Proiect: Institutiile sa fie obligate sa aiba statii de reincarcare a masinilor electrice

Potrivit initiativei legislative, depusa de un grup de deputati de la PMP si de mai multi parlamentari neafiliati, mai multe institutii si autoritati publice au obligatia sa contribuie la dezvoltarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant, in primul rand, prin amplasarea a minim o statie de reincarcare a vehiculelor electrice si electrice hibrid pulg-in, si sa asigure un minim de locuri de parcare, cel putin egal cu numarul statiilor de reincarcare.Totodata, aceleasi institutii au obligatia sa asigure accesul publicului la statiile de reincarcare in mod nediscriminatoriu, sa asigure functionarea non-stop a statiilor de reincarcare si sa asigure utilizarea gratuita a statiilor de reincarcare.Institutiile si autoritatile publice prevazute in proiectul de lege sunt: Parlamentul, Administratia Prezidentiala, Guvernul, autoritatile aflate sub control parlamentar, cu exceptia celor din domeniul sigurantei nationale, ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si serviciile publice descentralizate ale acestora, cu exceptia celor din domeniul apararii si ordinii publice.Alte institutii vizate de proiectul de lege sunt prefecturile, consiliile locale, cu exceptia celor din comune, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti.Neindeplinirea obligatiilor de catre autoritatile si institutiile publice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a V-a de sanctiuni, la doi ani de la data publicarii legii (de la 21 la 100 de puncte amenda, in anul 2019 un punct-amenda fiind 145 de lei).Cerintele de baza pentru o statie de reincarcare privind numarul de puncte, puterea si viteza de incarcare, tipurile de prize sau conectori, de contoare, de panouri de informare, dimensiunile, rezistenta, cerintele privind accesibilitatea, aplicatiile informatice si alte cerinte de proiectare si instalare se stabilesc prin ordin comun al ministrului Afacerilor Interne, al ministrului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, al ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si al ministrului Mediului, Apelor si Padurilor.Fiecare dintre autoritatile si institutiile publice prevazute de initiatorii propunerii legislative aloca, in limita bugetelor aprobate, resurse financiare necesare pentru realizarea obligatiilor prevazute.In expunerea de motive, initiatorii arata ca preocuparile din ce in ce mai ridicate ale statelor cu privire la schimbarile climatice si imbolnavirea populatiei - in conditiile in care, pe de o parte, activitatea de transport genereaza un sfert din emisiile de gaze cu efect de sera, iar transportul rutier in mediul urban genereaza 40% din emisiile generate de transportul rutier si, pe de alta parte, 9 din 10 cetateni europeni sunt expusi la emisiile de particule nocive si zgomote asociate transportului care depasesc limitele acceptabile - au determinat trecerea la noi sisteme de propulsie pentru vehicule."Avand in vedere beneficiile introducerii vehiculelor electrice, consideram ca statul trebuie sa intervina, prin puterea exemplului, si sa se implice direct in dezvoltarea infrastructurii de alimentare verde. Problemele de mediu-sanatate-energie fiind de interes national si european, propunerea legislativa instituie obligatia de dezvoltare a infrastructurii de alimentare verde", motiveaza deputatii.Initiatorii proiectului sunt deputatii PMP Corneliu Bichinet, Nicoleta-Catalina Bozianu, Constantin Codreanu, Catalin Cristache, Costin-Sebastian Moise, Marius-Emil Pascan, Cornel-Mircea Samartinean, Alexandru Teaca, Adrian-Mihaita Todoran, Adrian Mocanu - deputat neafiliat si senatorii neafiliati Dorin-Valeriu Badulescu si Vasile-Cristian Lungu. Senatul este prima Camera sesizata.