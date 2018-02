Ungaria cere, Dragnea executa: Legea pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures a fost adoptata de Parlament

Troc politic sau dreptul copiilor la educatie?

Legea a fost prioritatea numarul 1 pentru UDMR in aceasta sesiune parlamentara

Evolutii de ultim moment

Ziare.

com

Senatul este for decizional si acum legea merge la promulgare la Klaus Iohannis.Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare divizarea partiala a Liceului "Bolyai Farkas" din Targu Mures.Scoala cuprinde clase de invatamant primar, gimnazial si liceal, filiera teoretica fiind organizata pe profilurile umanist si real, iar cea vocationala pe profilul teologic, specializarea cultul romano-catolic.Liceul este cuprins in reteaua scolara din Targu Mures, incepand cu anul scolar 2018 - 2019, de catre Consiliul local Targu Mures, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, transmite Mediafax.Legea a fost adoptata cu 71 de voturi "pentru", 20 de voturi "impotriva" si 4 abtineri., reaminteste insa ca o modificare a Legii Educatiei Nationale, prin care se prevede posibilitatea infiintarii de unitati scolare ale minoritatilor, a fost retrimisa de presedintie spre reexaminare in Parlament, "procedura care nu a avut inca loc".Liberalul afirma ca se "forteaza legea" de doua ori, mai intai pentru ca se ingnora cererea presedintelui, in al doilea rand pentru ca se propune o "derogare ilegala" de la Legea Educatiei, aceasta prevazand explicit ca "Reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar se organizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor scolare.""Va avertizez ca votul de astazi din Senat in favoarea infiintarii Liceului Romano Catolic reprezinta o incalcare flagranta a Legii, care va duce laEste un pret mult prea mare pe care il vom plati cu totii, doar pentru satisfacerea, in vizita pe care i-a promis-o acum doua luni domnul Viktor Orban", arata senatorul liberal.Proiectul de lege modifica Legea Educatiei si permite ca unitatile de invatamant cu predare in limba minoritatilor nationale sa poata fi, nu doar de autoritatile locale si judetene.Proiectul fusese aprobat de Camera Deputatilor la finalul lunii decembrie. Initiativa a fost sustinuta atunci si de, care au explicat ca, dincolo de "trocul politic" intre UDMR si majoritatea PSD-ALDE, se afla dreptul copiilor la educatie.La randul sau, deputatul PMP Marius Pascan a acuzat grupul UDMR de discriminare pentru elevii romani, spunand ca nu fac altceva decat sa transforme Targu-Mures intr-un "poligon de tragere"."Nu se justifica. Potrivit informatiilor de la Inspectoratul Scolar, din 53 de clase de la inceputul anului, au fost ocupate doar 49. Nu au fost suficienti elevi care sa le ocupe. Numeroase clase de limba maghiara au sub 15 elevi. In plus, sunt multiple derogari de la Legea educatiei. Este o cauza penala, oameni buni. Chiar vreti sa invingeti si justitia? Nu transformati Targu-Mures in poligon de tragere. Ia veniti sa vorbiti cu parintii copiilor romani, sa vedeti ce parere au despre faptul ca le sunt scosi din scoala elevii! Nu ne tradati, nu ne vindeti tara", a spus atunci deputatul PMP.Initiatorii proiectului, deputatii UDMR, sustin, insa, ca infiintarea liceului teologic cu predare in limba maghiara indeplineste o "nevoie esentiala"."In momentul de fata este singura solutie pentru ca elevilor sa le fie respectat dreptul constitutional la educatie si sa aiba o scoala functionala la Targu-Mures. Din punctul nostru de vedere, este o nevoie esentiala", declara atunci deputatul UDMR Szabo Odon.Liceul romano-catolic din Targu Mures a fost prioritatea UDMR nr.1 in actuala sesiune parlamentara, subiectul fiind discutat anterior cu PSD.Intr-un interviu acordat recent la Europa FM,, a explicat ca a fost gasita aceasta solutie, de modificare a Legii Educatiei, pentru ca minoritatile sa isi poata infiinta scoli in comunitatile lor,"Presedintele Iohannis a trimis inapoi Legea Educatiei, dar nu pe acest articol", a mai punctat Kelemen Hunor.Liceul respectiv a fost subiectul unei dispute indelungate, solutionata partial in instanta, insa solutia nu a convenit comunitatii maghiare, liceul fiind desfiintat.Kelemen Hunor a spus ca el nu discuta procesul penal sau greselile administrative, dar a subliniat ca "asta nu inseamna ca scoala trebuie desfiintata", pentru ca nici ea, nici copiii, nici Biserica nu au nicio vina.Kelemen Hunor a precizat ca subiectul a fost "discutat anul trecut, nu acum" cu majoritatea PSD-ALDE."Am inteles ca mergem pe aceasta varianta, singura posibila in acest moment. Indiferent pe ce act normativ s-ar merge - hotararea Consiliului Local, ordin de ministru, hotarare de guvern - cei care nu vor vor bloca in contencios administrativ.(...) In momentul atacarii se suspenda actul respectiv. De aceea, am ales varianta aplicarii prin lege", a explicat Kelemen Hunor.Liderul UDMR a dat de inteles ca se asteapta ca"Domnul presedinte cunoaste situatia de acolo foarte exact, atata pot sa va spun. Cunoaste situatia la fel de bine ca noi", a intarit Kelemen Hunor, intrebat ce asteptari are de la seful statului.unde a discutat cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, fara ca agenda sa fie facuta publica initial. Ulterior, de la Budapesta au venit informatii ca s-a discutat si despre Liceul de la Targu Mures, Liviu Dragnea vazandu-se astfel nevoit sa confirme acest lucru, la cererea jurnalistilor romani.In paralel, marti,Dosarul a fost deschis dupa ce in 2014 Inspectoratul Scolar Judetean Mures a decis infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic prin divizarea Liceului "Bolyai Farkas" si a Colegiului National "Unirea", desi inspectoratul nu avea competentele necesare.Inspectorul scolar general al ISJ Mures care a emis fara drept decizia, Stefan Somesan, a fost trimis in judecata de procurorii DNA, fiind acuzat de abuz in serviciu. De asemenea, a fost trimis in judecata si Tamasi Zsolt-Jozsef, director al Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures, acuzat tot de abuz in serviciu.