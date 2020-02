LIVE Motiunea de cenzura, la vot: "Nu ma las judecat de voi!", le spune premierul Orban social-democratilor

LIVE TEXT

Motiunea de cenzura a fost depusa de PSD, sustinut de UDMR, dupa ce Guvernul Orban si-a angajat raspunderea pe legea care prevedere alegerea primarilor in doua tururi. Pentru ca Guvernul Orban sa fie demis sunt necesare cel putin 233 de voturi.Sedinta plenului reunit al Parlamentului a fost programata sa inceapa la ora 12, dar s-a intarziat cateva minute pentru ca premierul Ludovic Orban a tinut sa dea declaratii despre ordonantele de urgenta adoptate marti seara.. PSD are la dispozitie 34 de minute, proportional cu reprezentarea in Parlament. Primul care ia cuvantul este senatorul PSD Florian Bodog, fost ministru al Sanatatii."Un guvern care da vina pe Parlament pentru propria sa incompetenta trebuie sa plece", spune el.ia cuvantul, conform procedurii. "Aveti probleme cu cititul, sunteti parlamentari facuti din pixul lui Dragnea. Ani de zile ati sustinut toate actiunile anti-romanesti!", a declarat liderul PNL, in aplauzele liberalilor.", le-a mai spus premierul parlamentarilor social-democrati, continuand sa dea replici la acuzatiile aduse in textul motiunii de cenzura."Voi ati dat OUG13, noi am dat OUG pentru masa calda", a mai declarat premierul liberal.Ludovic Orban respinge rand pe rand acuzatiile aduse de social-democrati si se arata revoltat de "demagogia si minciunile" lansate in spatiul public de PSD, inclusiv in ceea ce priveste ordonanta de urgenta pentru Sanatate."Cel mai tare m-a mirat ca l-am auzit pe un alt lider politic, proaspat colaborator al dvs dupa ce v-a injurat vreo doi ani, ca are o atitudine critica la adresa spitalelor private. Pai, unde s-a operat domnia sa?", a mai declarat, printre altele Ludovic Orban, facand, cel mai probabil, trimitere la Victor Ponta.isi invita colegii care mai sesizeaza vicii de procedura sa le adune pe toate, pentru o sesizare la CCR impotriva acestei "motiuni odioase", care face ca romanii sa nu poata beneficia de alegerea primarilor in doua tururi.- Conform Digi24, parlamentarii PSD negociaza cu fostii colegi de la ALDE, chiar in timpul sedintei.- Florin Manole este acuzat de PNL ca a incalcat regulamentul pentru ca nu a citit textul motiunii in integralitate, ci "a sarit o pagina", ceea ce ar fi motiv de anulare a procedurii, sustine un deputat PNL.Florin Manole revine la microfon si citeste si pagina sarita, care contine decizii ale CCR.- Membrii Guvernului intra in sala de plen. Sedinta poate incepe., anunta presedintele de sedinta, Marcel Ciolacu.In cateva minute au venit in sala, conform votului electronic dat pentru stabilirea timpilor de dezbatere.Incepe dezbaterea motiunii, care este din nou citita de la tribuna, de deputatul PSD Florin Manole.- Premierul spune ca merge la sedinta de plen. In acest moment, in sala nu e niciun membru al Guvernului. Marcel Ciolacu discuta cu liderii de grup prezenti.declara la Digi24 ca el nu crede ca motiunea va trece."Si daca o sa cada, Guvernul o sa cada in picioare", a mai declarat premierul Orban, citat de Digi24.- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, isi exprima intentia de a deschide lucrarile plenului si intreaba daca premierul va fi prezent in sala. In paralel, premierul Ludovic Orban sustine cateva declaratii de presa in care explica de ce a fost nevoie de adoptarea celor 25 de ordonante de urgenta in sedinta de marti seara. Declaratiile liderului PNL sunt transmise de toate televiziunile de stiri.Ludovic Orban este intrebat de jurnalisti si le explica acestora, rand pe rand, de ce a fost nevoie de adoptarea fiecarei ordonante de urgenta.In acelasi timp, Marcel Ciolacu ii intreaba pe liberali daca premierul vine sau nu la sedinta."Toate ordonantele pe care le-am adoptat sunt fundamentale", a subliniat premierul.- Sedinta Parlamentului trebuie sa inceapa in cateva minute., in prezent europarlamentar PMP, spune ca motiunea nu va trece, pentru ca nimeni nu are niciun interes."Victor Ponta si-a vandut voturile la toata lumea. In baza promisiunii ca nu va vota motiunea, Orban i-a dat subventie partidului ca si cum ar fi participat la alegeri. Acum a luat si ceva de la Ciolacu.In realitate,. Socialistii nu vor sa cada guvernul pentru ca vor sa ii lase sa isi asume toate consecintele guvernarii lor dezastruoase (...)", a spus Traian Basescu, intr-o interventie telefonica la Digi24.Iar daca motiunea totusi va trece, va urma o perioada proasta, spune Traian Basescu, in conditiile in care la Bruxelles se discuta bugetul, iar acolo un cuvant de spus il are guvernul Romaniei, nu presedintele. "Ce forta are un guvern interimar? Va fi o slabiciune teribila a Romaniei, intr-un moment extrem de dificil. Sunt lansate trei programe mari (...) toate insemnand bani din acelasi buget", spune acesta.- Premierula ajuns la Parlament."Emiterea ordonantelor de urgenta s-a facut in deplina transparenta si ele rezolva problemele Romaniei si romanilor. (...) Dupa motiune, in functie de rezultat, vom convoca conducerea PNL si vom lua toate deciziile care se impun, in functie de situatie.", a declarat liderul PNL, premierul Ludovic Orban.a facut cateva scurte declaratii, exprimandu-si nemultumirea fata de actele adoptate marti in sedinta de Guvern si convingerea ca motiunea de cenzura va trece la vot."Vom scrie mai multi presedinti de partide Avocatului Poporului sa se sesizeze cu privire la ordonanta de modificare a sistemului electoral. O sa sesizam Comisia de monitorizare de la APCE, Comisia de la Venetia (...). Dupa motiunea de cenzura am sa va stau la dispozitie", a declarat presedintele PSD.PSD are in acest moment 202 parlamentari, UDMR - 30, iar Pro Romania - 24.- La ora 11 senatorii si deputatiise reunesc in sedinta.a anuntat ca parlamentarii Pro Romania vor vota asa cum crede fiecare de cuvinta, cel mai probabil pentru motiune."Dupa cum stiti, nu am votat investirea guvernului PNL, nu am avut incredere ca pot sa gestioneze tara. Am avut dreptate. (...) Regret faptul ca in urma intelegerii dintre PSD si PNL nu o sa avem nici alegerea primarilor in doua tururi, cred ca si-au dat mana impotriva partidelor mai mici, USD, Pro Romania (...) Cel mai rau e ce s-a intamplat aseara, cand s-au adoptat 25 de ordonante, 'noaptea ca hotii!'. (...)Astazi, fiecare parlamentar Pro Romania va vota asa cum crede ca este bine, si", a declarat Ponta, citat de Digi24.s-a aratat increzator ca motiunea va trece, invocand printre argumente si ce s-a intamplat marti seara la Palatul Victoria."A trece 63 de documente intr-o singura sedinta de guvern, dintre care 25 de OUG, nu s-a mai intamplat niciodata. Acest lucru sigur a nemultumit si alte partide", a declarat senatorul PSD la Digi24."Vom propune un premier de stanga, cu un profil de nerefuzat. Daca motiunea va trece, si cred ca va trece, astazi vom avea un CEx si de acolo va iesi propunerea", a mai anuntat el.discuta cu presedintele PSD, Marcel Ciolacu, la Parlament. De asemenea, grupurile parlamentare ale celor doua partide au fost convocate in sedinta. Victor Ponta a dat de inteles, prin postari pe Facebook, ca ar sustine motiunea de cenzura.Conform Digi24, pe lista de posibili "premieri intelectuali de stanga" ai PSD, asa cum anunta Marcel Ciolacu ca si-ar dori, s-ar afla Cristian Socol, Vasile Dancu si Remus Pricopie.Motiunea de cenzura, intitulata "si semnata de 208 parlamentari PSD si UDMR, a fost prezentata, luni, in plenul Parlamentului. Conform Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, dupa prezentarea motiunii de cenzura de catre deputatul sau senatorul desemnat de initiatorii acesteia, presedintele care conduce sedinta comuna da cuvantul prim-ministrului, pentru prezentarea pozitiei Guvernului.In continuare, iau cuvantul deputatii si senatorii, in ordinea inscrierii lor la cuvant.Dupa incheierea dezbaterilor, se trece la votarea motiunii de cenzura. Guvernul este demis daca motiunea de cenzura depusa a fost adoptata. Daca Executivul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, dupa caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se considera adoptat.PNL s-a aratat increzator ca motiunea de cenzura nu va fi adoptata, dar s-a pregatit si pentru o astfel de eventualitate, adoptand marti seara, intr-o sedinta de guvern maraton, peste 20 de ordonante de urgenta care vizeaza atat alegerile, cat si alte domenii precum sanatatea sau educatia, stiut fiind ca un guvern demis de Parlament nu mai poate adopta OUG.Conform unor surse din PSD, citate de Digi24, miercuri dimineata social-democratii se bazau pe 237 de voturi, suficiente pentru daramarea guvernului PNL.PSD, UDMR si Forta Nationala, partidul condus de Teodor Melescanu, au spus public ca sustin motiunea, in timp ce PNL, USR, PMP si ALDE sustin ca nu vor ca motiunea sa treaca. De altfel, PNL si USR au spus ca vor vota la vedere, in conditiile in care procedura prevede un vot secret, cu bile.Cateva voturi ar putea sa vina si de la deputatii care reprezinta minoritatile nationale.