Inca un ministru din Guvernul Orban a fost respins in comisii

Prioritatea - facturile pe PNDL

Reactia la final

A uitat de impozit

Este vorba despre ministrul propus la Dezvoltare, Ion Stefan.Ion Stefan a obtinut 17 voturi "pentru" si 19 "impotriva".Este a doua situatie de acest gen dupa ce ieri a fost respins si Florin Cit u, desemnat la Finante, in cazul caruia s-a obtinut insa o egalitate de voturi 19 la 19.Avizul comisiilor parlamentare este insa consultativ, asa ca plenul poate aproba intregul Cabinet Orban la votul programat luni.Ion Stefan a declarat, in cadrul audierii de marti, ca prioritatea sa va fi achitarea tuturor facturilor pentru PNDL 1 si 2, plus continuarea lucrarilor demarate pe aceste programe."Prioritatea numarul unu acum este sa asiguram plata tuturor facturilor restante pe PNDL 1 si 2, sa asiguram sumele necesare unitatilor administrativ teritoriale pentru plata constructorilor. Sunt intarzieri serioase. In multe locuri constructorii parasesc santierele.Necesarul pentru plata restantelor si a platilor ce urmeaza sa fie facute pana la sfarsitul anului este de aproximativ un miliard de lei. Astazi urmeaza ca circa 400 de milioane de lei sa fie disponibilizati. Vom continua toate lucrarile pornite, demarate pe PNDL 1 si 2", a afirmat Ion Stefan.Ministrul propus va fi foarte atent cu aceste cheltuieli."Sunt convins ca nimeni nu mai vrea sa mai auda de achizitii dubioase, becuri stradale cumparate cu 2.000 de euro bucata. Risipa banului public trebuie sa dispara. Eu sunt din 2017 in politica", a conchis Ion Stefan.La finalul audierii sale, Ion Stefan a spus ca aceasta a fost "corecta, de bun augur, trebuie sa fim oameni pregatiti penru a face fata provocarilor si, ca atare, astazi in comisie am avut sansa sa le vorbesc cetatenilor romani despre dorinta mea de a transforma administratia locala intr-o administratie 3D.Poate spusele mele sunt luate intr-un sens mai usor dar sa stiti ca PNL se va ocupa si are ca obiectiv ca administratia publica sa devina 3D".Intrebat ce mesaj i-au transmis colegii liberali dupa ce a primit aviz negativ, Ion Stefan a raspuns: "Colegii mei sunt buni camarazi, la audieri cred ca am dat dovada de colegialitate si respect unii fata de ceilalti. Mi s-a transmis ca am beneficiat de intrebari mai putin prietenoase, dar un ministru trebuie sa reziste si la astfel de intrebari".Demn de mentionat despre Ion Stefan este ca primarul din Focsani l-a acuzat ca nu a platit de ani intregi impozit pentru locuinta de 910 metri patrati pe care o detine.In replica, Ion Stefan a scris zilele trecute pe Facebook: "Legea este lege pentru toata lumea! Am gresit, imi recunosc greseala si voi remedia situatia, voi plati tot ceea ce este de platit la Primaria Focsani pentru casa in care locuiesc".Deputatul Catalin Radulescu (PSD) si Ion Stefan au avut, miercuri, un schimb acid de replici pe tema vilei de 910 metri patrati a liberalului."Suntem ca in filmele cu pitici.(...) Sa vina Benny Hill", a spus Radulescu. "Poate ati cumparat un costum mai mare cu un numar?", a intrebat Stefan.La finalul audierii, Ion Stefan a sustinut ca, in ultimii cinci ani, a platit 97 de milioane de lei, precizand ca "taxele pentru mine au fost dumnezeiesti"."Am platit 97 de milioane de lei in ultimii 5 ani, reprezentand 970 de miliarde de lei, bani vechi. Aceste taxe platite de firmele pe care le-am construit au fost truda muncii a unor angajati.Deci angajatii din mediu privat sunt cei care au generat aceste taxe. Am emotii pentru angajatii firmei Balcanic, oameni care au muncit 20 de ani si au vazut ca omul care a trambitat si s-a batut cu pumnul in piept ca achita taxele la bugetul statului s-a trezit ca nu e un bun platitor.Taxele pentru mine au fost dumnezeiesti. De fiecare data, compania pe care am construit-o si comisia mea si-au platit taxele", a explicat Ion Stefan.