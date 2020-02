Dan Barna critica harjoneala politica: PSD se joaca de-a motiunea, PNL ia deputati la bucata

Ziare.

"Ceea ce vedem acum este o criza politica pe care PSD si PNL refuza sa o recunoasca.PSD se joaca de-a motiunea de cenzura prin Parlament, PNL ia deputati la bucata de pe unde apuca, iar tara asteapta reforme.Reforme care nu vor veni cata vreme nu apare o clarificare a situatiei care sa reprezinte cu adevarat vointa poporului.Cer PSD si PNL sa lase harjoneala politica la o parte si sa mergem cat mai repede la alegeri.E simplu: anticipate si locale cu primari alesi in doua tururi. Apoi toata lumea se poate apuca de treaba: viitoarea majoritate se va ocupa de guvernare, opozitia de opozitie, iar administratiile locale de binele comunitatilor care le-au ales.Fiecare zi pe care o petrecem in acest marasm e o zi pierduta", scrie pe Facebook Dan Barna Inca de ieri Dan Barna a anuntat ca parlamentarii USR nu voteaza motiunea de cenzura , iar votul lor va fi la vedere. Motiunea de cenzura va fi dezbatuta si votata miercuri , incepand cu ora 12:00.Intre timp, Marcel Ciolacu sustine ca PSD are voturile necesare ca sa dea jos Guvernul, iar Ludovic Orban spune ca, chiar si asa sa fie, tot el va fi propus premier si sa vedem daca social-democratii care l-au demis il vor vota cu aceeasi echipa ca sa scape de anticipate.