Proiect de lege aparut in starea de urgenta: Politistii locali primesc atributii noi - vor putea folosi radare si da amenzi rutiere

Noile atributii

Schimb de informatii cu alte structuri

Ziare.

com

Este vorba despre un proiect de completare si modificare a Legii nr. 155/2010 privind Politia Locala.In cazul in care acest proiect ar fi votat in ambele camere si promulgat, politistilor locali li se modifica atributiile din fisa postului si dobandesc atributii in domeniul ordinii publice si linistiii publice, respectiv a circulatiei rutiere.In plus, sunt obligati ca, in termen de un an de la numirea in functie, sa urmeze un program de formare initiala organizat intr-o institutie de invatamant din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.Parlamentarii initiatori motiveaza acest proiect prin faptul ca in ultimii 9 ani au iesit la iveala mai multe probleme de reglementare a activitatii Politiei Locale si de interpretare diferita de catre administratiile publice locale a prevederilor legale.," se arata in expunerea de motive. Proiectul mai aduce si reducerea varstei de pensionare prin completarea reglementarii care prevede incadrarea activitatii in conditii deosebite, speciale sau alte conditii de munca.Intregul proiect legislativ poate fi accesat pe site-ul Senatului. Proiectul stabileste noi atributii ale Politiei Locale in domeniul circulatiei pe drumurile publice. Astfel, politistii vor putea constata si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale privind trecerea pe culoarea rosie a semaforului, depasirea colonei de vehicule aflate in asteptare, circulatia pe benzile destinate exclusiv transportului in comun, blocarea centrului intersectiei, nerespectarea indicatoarelor, circulatia pe sens opus, nerespectarea indicatiilor politistutului sau neacordarea de prioritate.Politia Locala ar putea fi dotata si cu radare: "."Politistul local va putea constata contraventii ai aplica sanctiuni pentru conducerea unui vehicul cu ITP expirat sau pentru folosirea telefoanelor mobile la volan - cu exceptia celor prevazute cu dispozitive de tip "maini libere."In plus, politistii locali vor putea opera sistemele de supraveghere si management al traficului rutier instalate de autoritatile locale.Politistii locali vor putea constata contraventii si aplica sanctiuni sporite in domenii in care aveau deja atributii, cum ar fi nerespectarea normelor in cazul transportului de persoane sau marfuri, protectia mediului, disciplina activitatii comerciale, disciplina furnizarii utilitatilor publice, disciplina administrarii proprietatiii publice si private a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale etc.," este una dintre prevederi.Potrivit proiectului, politistul local trebuie sa aplice masurile si procedurile prevazute de lege pentru politisti, in domeniul ordinii publice.," se mai arata in proiectul legislativ.