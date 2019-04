Modificarea Codurilor Penale a trecut si de deputati, in procedura de urgenta: "Astazi, hotia a castigat in Parlament!"

LIVE

termenul de sesizare la CCR este de 2 zile, incepand de astazi

Modificari in mare graba

Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, nu a condus sedinta si nici nu a fost prezent la dezbatere, dar a venit la votul final.PNL si USR au anuntat ca vor ataca modificarile la Curtea Constitutionala, avand doar 2 zile la dispozitie, pentru ca proiectele au fost adoptate in procedura de urgenta."Este cea mai grava situatie din ultimii doi ani de zile din punct de vedere legislativ, pentru ca aceste modificari ii ajuta in mod substantial pe infractori ", avertizase inainte de vot deputatul USR Stelian Ion.In sedinta de plen, PNL si USR au facut apel la deputatii UDMR si la cei ai minoritatilor sa nu voteze proiectele, fara succes insa.Printre cei care au votat in favoarea modificarilor la Codurile penale se numara presedintele PSD,, liderul deputatilor UDMR,, precum si liderul grupului minoritatilor,In schimb,(liderul Pro Romania) si(presedintele UDMR) nu au participat la sedinta de astazi.La PSD a existat o singura iesire din rand: deputatul de Braila Nicu Nita a votat "Nu" la CPP, dar a revenit alaturi de colegii sai la CP, votand "Da".Florin Iordache a anuntat cu putin timp inainte de vot ca sunt prezenti 181 de deputati, insa in doar cateva minute prezenta a crescut brusc la 265 de deputati, conform votului electronic, inregistrat si transmis in direct.De fapt, Puterea chiar si-a mobilizat, in pauza de 5 minute, oamenii in sala, in timp ce Opozitia a incercat o strategie de blocare: PNL si USR si-au scos cartelele de vot la testul de prezenta, sperand ca astfel sedinta ramane fara cvorum. Daca la testul de prezenta ar fi fost mai mica de 165, sedinta sar fi incheiat fara voturile finale. Cum PSD-ALDE-UDMR-minoritati au strans 181 de deputati, opozantii proiectelor au introdus si ei cartelele de prezenta si au votat ulterior impotriva proiectelor.- PNL anunta ca va contesta la CCR cele doua legi adoptate azi."Au votat pentru ca Liviu Dragnea sa aiba un Paste fericit. Pentru PNL e o zi neagra, dar pentru fiecare roman din aceasta tara este", a subliniat liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan.- Deputatii USR anunta ca vor contesta cele doua legi la CCR., nu mai conteaza nimic pentru el. Ca sa scape de problemele penale este dispus sa sacrifice interesul Romaniei.. Toate aceste modificari incurajeaza infractorii", a subliniat liderul USR, deputatul Dan Barna.- Florin Iordache a anuntat ca cele doua legi prin care se modifica CPP au fost "adoptate de ambele camere" si, fiind in procedura de urgenta, "". O situatie similara este si cea a legii BNR.Urmeaza sedinta de Birou Permanent. "Va doresc un Paste fericit!", le transmite Florin Iordache colegilor.- Si modificarile laau fost adoptate."Astazi, hotia a castigat in Parlament!", subliniaza liderul USR, deputatul Dan Barna., prezenta inregistrata fiind mult mai mare decat cea anuntata de Florin Iordache cu putin timp in urma si inregistrata pe tot parcursul diminetii.Raluca Turcan subliniaza ca Liviu Dragnea e prezent in sala. "Ati reusit prin legi in Parlamentul Romaniei sa favorizati infractorii", spune liderul deputatilor PNL, care anunta ca PNL va contesta votul la CCR."Romania va fi supusa unui infringement. Va bateti joc de angajamentele pe care ni le-am asumat!", spune sideclara: "Am votat impotriva, pentru ca nu credem in aceasta mascarada".- Florin Iordache isi invita colegii in sala, pentru votul final. Opozitia cere verificarea din nou a prezentei, prin vot electronic de control. Se "reporneste sistemul", anunta Iordache.", anunta presedintele de sedinta.- S-a luat o pauza de 5 minute, dupa care incepe sesiunea de vot final, in cadrul careia se vor vota electronic toate proiectele aflate azi pe ordinea de zi si dezbatute.- Dezbaterile pe Codurile Penale s-au incheiat, toate propunerile Opozitiei au fost respinse lejer de majoritatea PSD-ALDE-UDMR. Votul final se va da dupa ora 12.Sedinta continua cu celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi, primul fiind cel prin care se modificaPavel Popescu (PNL) reaminteste ca nu s-a obtinut avizul Bancii Centrale Europene, obligatoriu. "Ce tari si-au mai repatriat rezerva de aur? Venezuela, Turcia si Ungaria", mai spune el, subliniind ca respectivele tari sunt in criza politica.- Dezbaterile continua. Unul dintre voturile electronice arata ca suntToti deputatii USR sunt prezenti, fiind singurul partid cu o prezenta de 100%.- Florin Iordache spune ca abuzul in serviciu nu face obiectul modificarilor. "Abuzul in serviciu in forma calificata este dezincriminat daca veti vota articolul de lege in forma de azi", il contrazice Ioan Cupsa (PNL).spune inca o data ca modificarile favorizeaza infractorii si le cere deputatilor care reprezinta minoritatile in Parlament sa nu fie complici la ce se intampla astazi in Camera Deputatilor."Lupta impotriva coruptiei trebuie intarita, pentru ca altfel, fiecare dintre dvs puteti avea de suferit. Stiu baroni locali care au avut probleme de sanatate si nu au avut unde sa se duca la spital din cauza coruptiei. Familiile dvs pot fi victime ale unor ticalosii, infractorii nu aleg victimele pe strada", spune Stelian Ion.- Un amendament propus de Stelian Ion (USR) este respins cu un numar dublu de voturi din partea Puterii, fata de cel primit "pentru". In sala sunt prezenti circa 182 de deputati.Este respins, cu un raport similar, si un amendament propus de Ioan Cupsa (PNL).Dezbaterile continua in aceeasi linie.- Incep dezbaterile pe amendamente, timpii de dezbatere fiind foarte mici.spune ca nu este vorba despre o obligatie de a vota legea, asa cum a sustinut Nicolicea. "Parlamentul e suveran", spune el, poate sa respinga legea in integralitate sau pe articole.spune ca nu vor fi facute decat modificari cerute de CCR sau la articole asupra carora nu au exista niciun fel de contestatie la Curte. "Legea va fi in acord cu CCR (...) Acest proiect a fost avizat, practic, pozitiv de CCR. E un caz care nu mai poate sa fie criticat nici de cei mai rau voitori din exterior. Se incearca criticarea de cei care nici macar n-au habar ce modificari se fac" si "vor sa ne dea noua lectii", mai spune Nicolicea.Nicolicea sustine si ca este vorba despre o reexaminare a legii.subliniaza ca nu vede care e urgenta acestor modificari, mai ales in Saptamana Patimilor."PMP nu va vota acest proiect care nu are legatura cu problemele reale ale Romaniei (...) Nu va preocupa aceste probleme, e absolut jalnic", spune el.le transmite colegilor de la USR "sa nu se ocupe cu noi, sa se ocupe cu ei, cu oamenii cu care intra in coalitie, cu trecutul acestora", facand trimitere inclusiv la fosta Securitate.Marton Arpad sustine ca doar anumite articole de lege se modifica si ca CCR e cea care a considerat ca "multe articole" sunt neconstitutionale, iar decizia a fost de a le elimina."Avem dreptul si obligatia de a modifica acele articole sau pe cele care sunt in stransa legatura cu acestea. Nu avem dreptul sa aducem alte modificari substantiale la alte articole", mai spune el."In cadul Codului de Procedura penala, aceste interventii ale CCR trebuiau sa fie aplicate intocmai, unde au fost gasite constitutionale, nu pot fi modificate.", spune el.invoca o incalcare de procedura flagranta. ". Vom invoca aspectul intr-un", spune Stelian Ion."Azi,! Puterea actuala, PSD-ALDE, induce in eroare votantii, minte cand spune ca aceste modificari sunt cerute de CCR si de directivele UE. Nimic mai fals! Majoritatea modificarilor nu sunt cerute nici de CCR nici ce directivele UE, sunt introduse de dvs pentru a va favoriza sefii de partid", spune deputatul USR.Stelian Ion reaminteste reactiile negative ale Comisiei de la Venetia si ale Comisiei Europene."De la PSD-ALDE nu mai asteptam nicio schimbare de vot, iau masuri numai in favoarea infractorilor. Avem asteptari de la colegii din UDMR, stiu ca modificarile sunt in favoarea infractorilor, va rugam sa nu fiti complici si sa nu votati aceste modificari, asa cum ati facut corect si anul trecut. Le solicit colegilor de la minoritati sa nu voteze!, oamenii nu v-au votat sa sustineti infractorii in Parlamentul Romaniei", spune Stelian Ion.Deputatul USR enumera mai multe modificari care submineaza anchetele penale. "", spune el.- Ia cuvantul"Sunteti chemati sa dati un vot de o gravitate exceptionala", spune Raluca Turcan, care prezinta mai multe modificari facute de majoritate in codurile penale."Se reduc termenele de prescriptie a raspunderii penale. Sunt favorizate persoane foarte influente acuzate de coruptie si infractori periculosi. Ordonante de urgenta cu dedicatie pentru infractori va fi posibil sa fie adoptate. Mita si cumpararea de influenta au fost dezincriminate partial, a fost dezincriminata total infractiunea de neglijenta in serviciu", a enumerat, printre multe altele liderul deputatilor PNL.", spune Raluca Turcan.Raluca Turcan le cere colegilor de la minoritati, UDMR, ALDE sa nu voteze aceasta lege.- Sedinta de plen a inceput, este condusa de Florin Iordache, care prezinta raportul comisiei pe Codurile Penale.- Sedinta de plen a Camerei Deputatilor a inceput la ora 8:30, cu declaratii politice. Dezbaterile sunt programate sa inceapa de la ora 10:00, iar votul final se va da la 12:00.Proiectul a fost adoptat rapid, saptamana trecuta, de Senat , dupa care a intrat din nou in Comisia speciala parlamentara pe domeniul Justitiei, condusa de Florin Iordache (PSD), care a aprobat raportul, marti, fara sa accepte amendamentele Opozitiei. Raportul a fost adoptat cu 12 voturi pentru (PSD, ALDE, UDMR), 6 impotriva si 2 abtineri.Alina Gorghiu (PNL) a cerut amanarea sedintei, deoarece la Bucuresti este o delegatie de experti ai Comisiei de la Venetia, dar solicitarea a fost respinsa prin votul membrilor comisiei.Florin Iordache a explicat ca membrii Comisiei de la Venetia nu au venit in Romania pentru a analiza modificarile la Codurile Penale, ci mai multe ordonante de urgenta prin care s-au modificat Legile Justitiei. Vicepresedintele Camerei Deputatilor a anuntat ca vrea neaparat sa treaca marti prin vot respectivele modificari, pentru ca ele sa fie votate miercuri in plen.