Iohannis a semnat decretul numirii lui George Ciamba ca ministru al Afacerilor Europene

Seful statului a semnat si decretul pentru vacantarea functiei de catre Victor Negrescu, dupa demisia acestuia, informeaza Administratia Prezidentiala Klaus Iohannis anuntase cu cateva ore inainte de semnarea decretului ca va lua o decizie rapida referitor la propunerea PSD pentru acest post crucial in vederea preluarii presedintiei UE de catre Romania la 1 ianuarie."Parca acum cateva saptamani se facea mare tam-tam cu remanierea guvernamentala. Au lasat-o mai moale si se face remaniere cu taraita, unul cate unul e convins sa plece si inlocuit cu cineva propus de partid.Se pare ca voi primi doua propuneri, dintre care una va fi analizata foarte repede, ma voi stradui sa dau un raspuns rapid, ministrul delegat pentru Afaceri Euroepene.Totusi, ne pregatim sa preluam presedintia Consiliului UE si nu avem un ministru. Nu stiu de ce a demisionat, nici nu a dat explicatii foarte clare, cert e ca nu avem ministru in ajunul presedintiei.Propunerea mi se pare una pe care o voi citi intr-o nota pozitiva. Cu domnul Ciamba am mai lucrat, e un bun expert in afaceri europene, e foarte important sa dau repede o rezolutie pe aceasta propunere ca sa ne miscam repede", a spus Iohannis.Amintim ca Biroul Politic National al PSD a votat marti noile propuneri de ministri: Ecaterina Andronescu la Ministerul Educatiei, iar George Ciamba pentru functia de ministru delegat pentru Afaceri Europene. Victor Negrescu a demisionat vineri din functia de ministru delegat pentru Afaceri Europene.Secretarul de stat in MAE, George Ciamba, este in Ministerul Afacerilor Externe din anul 1990, timp in care a ocupat mai multe functii. Este secretar de stat din 2012, cu o pauza intre februarie 2016 si ianuarie 2017 (guvernarea tehnocrata) . Inainte a fost ambasador in Grecia (2005-2012) .