Ultima zi de audieri pentru ministrii propusi in Guvernul Orban II. Iata programul

Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, miercuri, in ultima zi de audieri, sunt asteptati in fata deputatilor si senatorilor:- ministrul propus al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (ora 9,00),- ministrul propus al Sanatatii (10,00),- ministrul propus al Fondurilor Europene (12,00),- ministrul propus al Muncii (13,00) si- ministrul propus al Transporturilor (ora 15,00).In cele doua zile de audieri, luni si marti, doar trei ministri propusi au primit avizul pozitiv in comisiile permanente reunite ale Legislativului - este vorba despre ministrul propus al Apararii, Nicolae Ciuca, ministrul propus la Economie, Energie si Mediu de Afaceri, Virgil Popescu, si ministrul propus al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.Toti ceilalti au primit aviz negativ la comisii: Florin Citu - Ministerul Finantelor, Costel Alexe - Ministerul Mediului, Marcel Vela - Ministerul Afacerilor Interne, Ion Stefan - Ministerul Dezvoltarii, Ionut Stroe - Ministerul Tineretului si Sportului, Catalin Predoiu - Ministerul Justitiei, Monica Anisie - Ministerul Educatiei si Bogdan Gheorghiu - Ministerul Culturii.Potrivit Regulamentului sedintelor comune ale Parlamentului, fiecare candidat pentru functia de ministru este audiat, in sedinta comuna, de comisiile permanente ale celor doua Camere al caror obiect de activitate corespunde sferei de competenta a viitorului ministru.In urma audierii, comisiile vor intocmi un aviz comun consultativ, motivat.Pe 24 februarie este programat, in plenul Parlamentului, votul de investitura a noului Cabinet.