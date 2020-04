Ministrul ungar de Externe, atac la ambasadorul roman: Este socanta isteria mincinoasa evidenta a sa

Ziare.

Szijjarto Peter a publicat, sambata, pe Facebook , un mesaj pe care ambasadorul roman Marius Lazurca l-a trimis intr-un grup de WhatsApp, manifestandu-si solidaritatea cu deputata Szabo Timea, despre care sustine ca a fost atacata intr-o dezbatere in Parlament, dupa ce a cerut explicatii cu privire la materialele sanitare pe care Ungaria le-a trimis maghiarilor din Romania."Dragi colegi, cu certitudine stiti ca, urmare a unei dezbateri in Parlament, Ms. Szabo Timea a primit un sir nesfarsit de insulte si chiar amenintari. Am considerat acest lucru inacceptabil si, ca urmare, am decis sa-mi exprim solidaritatea", le-a scris Marius Lazurca ambasadorilor din grupul respectiv, dupa care a postat mesajul pe care l-a transmis deputatei maghiare.In acesta, Lazurca afirma ca are obligatia de a ramane "in afara competitiei politice din Ungaria" si nu intentioneaza sa renunte la aceasta regula, insa nu poate abdica de la "principiile fundamentale ale decentei umane si ale bunului simt"."Va rog sa-mi permiteti, asadar, sa va trimit acest modest, dar profund simtit semn al solidaritatii mele, alaturi de cele mai bune urari", i-a transmis Lazura deputatei maghiare.Ministrul ungar de Externe l-a atacat pe ambasadorul roman si a afirmat ca "maghiarii din afara granitelor sunt parte a natiunii maghiare".Potrivit traducerii G4Media, Szijjarto Peter a afirmat: "Probabil de aici nu se poate cobori mai jos, ambasadorul roman i-a luat apararea lui Szabo Timea"."Ambasadorul Romaniei i-a trimis o scrisoare lui Szabo Timea, prin care isi exprima solidaritatea cu ea si in care isi exprima speranta ca Szabo Timea va rezista dupa aceste insulte. (...) Este socanta isteria mincinoasa evidenta a ambasadorului roman, dar este si mai rusinos ca Opozitia din Ungaria si ambasadorul roman au ajuns pe o platforma comuna impotriva maghiarilor din afara granitelor.Sa clarificam faptul ca Opozitia maghiara, cu Szabo Timea in randurile ei, si ambasadorul roman trebuie sa inteleaga limpede ca apa ca maghiarii din afara granitelor sunt parte a natiunii maghiare. De aceea, si in viitor ii vom ajuta exact cum am facut-o si pana acum", a mai afirmat ministrul ungar.