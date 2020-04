Kelemen, ironic la adresa lui Iohannis: A salvat Romania si a aparat Ardealul

Ziare.

"Domnule presedinte Klaus Iohannis , sper, ca dupa ce ati salvat Romania si ati aparat Ardealul, veti avea timp sa va ocupati si de chestiunile economice, sociale, de somaj. Veti apara locurile de munca si firmele romanesti, care produc pentru noi toti", transmite Kelemen, citat de Mediafax.Senatul a respins miercuri, in regim de urgenta, proiectul privind autonomia Tinutului Secuiesc depus in decembrie de trei membri ai UDMR si care a trecut tacit saptamana trecuta de Camera Deputatilor.In favoarea proiectului s-au inregistrat 9 voturi, ale UDMR, in timp ce 126 de senatori au votat impotriva relateaza Digi24.Senatul este in acest caz camera decizionala, proiectul fiind astfel respins definitiv de catre Parlament.Presedintele Klaus Iohannis a criticat PSD si UDMR pentru cele intamplate la Camera Deputatilor.In replica, liderii celor doua partide l-au acuzat pe presedinte ca face declaratii "anti-romanesti", iar presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a pretins scuze.