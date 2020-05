Kelemen Hunor spune ca legea UDMR doar corecteaza Codul lui Dancila: Iohannis a reusit sa-si bata joc de limba maghiara. Va rog, va implor opriti-va!

"Iohannis a reusit sa-si bata joc de limba maghiara"

Ciolacu, proiect de modificare a Regulamentului Camerei

"Sunt convins ca marea majoritate cunoaste istoria recenta a acestui proiect, dar totusi merita recapitulat. In 2018 a fost intens dezbatut si votat cu mare majoritate, inclusiv cu votul colegilor care azi sunt la guvernare, un Cod Administrativ care a reglementat aspecte din administratia centrala si locala, inclusiv folosirea limbii materne acolo unde o minoritate traieste intr-un numar semnificativ. Acel act a fost atacat de presedintele Iohannis la CCR.In sesizarea presedintelui era detaliat, pe opt pagini, ca folosirea limbii materne in administratia publica locala in conditiile stabilite de actul normativ ar fi neconstitutionala. Parerea presedintelui era ca Legea 2015 din 2001 nu era in conformitate cu Constitutia. CCR a considerat ca legea votata in 2018 are elemente de neconstitutionalitate, dar in niciun caz nu e vorba de articolele care reglementau folosirea limbii materne in conditiile stabilite de lege, fiindca erau perfect constitutionale.Este momentul sa citim din Constitutia Romaniei art. 12 alineatul 2", a spus Kelemen Hunor la dezbaterile generale pe marginea proiectului.El a amintit ca Romania a ratificat Carta europeana a limbilor regionale si Conventia cadru privind drepturile minoritatilor."Comitetul consultativ privind monitorizarea aplicarii Cartei si Conventiei recomanda, de ani de zile, Romaniei imbunatatirea legislatiei in acest domeniu. Uite motivele pentru care CCR nu a respins articolele despre care vorbim.Anul trecut a venit Guvernul condus de doamna Dancila si fara prea multe consultari a aprobat un nou Cod Administrativ prin ordonanta de urgenta. Cu totii am fost revoltati, am criticat Guvernul pentru acea OUG si am cerut interventia Avocatului Poporului.Corect ar fi fost sa se conformeze deciziei CCR si textul sa fie in rest acelasi cu textul adoptat de Parlament - ma refer la ordonanta adoptata de Guvern. N-a fost sa fie, Guvernul de atunci a intervenit si in articolele care reglementau folosirea limbii minoritatilor nationale, dar intr-un mod incorect, facand un pas inapoi.Pana la urma, Avocatul Poporului a atacat OUG doar pe procedura la CCR, iar noi, initiatorii acestui proiect, care in urma cu cateva zile a produs un scandal imens, dar artificial, am depus acest proiect de lege, am depus de fapt acel proiect care a fost votat in Parlament cu un an inainte", a detaliat Kelemen Hunor.Potrivit acestuia, textul initiatorilor "a fost aliniat la deciziile CCR"."Am reintrodus bineinteles toate aspectele legate de folosirea limbii minoritatilor nationale, dar am corectat si multe aspecte, inclusiv alegerea presedintilor Consiliilor Judetene.Intre timp, Codul lui Dancila a intrat in vigoare de la 1 ianuarie, CCR a decis la inceputul acestui an ca sesizarea Avocatului Poporului nu are temei si proiectul nostru a urmarit procedura parlamentara.Noi speram ca anumite aspecte din acest proiect vor fi dezbatute si aprobate, corectand astfel Codul lui Dancila. In schimb, saptamana trecuta, dupa ce presedintele Romaniei, printr-o declaratie de doua minute si jumatate, a reusit nu numai sa inlature un pericol iminent, dar in realitate si inexistent, a reusit sa distruga si ideea unui dialog rational, a reusit sa-si bata joc de limba maghiara", a aratat liderul UDMR.In acest context, el l-a acuzat pe presedintele Klaus Iohannis de instigare la ura si de xenofobie."A revenit presedintele cu o noua declaratie - am auzit ca noi am fi pregatit un Cod Administrativ paralel. Paralel cu ce? Spune presedintele ca noi dorim impunerea limbii maghiare in Transilvania. Acest lucru nu este adevarat. Este un scenariu complotist, este un fake news, este instigare la ura, este nationalism, este xenofobie curata.De doua saptamani vedem o competitie acerba in a demonstra ca maghiarii din Romania si limba maghiara reprezinta un pericol la adresa Romaniei si a romanilor.Stiti ca nu este adevarat. Este fals, este o prostie. Va rog, va implor opriti-va! Daunele politice si sociale inca nu se vad, dar pot fi intuite si logic deduse din cele intamplate.De 30 de ani am militat prin mijloace democratice pentru a asigura minoritatii maghiare, dupa decenii de dictatura, cadrul institutional in vederea pastrarii identitatii culturale, etnice. (...) Va rog, nu distrugeti ce am construit", a concluzionat liderul UDMR.In timpul dezbaterii proiectului UDMR de modificare a Codului Administrativ, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat depunerea, impreuna cu presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a doua proiecte de hotarare de modificare a regulamentelor Camerei si, respectiv, Senatului, potrivit carora nu vor fi luate in considerare pentru dezbatere proiectele care afecteaza caracterul national, independent, unitar si indivizibil al statului roman si integritatea teritoriului Romaniei."Eu consider ca acest derapaj este evident, este un conflict declansat interetnic nepermis si duce intr-o directie, de catre presedintele Romaniei, a anilor 1990. De aceea, atat eu, cat si domnul Robert Cazanciuc, presedintele Senatului, depunem astazi doua proiecte de hotarare privind modificarea regulamentului Camerei Deputatilor si al Senatului.Primul articol unic: 'Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin hotarare a Camerei Deputatilor numarul 8 in 1994, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea intai, numarul 338 din 27 aprilie 2020, se modifica dupa cum urmeaza:'.Cu alte cuvinte, dupa 30 de ani, se termina acest cretinism de folosire a unui conflict interetnic politic", a precizat Ciolacu.