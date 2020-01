Doua partide ale maghiarilor, PPMT si PCM, se pregatesc de fuziune: Ce propunere fac UDMR

Ziare.

Rezolutia va fi adoptata in cadrul adunarii delegatilor de la Miercurea Ciuc, au anuntat intr-o conferinta de presa tinuta joi, la Cluj-Napoca,, siIstvan Csomortanyi a afirmat ca "planul aliantei politice, urmata de fuziunea celor doua partide,".El a precizat ca, in perspectiva alegerilor locale si parlamentare din 2020, este necesar ca organizatiile politice ale maghiarilor din Transilvania "".Pentru aceasta este nevoie si de o, care dispune de cea mai larga sustinere din partea maghiarilor transilvaneni. "Daca nu vom ajunge la invoiala, cu totii vom avea de suferit", a opinat presedintele PPMT, citat de MTI.La randul sau, Tibor T. Toro a adaugat ca fuziunea intre PPMT si PCM va fi inregistrata la tribunal probabil doar in a doua jumatate a anului, de aceea,, ce va fi reprezentata la alegerile locale din vara si care isi propune sa depaseasca pragul de 7%.Intrebat de un jurnalist, liderul PPMT a afirmat ca partidul sau "este dispus sa-l sustina pe Zoltan Soos, candidatul la Primaria Targu-Mures desemnat de UDMR,", informeaza sursa citata.