Guvernul Dancila a picat! Filmul circului din Parlament pana la trecerea motiunii

LIVE TEXT

voturi pentru 238, voturi contra 4, abtineri 0

GUVERNUL DANCILA A PICAT

S-a incheiat votul motiunii de cenzura.

A inceput votul motiunii de cenzura.

Vorbeste din nou premierul Viorica Dancila

Vorbeste presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu

Vorbeste liderul UDMR, Kelemen Hunor

11:40

Vorbeste liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu

Vorbeste liderul USR, Dan Barna

Vorbeste Victor Ponta, liderul Pro Romania

Vorbeste Raluca Turcan, deputat PNL

Vorbeste Titus Corlatean, liderul grupului parlamentar al Partidului Social Democrat

Vorbeste premierul Viorica Dancila

Care sunt nemultumirile Opozitiei

Ziare.

com

Un an si aproape 9 luni - atat a rezistat Viorica Dancila in scaunul de premier, cu toate ca in momentul in care a fost numita foarte multe voci spuneau ca va pleca mult mai repede. Viorica Dancila a fost investita in functia de premier in 29 ianuarie 2018, dupa demisia lui Mihai Tudose Dupa anuntarea rezultatului, Dancila a spus ca pentru ea si pentru guvern acest lucru "nu este o problema", chiar daca "au fost si colegi din PSD care au tradat", si i-a cerut presedintelui Klaus Iohannis sa numeasca un premier "cat mai repede, daca ar putea si azi".In ceea ce priveste Opozitia, Ludovic Orban a confirmat ca el este cel care va fi propus premier si a anuntat ca vineri se va intruni BPN al partidului pentru a stabili strategia pe care o vor avea in perioada urmatoare.La randul sau, presedintele USR, Dan Barna, considera ca in acest moment cea mai potrivita solutie o reprezinta alegerile anticipate.Urmeaza acum ca presedintele Klaus Iohannis sa cheme partidele la consultari pentru desemnarea unei noi propuneri de premier, care se va prezenta cu un nou Cabinet in Parlament, pentru a primi votul senatorilor si deputatilor.- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, dupa ce motiunea de cenzura a trecut si guvernul sau a cazut prin vot in Parlament, ca pentru ea si pentru Guvern acest lucru "nu este o problema" , chiar daca "au fost si colegi din PSD care au tradat", si i-a cerut presedintelui Klaus Iohannis sa numeasca un premier "cat mai repede, daca ar putea si azi".- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, s-a oprit sa stea putin de vorba cu jurnalistii, cu zambetul pe buze. A fost insa foarte scurt in declaratii: "Cine vrea sa guverneze si are majoritatea sa guverneze, foarte bine! Pot sa plec?".a declarat, imediat dupa anuntarea rezultatului, ca, desi Opozitia a reusit sa dea jos Guvernul Dancila, pentru el nu este o zi fericita."Cosmarul pe care il traieste Romania de 3 ani a incetat. Astazi Parlamentul Romaniei a dat jos Guvernul PSD care si-a batut joc de Romania cum nu a facut-o nimeni in ultimii 30 de ani. Multumesc presedintelui Klaus Iohannis pentru implicarea decisiva in succesul acestei motiuni", a spus Orban.- "Am constatat urmatoarele: numarul total de parlamentari 464, numarul parlamentarilor prezenti 399, numarul total de voturi exprimate 245, numarul de voturi anulate 3, numarul valabil de voturi - 242 din care", a anuntat Marcel Vela, secretar al Senatului.- Cateva zeci de protestatari prezenti in fata Parlamentului au strigat "Victorie!" si au desfacut o sticla de sampanie dupa anuntul potrivit caruia Guvernul Viorica Dancila a picat in urma votului motiunii de cenzura. "Victorie! Ole, ole, PSD nu mai e!", striga protestatarii prezenti in fata Parlamentului., motiunea de cenzura a trecut de votul parlamentarilor.- Deputatul PNL de Braila Vasile Varga a intrat in sala si a strigat catre liberali:- Surse citate de televiziunile de stiri anunta ca motiunea de cenzura a trecut, iar Guvernul Dancila a picat.(nu au votat la vedere - n.red.). Daca din acestea 19 adunam 12 pentru, motiunea a trecut".Urmeaza numararea voturilor.- S-a incheiat votul deputatilor, a inceput cel al senatorilor.- Sunt aplaudati parlamentarii UDMR care se prezinta sa voteze din sala.- Victor Ponta a votat, iar apoi a cerut voie sa plece, afirmand ca are o citatie la tribunal. Intr-adevar, el este audiat azi in procesul lui Valeriu Zgonea de la Tribunalul Bucuresti.Primii care voteaza sunt senatorul PMP venit cu ambulanta din spital si un alt senator cu probleme medicale.impotriva Guvernului Dancila. "Votez", a raspuns Gabriel Petrea intrebat de Mediafax daca va vota motiunea de cenzura.Gabriel Petrea este deputat de Bucuresti, presedintele Tineretului Social Democrat si a fost ministru al Consultarii Publice si Dialogului Social.- Pastrati ura pentru cineva care a facut studiile la Moscova si vorbeste in limba de acolo. INS a confirmat cresterea economica. Asta spune multe, multi nu le inteleg, pentru ca atunci cand erau la guvernare nu se putea vorbi de crestere economica.- Voi incerca sa raspund punctual, pentru ca anumite obraznicii, etichete nu au placut nimanui.Noi uram acest lucru si nu vom face niciodata asta.- Domnule Ponta, e greu sa va raspund. O sa am puterea sa fiu mai barbat decat dumneavoastra, nu o sa imi dau demisia pe Facebook si fara sa vorbesc cu membrii partidului. Sunt convinsa ca ii veti trada pe colegi cum ne-ati tradat si pe noi. La dumneavoastra masura misoginismului nu mai mira pe nimeni.- Domnul Barna, ati spus ca vreti anticipate. Doamnelor si domnilor colegi, sunteti de acord cu anticipatele?- Eu nu cred, sa fim corecti si sa spunem ca nu sunteti de acord cu anticipate si vreti alegeri la termen.- Domnule Barna, va subordonati candidatului Klaus Iohannis.- Calin, nimeni si nimic nu explica faptul ca vrei sa pui capat acestei guvernari. Domnule Tariceanu, imi pare rau ca te-ai intors impotriva noastra, dar mai rau te-ai intors impotriva ta.- Dragi fosti si actuali colegi, inca sunteti pesedisti, nu am vazut o motiune de cenzura mai trista decat acum. Ma asteptam la ceva mai mult, un text mai frumos, ceva mai profund.- Nu inteleg de ce nu ati venit la microfon sa vorbiti despre viitorul premier, domnul Orban.- Exista 3 ani pe care i-am trait impreuna, sunteti un om elegant, cred ca azi trebuie sa fiti la fel de elegant si sa va abtineti la aceasta motiune de cenzura.- Situatia politica e relativ simpla, dar noi politicienii o complicam peste masura. Pe de o parte, se vede foarte clar ca acest guvern nu mai are resursele necesare, nici combustibilul necesar pentru a continua guvernarea. Nu este si nu trebuie inteles ca ar fi ceva personal, insa, dar degeaba sunteti energofagi daca folositi energie unde nu trebuie.- Guvernul ar fi trebuit sa ceara un vot acum 40 de zile in Parlament, dupa destramarea coalitiei, insa acest lucru nu se intampla, criza politica se adanceste.- Intr-o astfel de situatie exista un singur comportament responsabil si rational - schimbarea cu o noua echipa guvernamentala nu pentru partide, nu pentru oamenii politici, nu pentru presedintele republicii, ci pentru oamenii din aceasta tara. De aceea, noi am semnat motiunea.- Doamna prim-ministru, draga Viorica, nu aveam nici cea mai mica intentie sa iau cuvantul astazi la dezbaterea motiunii pentru un simplu motiv, am fost parteneri doi ani si jumatate.- Doamna premier, inca premier, ne spunea la inceputul verii ca nu a fost ea insasi, ca a fost timorata, ca nu se simtea confortabila si nu se identifica. Ce sa inteleg? Ca asta va caracterizeaza? Jocurile de racolare a unor membri ALDE? Pe unii i-ati nominalizat ministri. Astia au si pus osul la treaba. Asta e stilul dumneavoastra? Imi pare rau, este un stil de lumea a treia. Credeam ca Romania merge catre Vest, nu catre Est.- Doamna premier, azi aveti ocazia sa isi aduca aminte oamenii de dumneavoastra ca de cineva care este tinut ostatic cu forta la Palatul Victoria.Sa stii ca exista viata si cand nu mai esti premier- Romania merita un premier cu viziune, care sa ne duca mai departe. In schimb, v-a primit pe dumneavoastra.- Este un lucru bun ca nu l-ati scapat pe Liviu Dragnea de puscarie cand puteati sa o faceti.- Ati promis ca vom avea 13 autostrazi, nu ati construit nici macar un spital regional. Ati eliberat infractori prin recursul compensatoriu.- Trebuie sa iesim din criza, sa facem alegeri anticipate. USR va vota aceasta motiune de cenzura, alianta USR PLUS este pregatita sa asigure guvernarea dupa alegerile anticipate.- Doamna Dancila e suparata ca m-au sunat aseara toti consilierii sai sa ne intalnim. Daca te refuza un barbat e normal sa fii suparat, dar nu trebuie sa o spuna la microfon.- Este o motiune extrem de ciudata, pentru ca- Maine se implinesc 45 de zile de cand s-a schimbat componenta Guvernului. Doamna Dancila mi-a spus ca va veni in Parlament pe 1 septembrie, dar am gresit ca nu am intrebat-o in ce an.- Doamna Dancila spune ca Tariceanu este un om rau, inainte spunea ca este bun. Caline, probabil ca si tu ai refuzat invitatia aseara la cina.De la ProRomania erau trei prim-ministri, ca sa nu ne certam. Maine, daca nu trece motiunea, trebuie sa faca o minune biblica si sa avem un guvern cu 100 de ministri. Iar Apostolul Mihai va jura ca Dancila e o ruda din Videle a Mantuitorului si poate face 100 de ministri.- Maine am aflat ca se dau miliarde primarilor, dar stiu ca Eugen e un om generos. Singurul om in care am incredere este Arsene. Asta cand ia, ia. Nu am spus-o eu, ci Parchetul.- Am aflat ca sunt un om rau si confirm.Sa nu aveti nevoie de recunostinta doamnei Dancila ca patiti ca Dragnea.- Doamna Dancila ne-a promis ca e neconflictuala. M-am uitat ca azi chiar s-a certat cu toata lumea. Dar nu a vrut sa se certe cu Mike Pence, nu a vrut sa il primeasca. A alergat-o prin tot Washingonul si nu a vrut sa-l primeasca. Nu a vrut sa se certe cu doamna Ursula, de aceea, nu avem comisar european.- Cred cu tarie ca azi ne adresem unui premier care a calcat in picioare Romania. Cred ca este pentru ultima data cand un premier indrazneste sa isi ameninte colegii cu dosare penale, in stilul consacrat de Liviu Dragnea. Astazi, cei amenintati au sansa sa scape din captivitatea creata de cea care a fost, la randul ei, captiva unui condamnat penal.- Mii de recidivisti eliberati de Viorica Dancila si Florin Iordache seamana groaza pe strazi.- Aceasta motiune este sansa de a reveni la o normalitate, de a restabili ordinea in varful statului roman. Guvernul fuge de lege. Aceasta guvernare este izolata de partenerii internationali.- Nu vom taia nimic de la oamenii cinstiti si muncitori din Romania. O alta minciuna a acestui guvern este ca doamna Dancila este neconflictuala.- Doamna Dancila are oroare fata de lege. Interlopii au prins curaj pentru ca au fost incurajati de recursul compensatoriu. Vedem o adevarata armata de paraziti cu pile in institutii.- Este cea mai urgenta si necesara motiune din ultimii 30 de ani. PNL va vota "Da" la aceasta motiune de cenzura.- Dupa atatia ani, cred cu sinceritate ca este cea mai slaba motiune pe care am citit-o in aceasta perioada. Si ca sa citez din Opozitie, motiunea asta aduce a cantec de jale de la 1800.- Am fost interesat sa incerc sa descopar care este alternativa la actualul guvern, oferita de Opozitie. In afara de premierul aflat in umbra care a facut pe vremuri deliciul alegatorilor damboviteni care se dadea in lanturi la balci, este zero chimie, zero echipa, zero, si stie Ciolos de ce.- Ma uit in sala si vad oameni politici amatori si iresponsabili. Nu v-ati schimbat foarte mult fata de ultima data cand ne-am vazut. Am crezut ca ati inteles ca nu puteti veni in Parlament sa dati jos Guvernul cu temele nefacute.- Pana acum ne e clar cum vreti sa demolati Romania. Cum aveti de gand sa reconstruiti Romania? Din pacate, nu ati inteles nimic.- Acest guvern a fost tinta permanenta a presedintelui Romaniei.- Klaus Iohannis a uitat de romani si a pornit o campanie toxica.Era un destin predictibil pentru ca asta li se intampla celor care se aliaza cu Ponta, premierul demisionar pe Facebook.- Dar iata ca nici avandu-l pe candidatul Klaus Iohannis alaturi de voi si pe Tariceanu care a fugit de guvernare nu ati reusit si nu veti reusi sa faceti nimic bun.- In acest textulet va aratati curajosi, dar veniti in fata romanilor si aratati-le planul de guvernare.- Ati taiat toate salariile din sistemul public, ati taiat salariul minim, ati impozitat pensiile. Azi veniti si amenintati oamenii cu aceleasi lucruri. Nu va cunoasteti tara si poporul.- Va jucati de-a guvernarea. V-ati facut de ras in fata propriului popor. Mult succes domnului Citu in a le explica oamenilor cum e cu taierea. Sa se uite in ochii medicilor, a pompierilor. Sa vina domnul Caramitru de la USR si sa le spuna pensionarilor ca majorarea pensiilor arunca tara in faliment. Sa vina domnul Atanasiu sa le explice bugetarilor ca vor ramane pe drumuri.- Azi ar trebui sa dezbatem aici pactul pentru bunastarea romanilor.- Voi calcati in picioare decenta, interesul romanilor. Noi guvernam pentru tara. Nu am facut-o perfect, dar am facut-o mult mai bine decat voi.- Motiunea de azi nu va trece. Ati mai incercat si v-ati facut de ras. Nu toti parlamentarii stau in spatele lui Ludovic Orban, nu toti se regasesc in proiectia voastra de austeritate. De aceea, ultima motiune nu a trecut si nu va trece nici aceasta.- Sunt parlamentari care se vor intoarce in fata comunitatilor pe care le reprezinta si vor trebui sa dea socoteala ca vor fi dati afara bugetari. Vor trebui sa explice ca au lasat alianta taierilor sa decida destinul romanilor.- Va mai spun un lucru, stimati colegi: Sa nu subestimati PSD. Si pentru ca eu nu cred ca vreti sa guvernati, va indemn sa ma imaginati scenariul alegerilor de anul viitor cu PSD in Opozitie si alianta amatorilor la putere.- Ramaneti in Opozitie unde toate ideile voastre raman la stadiul de vorbe. La guvernare ati fi un pericol pentru aceasta tara.Deputatul USR Cristian Seidler citeste textul motiunii.- Mai multe persoane protesteaza in fata Parlamentului in ziua motiunii de cenzura.a anuntat ca toti parlamentarii formatiunii vor vota motiunea, la vedere. "", a anuntat Eugen Tomac.Acesta a explicat capentru a-si exprima optiunea. "Intelegem miza si responsabilitatea care ne revine tuturor", a spus Tomac.e convins ca motiunea va trece, dar nu a vrut sa spuna pe ce numar de voturi se bazeaza. El a facut si joi dimineata un apel la parlamentari sa voteze motiunea, daca doresc binele Romaniei."PSD trebuie oprit sa mai faca rau Romaniei. Trebuie ca toti parlamentarii care isi doresc binele Romaniei sa voteze motiunea.Am luat legatura cu toti liderii grupurilor parlamentare care s-au unit in acest demers siIn ciuda derbedeilor din PSD care au apelat la toate tertipurile, peste 233 de parlamentari vor vota motiunea si Guvernul va pleca de la putere", a spus Orban.Intrebat pe ce numar de voturi se bazeaza azi in Parlament, liderul PNL nu a vrut sa spuna un numar exact, afirmand ca: "pe cel mai mare numar de voturi".a facut un apel, joi dimineata, la parlamentari sa nu uite ca au jurat ca vor indeplini "cu onoare si cu fidelitate mandatul incredintat de popor", reamintindu-le acestora ca misiunea le-a fost incredintata de romani, "nu de Viorica Dancila, nu de cel mai slab guvern".- Sie optimist. El sustine ca deputati si senatori care au semnat motiunea nu o vor vota pe motiv ca, in lipsa unei alternative "serioase" din partea Opozitiei, "ar arunca tara in haos"."Exista un numar de parlamentari care nu sunt in grupul PSD, dar nici nu au semnat motiunea. De ce? Pentru ca nu au vazut o alternativa din partea Opozitiei. Mai este un alt grup de deputati si senatori care au semnat motiunea sperand ca partidele din Opozitie vor pune ceva serios pe masa. S-au trezit insa cu Sica Mandolina si cu un program de austeritate ce ar contrasta puternic cu bunastarea creata in guvernarea PSD.Cum sa sustii asa ceva? E sinucidere politica! Aceste doua categorii de parlamentari vor inclina balanta in sensul respingerii motiunii. E vorba de 35-40 de oameni responsabili, care realizeaza ca trecerea motiunii, in lipsa unei alternative serioase din partea Opozitiei, ar arunca tara in haos. Ei inteleg ca nu poti juca la ruleta ruseasca interesul cetatenilor, doar pentru a satisface nevoile electorale ale lui Iohannis, Ponta si Barna", a scris Mihai Fifor, joi, pe Facebook.a reiterat faptul ca PSD nu are majoritate, ceea ce este o veste rea, insa, spune el, vestea buna este ca nici Opozitia nu va asigura cele 233 de voturi necesare adoptarii motiunii de cenzura."Am spus saptamana trecuta ca exista o vestea rea si una buna.", a afirmat Marcel Ciolacu, joi, la Parlament, potrivit Mediafax.a declarat joi, la Parlament, ca nu are emotii cu privire la motiunea de cenzura si a spus ca oamenii din teritoriu nu i-ar ierta pe cei din PSD care ar vota in favoarea motiunii. "Nu, nu am emotii. Motiunea nu va trece", a declarat premierul, citat de News.ro.Intrebata daca social-demcoratii care vor vota vor fi exclusi din partid, premierul a replicat:Initiatorii motiunii de cenzura spun ca Guvernul Dancila este "cel mai nociv" din ultimii 30 de ani si arata ca, imediat dupa acest moment, Opozitia va propune "cea mai buna solutie guvernamentala pentru romani", anticipandu-se ca solutia benefica este un "guvern suplu", cu 15 ministere.Initiatorii sustin ca solutia dupa demiterea Guvernului PSD inseamna si adoptarea unui program de guvernare responsabil, orientat catre dezvoltarea si modernizarea tarii si catre prosperitatea reala a fiecarui roman."Vom putea reaseza Romania pe drumul ei firesc: prin investitii publice majore, prin utilizarea fondurilor europene, printr-o crestere economica solida bazata pe productie si exporturi, prin servicii publice de cea mai buna calitate", se afirma in motiune.In document se arata ca Guvernul nu mai are majoritate parlamentara si nu mai are legitimitatea politica pentru a guverna tara.