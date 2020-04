Senatul se reuneste de urgenta pentru autonomia Tinutului Secuiesc. Proiectul incaiera partidele: Ei sunt vinovatii!

Ziare.

Proiectul a fost initiat de 3 deputati ai UDMR - Biro Zsolt Isvan, Terza Kulcsar si Jozsef Gyorgy - cu doua zile inainte de Craciun si pentru ca nu a fost dezbatut in plen, din diverse cauze, a fost adoptat tacit de deputati, pe 23 aprilie 2020 , conform prevederilor Constitutiei.Proiectul ajunge la Senat, care va fi obligat sa il dezbata si sa se exprime prin vot, iar daca va fi aprobat de senatori, va fi trimis fie la Curtea Constitutionala, fie la presedintele Romaniei, care il poate retrimite la Parlament sau il poate promulga.Desi proiectul a trecut tacit pe 23 aprilie, scandalul public s-a declansat dupa aproape o saptamana, iar scanteia a fost aprinsa de, fost lider PSD si fost premier, care a scris pe Facebook ca trecerea tacita a proiectului de lege nu arata doar "lipsa de profesionalism, ci si o inconstienta politica", relateaza TVR., a dat vina pe presedintele PSD, Marcel Ciolacu, care este si seful Camerei Deputatilor, spunand el este cel care "ar fi trebuit sa puna proiectul pe ordinea de zi din plen, astfel ca sa fie respins"."Existau avize negative in comisii, nu exista niciun impediment sa fie respins. PNL va vota impotriva acestui proiect de lege care excede cadrul legislativ", a mai spus Ludovic Orban.In replica,a scris miercuri pe Facebook ca vina ar apartine, de fapt, PNL."GUVERNUL a dat raspuns si a trimis PUNCT DE VEDERE dupa mai bine de doua luni de cand i-a fost solicitat, dupa ce se implinise deja termenul de adoptare tacita! Mai mult, Comisia pentru Administratie condusa de PNL a avut nevoie de 3 saptamani ca sa dea un raport pentru aceasta lege.Mai mult, Biroul Permanent al Camerei a atentionat Comisia de Administratie printr-o adresa ca se implineste termenul de adoptare tacita si ca trebuie sa faca ceva.Desi reprezentantii PNL mimeaza acum nationalismul, chiar ei sunt vinovati pentru neintrunirea la timp a plenului care sa respinga aceasta lege. Pentru capentru aceasta lege", s-a justificat presedintele Camerei Deputatilor, subliniind ca "PSD va vota impotriva acestui proiect de lege si il va respinge URGENT la Senat, care e camera decizionala".O pozitie neasteptata a avut fostul premier PSD, actualul presedinte al Pro Romania, deputatul, care a dezvaluit miercuri ca a "aflat ieri seara, din presa, despre existenta acestui proiect", dand asigurari ca "senatorii Pro Romania vor vota impotriva!".La randul sau, fostul ministru de Finante(PSD) a postat pe Facebook un amplu comentariu incarcat de numeroase semne de exclamare, sub titlul "Romania nu este de vanzare!!"."Nu exista nicio scuza pentru ce s-a intamplat la Camera Deputatilor! Depunerea acestei initiative legislative, pentru autonomia asa-zisului Tinut Secuiesc, de catre cativa parlamentari care NU ar mai trebui sa fie in Parlamentul Romaniei nici macar o singura clipa si trecerea TACITA a acesteia in Camera Deputatilor nu reprezinta altceva decat o incercare marsava din partea unora de a FURA cu buna stiinta ceea ce apartine poporului roman si din partea altora de a VINDE aceasta tara‼️Si unii si ceilalti nu sunt altceva decat TRADATORI de tara si de neam‼️Nu vreau sa aud si nu am cum sa accept scuzele sau explicatiile niciunui lider politic din Camera Deputatilor, fie el de la PSD, PNL, Pro Romania, PMP si, in niciun caz, de la seful UDMR‼️ TOTI trebuie sa-si asume aceasta situatie, precum si faptul ca eticheta pusa, incepand de azi, de catre poporul roman asupra lor este pe deplin meritata - LASI, TRADATORI, VANZATORI de NEAM si TARA‼️", a scris senatorul PSD, printre multe altele.Miercuri dimineata, presedintele interimar al Senatului,, a anuntat pe Facebookunicul punct pe ordinea zi fiind proiectul de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc.C.B.