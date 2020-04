Deputatii au adoptat, cu modificari, OUG care permite amanarea ratelor. PNL ataca proiectul la CCR

amendament introdus de deputati

Au votat "pentru" 208 deputati, 103 - "impotriva", iar 8 s-au abtinut. Pentru acest proiect, Camera Deputatilor este for decizional.Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a anuntat ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala proiectul de lege, dupa ce actul normativ a fost modificat in Parlament."Am spus inca de la inceput, de cand am intrat in aceasta situatie, ca vom ataca la Curtea Constitutionala absolut orice demers populist care nu are o sustinere si o fundamentare serioasa in realitate.(...)Sigur ca ordonanta, asa cum ne-am asteptat, a fost modificata in Parlament si, din acest motiv, pe ideea ca lucrurile au fost deja clar stabilite de catre Guvern si nu mai era nevoie de aceasta modificare,", a afirmat Roman, in plenul Camerei Deputatilor.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, pe fondul posibilelor dificultati pe care acestia le-ar putea intampina in rambursarea ratelor, dificultati generate de efectele pandemiei COVID-19 (persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, intreprinderi mici si mijlocii, IFN-uri).Potrivit unui, obligatia de plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, reprezentand rate de capital, dobanzi si comisioane, acordate debitorilor afectati de toate tipurile de seceta de catre creditori pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta,prin prelungirea corespunzatoare a maturitatii creditului, fara costuri suplimentare."Dobanda datorata de debitori, precum si comisioanele aferente corespunzatoare sumelor scadente a caror plata a fost suspendata nu se capitalizeaza la soldul creditului existent, la finalul perioadei de suspendare. (...) Pentru debitori persoane fizice pentru care prelungirea maturitatii creditelor depaseste limita de varsta prevazuta prin reglementarile creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedeaza la restructurarea creditelor cu depasirea limitei de varsta", se mai arata in proiect.Potrivit proiectului, de prevederile OUG beneficiaza debitorii care au incheiat un contract pentru obtinerea unui credit care nu a ajuns la maturitate si pentru care creditorul nu a declarat scadenta anticipata, anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Sunt, de asemenea, eligibili debitorii care se afla in procedura de executare silita, in procedura de dare in plata, de reorganizare judiciara sau in orice alte proceduri judiciare sau extrajudiciare care tind la suspendarea efectelor contractelor de credit.Proiectul de lege defineste drept debitori si beneficiari ai acestei legi persoanele juridice, persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale ce functioneaza potrivit OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, profesiile liberale si cele care se exercita in baza unor legi speciale.