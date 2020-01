Ciolacu: Presupun ca joi vom depune motiunea de cenzura

Ziare.

"Daca maine (miercuri - n.r.) este asumarea (Guvernului - n.red.), presupun ca joi vom depune motiunea de cenzura, pentru ca o avem deja facuta. Veti vedea la vot daca sunt voturile necesare", a spus Ciolacu.Miercuri, Parlamentul se reuneste in sedinta comuna extraordinara pentru angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.Potrivit Constitutiei, Guvernul isi poate angaja raspunderea in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna, asupra unui program, a unei declaratii de politica generala sau a unui proiect de lege. Guvernul este demis daca motiunea de cenzura, depusa in termen de 3 zile de la prezentarea proiectului, a fost votata.Daca Executivul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, dupa caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se considera adoptat.