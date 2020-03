Incep audierile ministrilor lui Citu. Azi intra in scena singurul nume nou din Guvern

***

Potrivit calendarului aprobat de conducerea Parlamentului, marti urmeaza sa fie audiati in comisiile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului:- ministrul propus al Apararii Nationale (ora 10:00);- ministrul propus al Finantelor Publice (11:00);- ministrul propus al Mediului, Apelor si Padurilor (ora 12:00);- ministrul propus al Justitiei (13:00);- ministrul propus al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (14:00);- ministrul propus al Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (15:00).Miercuri, urmeaza sa se prezinte in fata parlamentarilor: Bogdan Gheorghiu - ministrul propus al Culturii (10:00); Lucian Bode - ministrul propus al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (11:00); Victor Costache - ministrul propus al Sanatatii (12:00); Ionut Stroe - ministrul propus al Tineretului si Sportului (13:00); Monica Anisie - ministrul propus al Educatiei si Cercetarii (14:00) si Violeta Alexandru - ministrul propus al Muncii si Protectiei Sociale (15:00).Joi - in ultima zi programata pentru audieri - sunt asteptati la comisiile reunite: Bogdan Aurescu - ministrul propus al Afacerilor Externe (10:00); Marcel Bolos - ministrul propus al Fondurilor Europene (11:00); Virgil Popescu - ministrul propus al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (12:00) si Marcel Vela - ministrul propus al Afacerilor Interne (13:00).Plenul celor doua Camere ar urma sa se reuneasca pentru a supune votului noul Cabinet la o data care va fi stabilita la inceputul saptamanii viitoare. Surse parlamentare au avansat ca data a plenului reunit 9 martie Vinerea trecuta, premierul desemnat Florin Citu a depus, la Parlament, lista Cabinetului si programul de guvernare. Singura modificare in componenta Guvernului Citu fata de cel anterior, al lui Ludovic Orban, este propunerea ca Lucian Heius sa preia conducerea Ministerului Finantelor.Potrivit Regulamentului sedintelor comune ale Parlamentului, fiecare candidat pentru functia de ministru este audiat, in sedinta comuna, de catre comisiile permanente ale celor doua Camere al caror obiect de activitate corespunde sferei de competenta a viitorului ministru. In urma audierii, comisiile vor intocmi un aviz comun consultativ, motivat.Programul si lista Guvernului se dezbat de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna.Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Votul este secret, cu bile.