem un gest de normalitate si stabilitate, sa nu depinda in fiecare an de Fondul de rezerva al Guvernului care, cu siguranta, are alte necesitati si alte probleme de rezolvat.""Este o initiativa care ne apartine tuturor. Toate formatiunile politice sunt semnatare ale acestei initiative, cu o singura exceptie, nu o voi nominaliza.In fapt, nu facem nimic pentru acea mica comunitate romaneasca, ci ii ajutam intr-un program de restaurare, impus dupa niste rigori ale Ministerului Culturii din Grecia si care presupune costuri foarte mari, cu mult peste posibilitatile lor.Insa eu vreau sa va spun ca as vrea sa apreciez foarte mult si sa va multumesc tuturor, semnatari fiind cu totii ai acestei initiative, pentru ca noi, printre altele, suntem aici si vocea lor, adica a celor care si-au asumat sa nu aiba voce, au renuntat la lume si s-au dedicat in totalitate rugaciunii pentru lume, tacand, dar tac luminand si se jertfesc tacand pentru noi toti. Faptul ca este acest spirit in Camera Deputatilor, astazi, aici, demonstreaza ca rugaciunea si jertfa lor nu sunt in zadar.""Acest ajutor dateaza din anii 2006-2007 si el a venit in contextul in care Reprezentanta crestina romaneasca pe Muntele Athos era intr-un proces permanent de restrangere. Sa nu uitam ca, inca din Evul Mediu, principii romani, voievozii au avut in permanenta ca obiectiv sa sustina asezamintele religioase de pe Muntele Athos. Prezenta romaneasca a fost mult mai consistenta.Din pacate, ea s-a restrans astazi la Schitul Prodromu, la Asezamantul Lacu si la inca unele lacasuri sporadice. Cred ca este o datorie nu doar religioasa, ci si patriotica sa facem acest lucru.De aceea, eu am votat cu convingere si as vrea sa adaug ca ar trebui sa veghem la reprezentarea crestin-ortodoxa romaneasca, peste tot in lume, pentru ca, vedeti dumneavoastra, cand vorbim despre pastrarea identitatii nationale, ea este peste tot legata de scoala si de Biserica.Noi am facut cateva lucruri remarcabile, legate de Asezamantul de la Ierihon, dar ar trebui sa continuam sa sustinem reprezentarea romaneasca in tinuturile Orientului Apropiat si, de asemenea, in Occident.Sa nu uitati, identitatea romaneasca in strainatate nu se mentine cu alegerile pe care le organizam noi in Romania din patru in patru ani, ci cu aceste doua institutii, Scoala si Biserica, pe care suntem datori sa le sprijinim! Multumesc."