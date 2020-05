Ministrii Afacerilor Externe si Muncii, chemati in Parlament sa dea explicatii despre muncitorii romani din strainatate

Gorghiu: Se vor prezenta "fara ezitari"

"Situatia romanilor plecati la munca in strainatate a devenit din ce in ce mai dificila, iar autoritatile nu fac nimic sa-i sprijine. Un muncitor a murit infectat de coronavirus, iar alti doua sute sunt in situatii dificile, infecati.Sunt singuri, tinuti izolati in conditii degradante. Nu le sunt respectate drepturile, nimeni nu a negociat pentru ei", a declarat, luni, Robert Cazanciuc, intr-o conferinta de presa.Potrivit acestuia, a fost solicitata audierea ministrilor Afacerilor Externe si Muncii."Am solicitat ca ministrul Afacerilor Externe si ministrul Muncii sa fie chemati in fata comisiilor reunite de politica externa, de afaceri europene si munca pentru joi, iar Biroul Permanent a aprobat aceasta solicitare in unanimitate", a mai declarat Cazanciuc.Potrivit acestuia, muncitorii au dreptul de a lucra in strainatate, dar autoritatile romane trebuie sa se asigure ca au toate conditiile, iar drepturile le sunt respectate.Senatorul PNL Alina Gorghiu a anuntat ca cei doi se vor prezenta "fara ezitari", joi, la audierea din comisiile de specialitate ale Camerei superioare in legatura cu situatia lucratorilor romani din strainatate in perioada pandemiei."Ministrul Muncii, doamna Violeta Alexandru, dar si ministrul Afacerilor Externe, domnul Bogdan Aurescu, vor veni fara ezitari la audieri, joi, in Parlament. Acest lucru arata interesul pe care Guvernul PNL il are pentru lamurirea oricarei situatii de interes public. Membrii PNL din Biroul Permanent al Senatului au votat pentru aceste audieri.PSD, din pacate, uita sa precizeze un aspect esential de fiecare data cand abordeaza tema romanilor care pleaca la munca in strainatate: in calitate de cetateni europeni, ei au dreptul de a lucra in oricare stat membru UE, iar alegerea cu privire la acceptarea unui contract de munca le revine doar lor", a afirmat luni Gorghiu, pentru Agerpres.