Kelemen Hunor: Opozitia nu are premier, ministri, program de guvernare. Nici cu votul UDMR, motiunea nu trece

Ziare.

com

Kelemen Hunor a purtat discutii pe motiune doar cu liderul USR, Dan Barna, si cu cel al PMP, Eugen Tomac. De la PNL a vorbit doar cu cativa deputati, pe holurile Parlamentului, nu insa si nu liderul liberalilor Ludovic Orban."Am avut o discutie cu Dan Barna, Eugen Tomac si colegii deputati din PNL pe holurile Parlamentului, dar nu cu Ludovic Orban. Ne-am intersectat la Hamburg saptamana trecuta, am dat mana, dar nu am discutat deloc despre motiune. Asta nu inseamna ca, daca ma cauta, nu vom discuta", a spus Hunor.Liderul UDMR este nemultumit de raspunsurile primite din partea Opozitiei cu privire la dorinta de a guverna."Ramane urmatoarea intrebare: Opozitia vrea sa guverneze cu adevarat sau nu? Intrebarea e una serioasa. I-am intrebat: cine e premierul, cine sunt ministrii, care e programul de guvernare? Nu am primit niciun raspuns. Tara asteapta sa stie in ce directie vrei sa mergi.L-am intrebat pe Eugen Tomac cu ce premier vin, mi-a raspuns ca 'liberalii sa spuna'. L-am intrebat: Veniti cu Traian Basescu, om cu experienta? Raspunsul a fost: 'pai...' L-am intrebat pe Dan Barna, nu am primit niciun raspuns.Noi avem sesiunea si motiunea. E bine, e extrem de corect, o dezbatere e binevenita, dar nu am vazut directii, program de guvernare", a subliniat Kelemen Hunor.Totodata, el afirma ca, si in conditiile in care UDMR ar vota motiunea de cenzura, nu sunt sanse sa treaca, pentru ca voturile lor nu sunt suficiente."Toata lumea a recunoscut ca mai lipsesc 52 de voturi. De unde le aduna? UDMR are 30. Daca sunt convins ca lucrurile merg foarte bine, sunt de acord sa votam, dar nu exista nicio alternativa. Macar sa stim cine va conduce Guvernul, cine va conduce o majoritate. Sa spunem ca trece, desi nu exista majoritate, nici cu noi nici fara noi, ar trebui sa stim si cine e cel care va negocia majoritatea", a conchis Kelemen Hunor.Luni, Opozitia a anuntat ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila e pe ultima suta de metri, urmand sa fie stabilite ultimele detalii, iar liderul PMP Eugen Tomac a precizat ca va fi depusa miercuri