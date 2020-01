Ce contine motiunea de cenzura depusa de PSD: Guvernul Orban trebuie demis de urgenta!

Ziare.

Motiunea va fi prezentata in plenul Parlamentului luni, de la ora 14:00, au decis Birourile Permanente reunite.Data dezbaterii si votului motiunii de cenzura urmeaza sa fie stabilita intr-o noua sedinta a Birourilor Permanente.Motiunea este semnata dede la PSD si UDMR, potrivit unor surse politice."Guvernul Orban trebuie demis de urgenta nu doar pentru ca aceasta masura de modificare a sistemului electoral in prag de alegeri incalca standardele europene, dar - mai ales! - pentru ca adoptarea acestor modificari se face in mod unilateral, fara consultare si dezbatere, prin angajarea raspunderii de catre partidul aflat la putere.Standardele europene electorale au fost stipulate exact pentru combaterea unor astfel de tentatii ale partidelor de a schimba regulile in timpul jocului si de a-si crea astfel un avantaj in competitia electorala", arata initiatorii demersului antiguvernamental.Potrivit documentului, prin motiunea de cenzura se sanctioneaza tocmai incalcarea grava a standardelor electorale."Cu fiecare angajare de raspundere, ordonanta dupa ordonanta, Guvernul PNL vrea sa demonstreze tuturor ca este groparul democratiei romanesti! V-am avertizat public, in repetate randuri, ca exista o linie rosie peste care nu se poate trece si ca modificarea legilor electorale cu atat de putin timp inainte de alegeri este un abuz de democratie.Ati ignorat cu buna stiinta toate aceste avertismente, ati calcat in picioare normele constitutionale si ati trecut cu tancul peste standardele europene doar pentru a va satisface setea electorala de putere!Curtea Constitutionala v-a spus deja, prin cele doua decizii din 29 ianuarie 2020 , ca mergeti pe un drum gresit. Ca este un abuz de putere sa vii cu angajari de raspundere pe proiecte aflate deja in procedura parlamentara. Ca PNL incalca grav Legea fundamentala!Domnule Orban, ati deschis o cutie a Pandorei care poate avea repercusiuni tragice pe viitor asupra tuturor romanilor. Regulile democratice nu sunt facultative!", sustin semnatarii motiunii.Acestia considera ca decizia de a modifica legislatia electorala cu patru luni inainte de alegeri arunca Romania la marginea Europei."Cand o decizie politica (sic!) calca in picioare un principiu fundamental al democratiei, drumul duce spre est, nu spre vest. Integritatea, alaturi de consecventa, este calitatea esentiala pentru a avea curaj sa te uiti in ochii oamenilor care te voteaza.Dar dumneavoastra, care de 3 luni refuzati sa guvernati si aveti un singur program de guvernare: 'Anticipate', e clar ca nu stiti ce inseamna integritate si demnitate in functia publica! (...)PNL vrea azi din ratiuni pur politice sa schimbe din temelii sistemul electoral. Dar actualii lideri PNL, aflati in cele mai inalte functii din Guvern - vicepremieri sau ministri - au fost varfurile de lance ale partidului care in 2011 au facut legea pentru alegerea primarilor intr-un singur tur.Acesti lideri pedelisti vopsiti azi in liberali sunt adevaratii parinti ai alegerilor intr-un singur tur, iar acum tot ei spun ca nu e bine si vor sa revina la 2 tururi.In realitate, vor doar sa 'aranjeze' regulile asa cum le convine. Acum. Maine, schimba tot! Daca asa le convine din nou. Printre votantii din 2011 ai alegerilor locale intr-un singur tur se numara membri de baza ai PNL-ului de azi: Turcan Raluca, Olar Corneliu, Preda Cezar, Gheorghe Tinel, Ionescu George, Balan Ioan, Bode Lucian, Anastase Roberta, Andronache Gabriel etc.Acest lucru demonstreaza foarte clar ca. Daca a fost bine cu un tur in 2011, de ce nu mai e bine cu un tur si in 2019?", se arata in motiune.Initiatorii demersului antiguvernamental mentioneaza ca, din punct de vedere statistic, noua reglementare nu modifica substantial procentele prin care partidele ar obtine alte scoruri in alegeri, amintind ca in 2008 a avut loc in Romania ultimul scrutin electoral cu alegerea primarilor in doua tururi, prezenta la vot fiind atunci de 48,44%."In 2016, am avut ultimele alegeri cu un singur tur de scrutin pentru primari, prezenta la vot fiind de 48,44%, deci o prezenta egala cu cea din 2008, cand au fost doua tururi de scrutin. Astfel, argumentul conform caruia doua tururi ar asigura o prezenta mai mare la vot nu se sustine.In 2016, s-au desfasurat alegeri in 3.186 de primarii, dintre care 2.275, respectiv 71,40% dintre primari, au castigat alegerile cu un scor mai mare de 50%. Deci ar fi fost castigatori si daca alegerile ar fi fost in doua tururi.Doar 911 primari au castigat alegerile cu un scor mai mic de 50%, iar dintre acestia 604 au obtinut scoruri intre 40% si 50%. Prin urmare, afirmatia ca intr-un singur tur de scrutin foarte multi candidati ar deveni primari cu scoruri de sub 20% nu este adevarata. Doar unul singur a fost in aceasta situatie la ultimele alegeri.Mai mult, daca extrapolam si aplicam acelasi calcul matematic ca in 2008, observam ca din cei 911, aproximativ 647 ar fi castigat probabil alegerile si daca ar fi fost doua tururi de scrutin. Practic, peste 91% dintre primari ar fi castigat indiferent de sistemul de vot, deci si argumentul referitor la legitimitate si reprezentativitate nu se sustine", se precizeaza in document.Potrivit sursei citate, CCR a aratat ca trebuie sa existe, in primul rand, o urgenta in adoptarea masurilor continute in legea asupra careia Guvernul si-a angajat raspunderea."Asadar, interesul PNL de a obtine avantaje electorale nu reprezinta o urgenta. Acest lucru arata doar disperarea acestui partid, incapabil sa guverneze si sa asigure cetatenilor bunastare. Disperarea ca, in toamna, vor fi sanctionati de electorat pentru ca nu au facut nimic! Comisia de la Venetia a aratat, in repetate randuri, ca 'modificarea frecventa a normelor sau caracterul lor complex pot dezorienta alegatorul'. (...) Comisia de la Venetia este preocupata ca cei care sunt la putere sa nu schimbe regulile in timpul jocului pentru a-si crea un avantaj electoral.Recomandarea Comisiei este ca modificarile (...) sa se aplice la alegerile de la finalul urmatorului ciclu electoral, nu de la cel in cursul caruia se fac modificarile. Cu alte cuvinte, Comisia de la Venetia nu spune nicaieri ca alegerile intr-un singur tur ar fi mai putin sau mai mult democratice decat cele din doua tururi.Asadar, PNL invoca un argument fals atunci cand spune ca in doua tururi s-ar asigura mai multa democratie si atunci poate fi modificata legea oricand inainte de alegeri", spun semnatarii motiunii.In opinia acestora, problema principala nu este daca alegerile "sunt intr-un singur tur, in doua tururi sau in zece", ci important este, insa, ca orice modificare legislativa sa tina cont de standardele europene."Nu poti sa fii la putere si sa modifici legea electorala din interes conjunctural, cu cateva luni inainte de alegeri, pentru a-ti crea un avantaj propriu. Este un abuz de putere evident. Un abuz care incalca in mod flagrant Constitutia Romaniei si standardele de buna practica definite de Comisia de la Venetia si impartasite de toate statele membre ale Uniunii Europene.Niciunul dintre dumneavoastra nu cred ca isi doreste sa fie partasul unui asemenea abuz. Problema principala nu e daca alegerile sunt intr-un singur tur, in doua tururi sau in zece. Discutii privind modificarea legislatiei electorale se pot realiza, dar nu asa, incalcand toate normele, cutumele legislative.Noua nu ne e frica de alegeri, cei care schimba legea cu patru luni inainte de scrutin sunt cei care cred ca, daca nu schimba regulile, vor avea o problema, dar acesta nu este un argument democratic.Asadar, stimati colegi, avand in vedere dorinta PNL de a privatiza democratia din Romania, va rog sa sustineti aceasta motiune de cenzura! Drumul Romaniei nu este spre est. Nu-i lasati sa duca Romania pe acel drum!", este mesajul semnatarilor motiunii.