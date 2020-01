Fostul fotomodel Andrei Baciu a fost numit subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltarii

Ziare.

"Decizia privind numirea domnului Andrei Baciu in functia de subsecretar de stat la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei", arata decizia semnata de seful Executivului publicata, joi, in Monitorul Oficial.Premierul l-a mai numit pe Teodor Tiberiu Alin Ion in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc. Adrian-Nicolae Enache a fost numit in functia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului.Oana Maria Sava a devenit vicepresedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului, potrivit deciziei premierului care apare in Monitorul Oficial, iar Adrian Haralambie Bidu in postul de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Garzii National de Mediu.Desi, initial, il popusese pe Andrei Baciu pentru postul de ministru al Sanatatii, premierul Dacian Ciolos a decis sa faca o alta nominalizare in noiembrie 2015, dupa ce pe Facebook au inceput sa circule fotografii in care Andrei Baciu aparea in lenjerie intima, ca model.Nominalizarea lui Andrei Baciu la Ministerul Sanatatii a fost, de asemenea, contestata de medici si manageri de spitale, care s-au aratat contrariati la aflarea vestii ca acesta ar putea fi ministru.Medicii au motivat atunci ca Baciu nu are nici pregatirea si nici experienta necesare pentru a conduce o institutie publica de dimensiunea si cu greutatea celei pentru care a fost propus, care se ocupa de intreg sistemul sanitar.