Proiectul de lege privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive, adoptat de deputati

S-au inregistrat 205 voturi "pentru", 97 "impotriva" si 13 abtineri.Deputatii au adoptat un amendament respins initial de comisiile de specialitate, potrivit caruia, "prin exceptie de la prevederile art.5, in cazul creditelor de consum in valoare maxima de 15.000 de lei, suma totala de rambursat de catre consumator nu poate depasi dublul sumei imprumutate. Articolul 5 prevede ca "dobanda anuala efectiva in cazul creditelor de consum nu poate depasi cu mai mult de 15 puncte procentuale dobanda de referinta practicata de BNR". Au votat pentru amendamentul initiat de deputatul minoritatilor nationale Iulius Marian Firczak - 177 de deputati, 80 au fost impotriva si cinci s-au abtinut.Potrivit unui alt amendament, creditor financiar este o institutie de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei denumita in continuare BNR, o sucursala din Romania a unei institutii de credit straine, o institutie financiara nebancara sau o entitate care desfasoara activitatea de recuperare creante.Un articol modificat de deputati prevede ca "dobanda anuala efectiva la creditele imobiliare nu poate depasi cu mai mult de doua puncte procentuale dobanda de referinta practicata de BNR pe piata financiar-bancara interna; in cazul in care creditorul financiar este o institutie financiara nebancara, dobanda anuala efectiva la creditele imobiliare nu poate depasi dublul dobanzii de referinta practicata de BNR pe piata financiar-bancara interna''.Potrivit unui alt amendament, dobanda anuala efectiva in cazul creditelor de consum nu poate depasi cu mai mult de 15 puncte procentuale dobanda de referinta practicata de BNR.Deputatul USR Cosette Chichirau a calificat proiectul de lege ca fiind populist si neconstitutional. "In martie 2019, CCR a declarat, cu unanimitate de voturi, pachetul de legi Zamfir neconstitutional. Acest proiect reia una dintre ideile din acest pachet - si anume plafonarea dobanzilor. (...) Prin acest proiect unii parlamentari isi rezolva problemele de familie sau cele de interes personal, de natura penala", a argumentat aceasta, cerand respingerea proiectului.Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a subliniat ca proiectul are ca obiectiv plafonarea dobanzilor in Romania, in conditiile in care, pe alocuri, media dobanzii este de 4 ori mai mare fata de media Uniunii Europene. "Cred ca e momentul ca romanii sa nu mai plateasca cele mai mari dobanzi din Europa", a sustinut Simonis.Proiectul a fost adoptat de Senat, Camera Deputatilor fiind decizionala in acest caz.