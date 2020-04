Un al doilea angajat al Ministerului Justitiei a fost confirmat cu coronavirus

Ziare.

com

Ministerul Justitiei anunta confirmarea, in cursul acestei seri, a unui al doilea caz de COVID-19, in persoana unui angajat din cadrul directiei de contencios."Au fost dispuse imediat masurile legale si anuntata DSP Bucuresti pentru inceperea anchetei epidemiologice", a precizat Ministerul Justitiei. Un prim angajat al Ministerului Justitiei , care lucreaza in Departamentul de buget finante, a fost confirmat, joi, cu coronavirus.Persoana respectiva nu a mai fost la birou din 3 aprilie. Ministerul Justitiei ramane operational complet, angajatii lucrand online si telefonic.Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a cerut evacuarea institutiei, prima zi de lucru in sediu urmand a fi in 14 aprilie.