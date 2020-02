Conducerea Parlamentului decide la ora 17:00 calendarul motiunii de cenzura

Ziare.

Anterior, parlamentarii social-democrati au amanat calendarul motiunii pentru a vedea daca Guvernul va anunta o OUG pe alegerea primarilor in doua tururi, a declarat liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis.Premierul Ludovic Orban a subliniat ca Guvenrul nu poate da OUG pentru alegerea primarilor in doua tururi, deoarece institutia si-a asumat deja raspunderea pentru aceasta prevedere.Acesta a declarat, marti, ca proiectul de ordonanta de urgenta pentru organizarea alegerilor anticipate va reglementa situatia in care se ajunge la alegeri palamentare anticipate, deoarece in Romania nu exista o astfel de reglementare precisa.Orban asteapta votul pe motiunea de cenzura, ca sa vada daca "anuntul pompos" al PSD privitor la numarul de voturi este real. Premierul sustine ca social-democratii "au fugit de la BPR, dupa ce tot ei l-au convocat". PSD vrea ca votul pe motiunea de cenzura sa aiba loc miercuri , ora 12:00.