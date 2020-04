Ministerul Justitiei intra in regim de telemunca, dupa un nou caz de coronavirus

LIVE

"Incepand cu data de 14.04.2020, Ministerul Justitiei va intra in regim de telemunca pana in data de 21.04.2020, in urma confirmarii unui al treilea caz de COVID-19 in cadrul aparatului ministerului", se arata intr-un comunicat de presa al MJ Aceasta masura nu se aplica si ministrului, secretarilor de stat, cabinetului ministrului, serviciului de informatii clasificate, directiei de tehnologia informatiei.Astfel, acesti angajati vor continua sa lucreze de la sediul ministerului.Al treilea caz de COVID-19 a fost confirmat duminica seara, persoana fiind contact al primului caz confirmat in minister.Reamintim ca, in zilele de 10, 11 si 12.04, sediul Ministerului Justitiei a fost decontaminat succesiv prin nebulizare. Ministerul Justitiei a facut anunturile necesare catre DSP Bucuresti in vederea luarii tuturor masurilor legale", se mai arata in comunicat.Pe 9 aprilie Ministerul Justitiei a anuntat ca unul dintre angajatii sai a fost confirmat pozitiv cu COVID-19 . In aceeasi zi a fost confirmat si un al doilea caz A.D.