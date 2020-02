Cum face Orban anticipate - Asumari peste asumari, pana reuseste PSD sa-l dea jos: Daca voteaza apoi aceeasi echipa, sa se caute!

Ziare.

"Conform evaluarii noastre, nu exista numarul de voturi necesare astazi. (...) Din punctul meu de vedere, astazi, pe estimarea pe care o avem, daca nu apar repozitionari din partea unor actori politici care sa aiba o oarecare consistenta numerica, motiunea asa cum este astazi, in functie de sustinerea pe care o are astazi, nu are sanse sa treaca", a afirmat Ludovic Orban.El a sustinut ca liderul Pro Romania, Victor Ponta, "inca mai poate sa isi schimbe parerea de zece ori pana la momentul votului".Premierul a precizat ca, daca va fi votata totusi motiunea, PNL nu va vota investirea altui guvern."Am luat decizia foarte simpla ca parlamentarii Partidului National Liberal sa nu voteze investirea niciunui guvern pentru a putea declansa alegeri anticipate. Nu voteaza niciun parlamentar PNL", a mai spus Orban, precizand ca va propune aceeasi formula guvernamentala."Daca, dupa ce ne-au dat jos prin motiune de cenzura, vor vota investirea aceluiasi guvern, inseamna ca trebuie sa se caute si oricum cred ca va rade toata tara de ei", a mai afirmat premierul.Intrebat cum va convinge parlamentarii intr-o asemenea eventualitatre, Orban a spus: "Le voi spune cum era formula la francezi:Glumesc acum".Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, marti seara, ca exista voturi suficiente pentru a trece motiunea de cenzura.