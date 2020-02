In sfarsit, s-a decis: Motiunea de cenzura - dezbatuta si votata miercuri

Ziare.

Anuntul a fost facut de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu.BPR s-au reunit la ora 17:00 si au decis rapid.Anterior, parlamentarii social-democrati au amanat calendarul motiunii pentru a vedea daca Guvernul va anunta o OUG pe alegerea primarilor in doua tururi, a declarat liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis.Premierul Ludovic Orban a subliniat ca Guvernul nu poate da OUG pentru alegerea primarilor in doua tururi, deoarece institutia si-a asumat deja raspunderea pentru aceasta prevedere.Acesta a declarat, marti, ca proiectul de ordonanta de urgenta pentru organizarea alegerilor anticipate va reglementa situatia in care se ajunge la alegeri parlamentare anticipate, deoarece in Romania nu exista o astfel de reglementare precisa.Orban asteapta votul pe motiunea de cenzura, ca sa vada daca "anuntul pompos" al PSD privitor la numarul de voturi este real. Premierul sustine ca social-democratii "au fugit de la BPR, dupa ce tot ei l-au convocat".Motiunea de cenzura, intitulata "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democratiei romanesti" si semnata de 208 parlamentari PSD si UDMR, a fost prezentata, luni, in plenul Parlamentului. Conform Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, dupa prezentarea motiunii de cenzura de catre deputatul sau senatorul desemnat de initiatorii acesteia, presedintele care conduce sedinta comuna da cuvantul prim-ministrului sau, in cazul imposibilitatii participarii acestuia, membrului Guvernului care il reprezinta, pentru prezentarea pozitiei Guvernului.In continuare, presedintele da cuvantul deputatilor si senatorilor, in ordinea inscrierii lor la cuvant.Dupa incheierea dezbaterilor, se trece a votarea motiunii de cenzura. Votul este secret, cu bile.Pentru a trece motiunea de cenzura, este nevoie de voturile favorabile a 233 de parlamentari. PSD are 202 de parlamentari si UDMR - 30.Intrebat de cate voturi se bazeaza initiatorii motiunii de cenzura, Ciolacu a spus ca de "suficiente, adica mai mult de 233".De asemenea, el se va intalni si cu liderul Pro Romania, Victor Ponta", "posibil in aceasta seara (marti seara - n.red.)", dar si cu alti parlamentari.Potrivit Constitutiei, Guvernul isi poate angaja raspunderea in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna, asupra unui program, a unei declaratii de politica generala sau a unui proiect de lege, iar in termen de trei zile de la prezentarea proiectului se poate depune o motiune de cenzura.Guvernul este demis daca motiunea de cenzura depusa a fost adoptata. Daca Executivul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, dupa caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se considera adoptat.