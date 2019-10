Planul PSD de a se vota motiunea sambata a esuat. Ciolacu: Matematic, am pierdut majoritatea. Se voteaza joia viitoare

LIVE TEXT

Totul a inceput dimineata, cand, social-democratii, au votat ca citirea motiunii sa aiba loc astazi, iar votul sa fie dat sambata. Acest lucru a fost posibil dupa ce parlamentarii PSD au plecat din sala ca sedinta sa fie suspendata din lipsa de cvorum, iar apoi, cand s-au asigurat ca au majoritate, Teodor Melescanu a redeschis sedinta.Opozitia a catalogat drept un "tertip cu iz infractional" aceasta mutare si i-a contestat efectele, insa social-democratii au mers inainte. Opozitia a venit apoi in plenul reunit si a solicitat sa fie supusa la vot modificarea deciziei birourilor permanente reunite. Desi Regulamentul parlamentar si Constitutia il obligau pe Florin Iordache, cel care a condus sedinta plenului, sa supuna aceasta solicitare la vot, el a refuzat, sustinand ca, pentru a fi modificata ordinea de zi de sambata, solicitarea trebuie facuta in acea zi, nu astazi.Dupa multe replici acide, Iordache a supus la vot doar ce a vrut el, ordinea de zi pentru astazi, insa Opozitia a respins-o. Astfel, Iordache nu a avut de ales decat sa declare sedinta inchisa si motiunea de cenzura nu va mai fi citita si dezbatuta astazi in Parlament si, deci, nici votata sambata.In cele din urma, social-democratii au renuntat cu totul la ce au sustinut intreaga zi si au acceptat ca citirea motiunii sa aiba loc maine, iar dezbaterea si votul joia viitoare, peste o saptamana. Concluzia zilei a fost trasa de seful Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu: "Matematic, am pierdut majoritatea!".Motiunea a fost semnata de 237 de semnaturi si pentru a trece e nevoie de 233 voturi, insa se pare unii parlamentari din tabara Opozitiei sunt in weekend plecati din tara, ei fiind convinsi ca votul va avea loc luni.- Incheiem aici transmisiunea din Parlament. Va asteptam alaturi de noi si zilele urmatoare, pentru a vedea calculele pentru motiune, miscarile ce vor fi facute atat in tabara Puterii, cat si a Opozitiei, si, bineinteles, rezultatul de la votul de joia viitoare. Va multumim!- Trei social-democrati nu au votat aaturi de colegi. Unul dintre ei este chiar fostul vicepremier si ministru al Dezvoltarii Paul Stanescu."Nu mi-am dat seama. Am votat 'prezent' si atat. Nu am votat 'pentru'. Din greseala. Am votat 'prezent' si trebuia sa votam 'pentru': eu, Radu Preda, liderul de grup, si Viorel Arcas", a precizat Stanescu.Intrebat daca va vota motiunea, Stanescu a spus: "Cum sa votez motiunea?".- "Majoritatea PSD din Parlament nu mai exista, votul de astazi pentru calendarul motiunii a aratat ca guvernul Dancila are garantia expirata. Ne vedem joi la vot", a scris si Dan Barna pe Facebook. El a absentat azi din Parlament.- Deputatul USR Cristian Seidler a comentat situatia de azi din Parlament intr-o nota amuzanta."Ne vedem Joi, ne vedem Joi, Am urlat dupa ea...Opozitia a surclasat puterea la votul de azi referitor la programul motiunii de cenzura. Asa ca motiunea se va citi Joi (maine) iar votul se va da Joi (saptamana viitoare)", a scris el pe Facebook.- Liderul deputatilor USR Stelian Ion a declarat ca Opozitia are majoritatea in Parlament."Incercarea pesedistilor de a stabili programul motiunii noastre a esuat. Astazi a fost foarte clar ca au pierdut majoritatea in Parlament. A fost un test important al Opozitiei pe care l-am trecut cu brio. Se prefigureaza foarte clar ca Guvernul va cadea saptamana viitoare si e o chestiune doar de timp. Ne-am mobilizat. Ati vazut ca si PSD-istii s-au mobilizat, era sala plina, dar nu au reusit", le-a spus deputatul USR jurnalistilor.- Ponta atrage atentia ca daca motiunea trece rezolva criza politica, avand in vedere ca pe 11 octombrie se implinesc 45 de zile de cand ALDE a iesit de la guvernare si guvernul devine oficial ilegitim."Vineri, pe 11, se implinesc 45 de zile de cand Guvernul si-a schimbat structura si tot Guvernul devine interimar. Daca motiunea trece pe 10, criza se incheie si trebuie sa ne gandim cat mai repede sa avem un Guvern. Am vazut diferenta fata de PSD. Evident ca mai discut cu multi colegi si vor veni alaturi de noi joi", a spus Ponta.El a spus si ca din partea Opozitiei au absentat mai multi, pentru ca la citirea motiunii nu era nevoie de prezenta."Eu le-am spus ca pot sa plece linistiti. Unii sunt plecati din tara. Eu le-am zis ca va fi saptamana viitoare, dvs nu m-ati crezut. Ei m-au crezut si bine au facut. Va fi saptamana viitoare. Pe 10 trebuie sa treaca ca pe 11 nu mai avem guvern", le-a declarat fostul sef PSD jurnalistilor.- Secretarul general al PSD Mihai Fifor nu este de acord cu colegul sau Marcel Ciolacu si spune ca social-democratii inca au majoritatea."Mai faceti un calcul si vedeti ca PSD are majoritatea in Camera la momentul acesta. Este o zi in care nu au fost toti oamenii prezenti sau nu au avut cartelele la ei. Cat au avut ei nu reprezinta nici pe departe 233 cat ar vrea ei", a sustinut Fifor.Au fost 379 de parlamentari prezenti. Au votat pentru 181 si contra 194, in timp ce 3 nu au votat si unul s-a abtinut.Intrebat despre liderul PSD de la Senat, care nu a votat, Fifor a spus ca e posibil ca acesta sa nu fi avut cartela la el. Lui Fifor i s-a atras atentia ca trei social democrati au plecat astazi din partid, insa nu a raspuns."Noi ne dorim ca aceasta motiune sa fie supusa votului. Daca suntem responsabili, dorim sa se incheie odata. Le-am zis: 'Haideti, veniti cu motiunea, o dezbatem, o votam'. Nu se doreste lucrul acesta. Noi doream sa incheiem in aceasta saptamana", a continuat Fifor.Acesta a precizat ca PSD nu isi face probleme pentru aceasta motiune. "Tot ce ne dorim este ca acesti colegi ai nostri din Opozitie sa se hotarasca. Noi ne doream ca sambata sa inchidem si sa incepem o noua saptamana", a adaugat Fifor, insistand ca e posibil ca unii colegi sa fi votat gresit. "Nu e nici prima, nici ultima data cand avem colegi care nu reusesc sa voteze asa cum ar fi vrut. Ce ne-a interesat pe noi a fost sa vedem prezenta. Avem 26 de absenti", a spus el.- Si deputatul USR Stelian Ion a confirmat, pentru Ziare.com, ca "va fi maine la 10:00 citirea si joia viitoare votul".- Liderul PNL Ludovic Orban confirma spusele lui Ciolacu: maine in plen va fi citita motiunea, dezbaterea si votul vor avea loc joia viitoare.- Marcel Ciolacu spune ca a fost stabilit noul calendar care va fi aprobat si de PSD si de Opozitie: "Maine o citim si joia viitoare vom face votul la ora 10:00".Intrebat de jurnalisti daca acum nu mai sustine ca regulamentul ii obliga ca votul sa fie la 3 zile de la citire, Ciolacu a reinterpretat regulile: "In cinci zile de la depunere maxim trebuie citata si dupa minim trei zile trebuie votata. Toata lumea a fost de acord".- A fost convocata o noua sedinta a birourile permanente reunite pentru azi la ora 16:15. Va fi stabilit un nou program pentru votul pe motiune.Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat insa, pentru Ziare.com, ca "este exclus" ca votul sa fie stabilit tot pentru sambata.- Seful Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a tras concluzia zilei: "Matematic, am pierdut majoritatea".- Ordinea de zi a fost respinsa. Opozitia aplauda si scandeaza "demisia"!."In aceste conditii declar sedinta inchisa, multumim", spune Florin Iordache.- Consultarile s-au terminat, Florin Iordache e de neclintit. Ponta ii cere sa spuna clar ce supune la vot."Pentru ziua de astazi programul si ordinea de zi este cea prezentata, daca doriti, sambata dimineata puteti solicita modificarea ordinii de zi pentru ziua de sambata. Multumesc, Va rog introduceti cartelele. Sa inceapa votul la programul si ordinea de zi stabilita", spune Iordache.- Iordache merge inainte si supune la vot ceea ce vrea el, PNL cere pauza de consultari ca sa il convinga sa respecte regulamentul. Iordache accepta o pauza de un minut.- Ia cuvantul Victor Ponta. Ii arata lui Iordache ca, dupa logica celor sustinute de el, inseamna ca sambata nu este un program deci nu e nici vot pe motiune.Vorbeste din nou Raluca Turcan: "Domnule Iordache, realmente dincolo de sustinerea unei motiuni necesare, noi mai avem o provocare: ca pana la momentul dezbaterii sa va facem sa respectati legea. Stiu ca este greu, ati demonstrat in ultimii 3 ani. V-am adus programul de lucru al Parlamentului Romaniei. Se stabileste pentru o saptamana.V-am adus Regulamentul Camerei si Regulamentul comun care spun ca programul se stabileste pentru o saptamana. Cereti sa rupeti o decizie a BPR care se refera la citirea motiunii de cenzura si votul de sambata. Regulamentar sunteti obligati sa suspuneti la vot propunerea pe care vi-o face un lider de grup. Nu este asa o nenorocire sa respectati legea, daca sunteti sigur ca va functioneaza majoritatea parlamentara, daca sunteti siguri ca Dancila mai merita sa fie premier"."Da, doamna, suntem siguri si vom da un vot corect", ii raspunde Iordache.- Intervine si PMP: "Este motiunea noastra, lasati-ne sa o votam cand vrem".Alina Gorghiu cere si ea sa ia cuvantul: "Cumva, dat fiind faptul ca propunerea cu plenul de sambata a emanat de la dvs, va improspatez cateva articole din Regulamentul Comun, ca poate va da Dumnezeu mintea cea de pe urma".Ea citeste articolele care demonstreaza ca, indiferent de cum vor sa interpreteze social-democratii, sunt obligati sa supuna la vot cererea Opozitiei de modificare a programului de lucru. Iordache continua sa refuze.- Stelian Ion, deputat USR, ii explica pe baza regulamentului si a Constitutiei de ce e obligat sa supuna la vot solicitarea Opozitiei."Daca nu va e frica de motiunea de cenzura, va rugam sa ii dati curs", ii spune Stelian Ion."Tocmai ca nu ne e frica vrem sa dezbatem motiunea mai repede. Deci discutam ordinea de zi de astazi, pentru ziua de sambata va asteptam sambata", ii raspunde Iordache.- Florin Iordache, cel care conduce sedinta de plen, refuza sa supuna la vot cererea Opozitiei de a modifica programul de lucru: "Sambata dimineata puteti veni si solicita schimbarea programului de sambata".- Florin Iordache spune ca nu poate supune la vot ce cere Turcan, ci doar ordinea de zi de azi: dezbaterea motiunii, ordinea de zi si programul. Programul prevede citirea motiunii si prezentarea punctului de vedere al CCR.Turcan ia cuvantul: "Programul se voteaza pentru o saptamana. Acest chitibus pe care il inventati pentru a mai face un abuz nu sta in picioare".- Raluca Turcan cere schimbarea calendarului si arata articolele din regulament pe baza carora votul trebuie sa aiba loc luni."Plenul reunit poate decide modificarea calendarului de lucru. Ceea ce dvs doriti sa faceti prin propunerea ca votul sa fie dat sambata e doar un abuz, asa cum ne-ati obisnuit in mandatul lui Dragnea", spune Turcan.Social-democratii vocifereaza din sala, Opozitia o aplauda.- Situatia e neclara si in tabara Opozitiei. Liderul UDMR Kelemen Hunor sustine ca unii dintre semnatarii motiunii ar fi plecat din tara.Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, la Timisoara, ca are informatii cum ca mai multi semnatari ai motiunii de cenzura depusa de Opozitie la adresa Guvernului, au plecat din tara pentru a nu participa la votarea motiunii."Am auzit ca unii au plecat din tara, dintre cei care au semnat motiunea de cenzura, ca nu au stiut ca va fi sambata. Sambata un vot ar fi cu un rezultat destul de previzibil. Am auzit ca cei din PMP pleaca la Bruxelles. Daca lipsesc 5 oameni, s-a dus, presupunand ca toti voteaza pentru motiune. De aceea am spus ca simt o nesiguranta legata de motiune.As fi spus in prima saptamana din septemberie, ar fost mult mai bine sa depunem motiunea. Se doreste sa pice guvenrul, dar nimeni nu stie ce urmeaza. E prima data cand intr-adevar exista sanse reale sa treaca motiunea. Cand a plecat ALDE de la guvernare, s-a schimbat situatia, in luna august. Psihologic, prima saptamana din septembrie trebuia actionat", a declarat Kelemen Hunor.El insista ca e nevoie de o discutie foarte serioasa legat de ce se va intampla daca motiunea trece: "Nu ma incanta foarte mult, ma intereseaza ce se intampla daca pica guvenrul. Vad un guvern politic, nu tehnocrat, care nu da ordonante de urgenta si nu incearca sa faca reforme", a declarat Kelemen Hunor.- Premierul Viorica Dancila a inceput sedinta de Guvern cu critici la adresa Opozitiei, pe tema motiunii de cenzura."Am observat atitudinea de neinteles a Opozitiei care se eschiveaza de obligatia de a veni in weekend la munca. Opozitia vrea sa vina la guvernare oricand, mai putin in weekend. E o atitudine jignitoare pentru romanii care lucreaza inclusiv sambata si duminica. Guvernarea se exercita 24 de ore din 24, 7 zile din saptamana si oamenii ne-au investit cu incredere pentru a munci si nu pentru a pleca in vacanta sau a face jocuri politice", a spus Viorica Dancila, reiterand ca ea nu crede ca motiunea va trece.