Ciolacu cheama Parlamentul din vacanta abia pe 27 ianuarie. Votul pe motiune va fi in februarie

Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat luni ca Birourile Permanete reunite ale celor doua Camere au aprobat calendarul privind asumarea raspunderii, iar amendamentele pentru proiect pot fi depuse pana pe 27 ianuarie."Am luat act si de solicitarea presedintelui Romaniei si am aprobat sesiune extraordinara comuna in perioada 27-31 ianuarie si am facut calendarul urmator:", a declarat Ciolacu.Ulterior, spune Ciolacu, PSD va depune motiune de cenzura, ceea ce inseamna ca votul pe motiunea de cenzura va fi abia la inceputul lui februarie."Pe urma vor trece zilele prevazute de regulament de depunere a motiunii. Cu alte cuvinte, vom intra cu prezentarea si votul pe motiune intr-o sesiune ordinara", a mai afirmat Ciolacu.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca a cerut Parlamentului sa se reuneasca in sesiune extraordinara pentru ca Guvernul sa isi asume raspunderea pe proiectul care modifica Legea administratiei publice locale, astfel incat ea sa prevada ca primarii sa fie alesi in doua tururi."Tocmai am trimis la Parlament scrisorile prin care solicit convocarea celor doua Camere in sesiune extraordinara. Solicit aceasta sesiune extraordinara pentru a discuta angajarea raspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor in doua tururi.Sesiunea extraordinara urmeaza sa aiba loc saptamana viitoare, intre 27 si 31 ianuarie", a declarat Iohannis.Proiectul alegerii primarilor in doua tururi a fost trimis, luni, la Parlament, iar saptamana trecuta seful statului anuntase ca, dupa ce documentul va ajunge la Parlament, va cere chiar el sesiune extraordinara pentru asumarea raspunderii.Regulamentul Camerei Deputatilor prevede ca alesii se pot reuni in sesiune extraordinara la cererea presedintelui Romaniei, a Biroului Permanent sau a cel putin unei treimi din numarul deputatilor.