Ungaria reactioneaza dur dupa declaratia lui Iohannis: Efectiv necivilizata si poate instiga la ura

Potrivit MTI, ministrul ungr de Externe, Peter Szijjarto, a postat, miercuri, un mesaj video pe pagina sa de Facebook , prin care a reactionat la declaratia presedintelui Klaus Iohannis referitoare la adoptarea tacita de catre Camera Deputatilor a proiectului care viza autonomia Tinutului Secuiesc.Potrivit sefului diplomatiei ungare, declaratia presedintelui roman este "una efectiv necivilizata si care poate instiga la ura"."Klaus Iohannis ar trebui sa fie constient de faptul ca marea majoritatea a maghiarilor care traiesc in Transilvania si in Tinutul Secuiesc l-au votat pe el cu ocazia alegerilor prezidentiale din Romania. (...) Mesajul si apelul nostru catre presedintele Romaniei e simplu: mai mult respect pentru maghiari ", a spus Szijjarto.De asemenea, ministrul ungar de Externe a subliniat ca Ungaria are interesul mentinerii unei relatii bune cu Romania, intrucat cele doua state sunt parteneri economici importanti."Existenta unei relatii normale intre cele doua state reprezinta si interesul maghiarilor care traiesc in Transilvania si in Tinutul Secuiesc. Din pacate, in ultimele zile, reprezentanti ai statului roman au facut, pe rand, declaratii care ingreuneaza, efectiv, mentinerea unor relatii de buna vecinatate", a mai adaugat Szijjarto.Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca este incredibil ce se intampla in Parlament, acuzand PSD ca a ajutat UDMR sa treaca prin Camera Deputatilor o lege care acorda o autonomie larga Tinutului Secuiesc.Presedintele a sustinut ca, in timp ce autoritatile se lupta cu pandemia, PSD se lupta in birourile din Parlament sa dea Ardealul ungurilor. El l-a salutat in limba maghiara pe liderul PSD Marcel Ciolacu , intrebandu-l ce i-a promis Viktor Orban in schimbul acestei intelegeri.