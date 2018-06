LIVE Motiune de cenzura cu proteste la poarta: Dancila sustine 100% "reforma" sistemului judiciar (Video)

LIVE

In premiera, pentru jurnalisti a fost amenajat un tarc din care nu au voie sa iasa, iar in Biroul Permanent s-a discutat modificarea intempestiva a regulamentului astfel incat deputatii care nu asculta de presedintii comisiilor sa poata fi scosi cu forta de la sedinte iar ulterior suspendati chiar si pentru 30 de zile.In paralel cu evenimentele din Parlament, in strada sunt asteptati sa se manifeste toti cei nemultumiti de guvernarea Dancila-Dragnea.- In timp ce dezbaterile continua in Parlament si protestele in strada, DNA anunta ca, fost ministru si unul dintre apropiatii lui Liviu Dragnea, a fost trimisa in judecata in dosarul Belina pentru abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave. In schimb, cazula fost clasat dupa ce Camera Deputatilor a refuzat, prin vot, sa dea curs cererii DNA de incepere a urmaririi penale.- Ia cuvantul. "Astazi decidem si ce fel de tara vom fi. Vrem sa fim tara lui Dragnea, care si-a insusit din banii pentru protectia sociala a copiilor si spoi si-a cerut iertare nu de la copii, ci de la infractori?", a spus, printre altele, Dan Barna, avertizandu-i si pe colegii parlamentari din majoritatea PSD-ALDE: "sa nu spuneti ca nu a fost si responsabilitatea voastra".Liderul USR a criticat faptul ca Jandarmeria a retinut protestatari, dar si membri ai USR care strangeau semnaturi in cadrul campaniei "Fara penali in functii publice"."Aceasta este Romania lui Dragnea si doamnei Dancila, o tara in care romanii sunt asmutiti unii asupra celorlalti", a subliniat liderul USR.spune ca guvernarea actuala este una a "bunului plac", care apara infractorii."Seful dvs direct si-a cerut scuze infractorilor si condamnatilor, insa nu si-a cerut scuze propriului electorat, bolnavilor, investitorilor sufocati de birocratie, romanilor care au rate la banci si platesc sute de lei in plus pe luna", a spus, printre altele, Raluca Turcan.- Incep dezbaterile. Parlamentarii Puterii parasesc sala de plen.- Viorica Dancila a respins acuzatiile privind asaltul Puterii asupra Justitiei."Se vorbeste in motiune despre asa zisa amputare a instrumentelor de ancheta. Nu conteaza realitatea si adevarul, conteaza doar punerea unor ectichete (...) Se inventeaza situatii in care victima agresiunilor sexuale, chipurile, va fi obligata sa dea declaratii de fata cu agresorul (...)E ciudat sa mi se ceara socoteala pentru ce se intampla in Parlament, dar nu ma deranjeaza, eu sunt si presedinte executiv al PSD.", a sustinut Viorica Dancila, afirmand ca modificarile controversate la codurile penale si la legile justitiei se fac, de fapt, pentru punerea in acord a legislatiei cu deciziile UE si CCR.Opozitia scandeaza la unison "Demisia! Demisia!". Colegii de guvern o aplauda pe sefa lor in picioare."Va multumesc si va doresc gandul bun in acest an al Unirii. Dumnezeu sa ne ajute pe toti!", a replicat Dancila inainte de a pleca de la microfon.- "", sustine Viorica Dancila.- Discursul premierului este transmis si la difuzoarele aduse in strada. Manifestantii huiduie."Aceasta dezinformare este pur si simplu o minciuna", mai spune Dancila, starnind comentarii acide pe retelele de socializare.- Desi citeste, Viorica Dancila a facut deja cateva greseli spunand, de exemplu,", subliniaza ea.Dancila lasa modestia la o parte si lauda realizarile guvernului PSD-ALDE. Cand incearca sa minimalizeze efectele cresterii inflatiei, alesii Opozitiei huiduie si cer din nou demisia Guvernului."Dupa modificarile de anul trecut,", afirma Viorica Dancila.- Declaratiile premierului sunt intrerupte de scandari ale Opozitiei prin care i se cere insistent demisia. "Am rabdare", spune Viorica Dancila, continuand sa citeasca.Premierul se lauda cu cresterea salariilor si pensiilor, dar si cu scaderea somajului, acuzand opozitia ca ar fi facut, la vremea ei, exact pe dos.Viorica Dancila isi continua discursul, subliniind ca "insinuarea ca nu mai sunt bani de pensii" este o "dezinformare grava".- Ia cuvantul, care citeste de pe foi, ca de obicei."Am citit cu atentie textul motiunii si va marturisesc ca. Am sperat ca va exista o abordare constructiva", spune premierul, acuzand Opozitia ca, "lipsita de argumente", submineaza "eforturile Guvernului"."Refuzati sa admiteti chiar si cele mai evidente lucruri bune care s-au intamplat in aceasta guvernare", spune Dancila, in aplauzele alesilor PSD-ALDE.Alesii USR scandeaza: "Demisia! Demisia!", iar Viorica Dancila reactioneaza: "Ii rog pe romani sa aiba rabdare pentru acest circ prezentat in Parlamentul Romaniei".- Protestele continua. Premierul Viorica Dancila va urma la microfonul Camerei Deputatilor. Alesii Opozitiei au afise si un banner pe care scrie "Luptam pana la capat pentru Romania".In balcoanele salii de plen au fost lasati sa intre sustinatori ai PSD, in timp ce sustinatorilor USR li s-a interzis accesul in cladire, sustin acestia.- Deputatul, fost premier si lider PSD, in prezent presedinte al Pro Romania, face declaratii pe holurile Parlamentului, explicand ca motiunea nu are "nicio sansa azi, pentru ca nu exista alternativa"."Din toamna vom incerca noi sa construim o alternativa alaturi de parlamentari social-democrati si poate ca atunci PNL, USR ne vor sprijini (...) Singurul lider de partid cu care n-am vorbit a fost chiar Ludovic Orban", s-a lamentat Victor Ponta, adaugandu-l ulterior si pe Liviu Dragnea, ca sa nu se inteleaga gresit.- Protestatarii scandeaza in afara zidurilor Parlamentului. Un membru al USR reclama faptul ca i se interzice intrarea in cladire pentru ca poarta banderola "Fara penali in functii publice", cu toate ca are legitimatie de acces.- Motiunea de cenzura "" este citita in plen, conform procedurii, de senatorul USR Radu Mihail.- Sedinta este condusa de. Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, cei doi presedinti ai camerelor si ai coalitiei de guvernare, lipsesc.Sunt prezentide senatori si deputati. Se voteaza ca fiecare parlamentar sa aiba dreptul lade la tribuna. Prin urmare grupul PSD va avea dreptul sa vorbeaza 37 minute, PNL - 16 minute, USR - 7 minute, UDMR - 5 minute, ALDE - 5 minute, PMP - 2 minute.a venit in sala de plen, impreuna cu membrii guvernului. Sansele motiunii sunt nule., insa PNL-USR si PMP au doar 153.Alesii Opozitiei au venit in sala cu bannere si afise prin care cer demisia guvernului Dancila si pastrarea parcursului european al Romaniei. Liberalii si-au pus la reverul hainei un tricolor, anunta Digi24.- Parlamentarii incep sa se adune in plen."Le oferim, si le rugam sa isi faca datoria si sa respecte juramantul depus. Nu putem avea in fruntea statului un condamnat penal", a anuntat deputatul USR Emanuel Ungureanu.- Autoritatile au mobilizat un numar impresionat de forte de ordine in fata Palatului Parlamentului. Protestatarii striga: "Jandarmeria apara hotia". Cativa dintre ei forteaza gardurile montate de jandarmi pentru protectia Parlamentului.Peste cateva minute ar trebui sa inceapa sedinta plenului reunit la care se va dezbate si vota motiunea de cenzura.- Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a anuntat, cand, conform declaratiilor anterioare date de liderii PSD, se va modifica si Codul Penal.- Claudiu Nasui (USR) anunta ca modificarile la regulament sustinute de PSD "nu au trecut", deocamdata."Ele apartin dl Nicolicea, s-au dus la comisia pentru regulament, condusa tot de dl Nicolicea. Vom ataca la CCR daca trece asa ceva, e rusinos ca asa ceva a putut fi propus in Parlamentul Romaniei", spune Claudiu Nasui., ex-PSD, sustine ca UDMR ar fi obtinut de la PSD unele favoruri legate de Codul Administrativ."UDMR nu voteaza motiunea de cenzura impotriva Guvernului, UDMR obtine inca o concesie in Codul administrativ: folosirea limbii maghiare in institutiile statului si pe toate inscriptiile publice. Trocul politic dintre Dragnea si UDMR va face ca limba maghiara sa se foloseasca in institutiile locale, chiar daca ponderea minoritatii este mai mica de 20% din numarul locuitorilor. (...) Altfel spus, devine a doua limba oficiala in Transilvania, doar pentru ca Dragnea sa aiba siguranta sustinerii UDMR pentru guvernul lui.UDMR a procedat intotdeauna in acest mod. Isi vinde votul in schimbul unor interese concrete si directe. Fara jena. Surpriza nu vine de la ei, ci de la PSD, care nici macar in anul centenarului nu se poate abtine de la a face troc cu interesele romanilor pentru interesele sefului.ce trebuia sa primeasca in aceasta saptamana votul final al Camerei Deputatilor conduse de Liviu Dragnea", scrie Catalin Ivan pe Facebook.- Tot in sedinta Biroului permanent al Camerei Deputatilor se discuta despre modificarea regulamentului astfel incat deputatii sa poata fi, semnaleaza Claudiu Nasui, liderul deputatilor USR.- Deputatul USR Claudiu Nasui semnaleaza faptul ca Eugen Nicolicea (PSD), presedintele comisiei juridice, propune modificarea regulamentului astfel incat parlamentarii care nu raspund la solicitarile presedintelui unei comisii sa fiedin sala de sedinta.- Cateva mii de oameni protesteaza in fata Palatul Parlamentului, in asteptarea dezbaterii si votului la motiunea de cenzura. Ei scandeaza "Demisia!", "DNA sa vina sa va ia!", "Nu vrem sa fim condusi de hoti!"., la care s-au aflat fata in fata presedintele Iohannis si premierul Dancila, s-a incheiat fara surprize., presedintele comisiei juridice, explica de ce a fost restrictionat accesul jurnalistilor pe holurile Camerei Deputatilor: "Avand in vedere comportamentul pe care l-au avut invitatii si reprezentantii presei, s-a cautat sa se evite astfel de incidente. Nu stiu, vi s-a parut normal sa nu se poata sa se treaca dintr-un loc in altul, sa incurce cine a incurcat traseul unui premier si al unui presedinte (Viorica Dancila si Liviu Dragnea - n.red.)?".semnaleaza faptul ca li s-a interzis accesul in Parlament consilierilor sai."Consilierii mei stau de 1h la intrare in Parlament. Secretariatul General al Parlamentului refuza cererile de acces din partea USR, in timp ce cei de PSD intra fara probleme. Dictatura lui Dragnea. Si-a transformat Parlamentul in mosia lui", scrie acesta pe Facebook.- La Camera Deputatilor, unde se va dezbate motiunea, au fost introduse anumite restrictii, in premiera. Un lift a fost special dedicat parlamentarilor, iar pentru jurnalisti a fost amenajat un "tarc" special. Decizia a fost luata dupa ce Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, si alti cativa parlamentari ai PSD-ALDE au fost asaltati de jurnalisti cu intrebari miercurea trecuta.- Presedintele Kelemen Hunor a anuntat ca UDMR a decis sa participe la dezbateri, dar"Vom participa la dezbatere, dar vom fi absenti in momentul votului. Se va demonstra ca Puterea are majoritate si fara noi si ca nici macar cu voturile noastre nu ar fi trecut motiunea de cenzura.Motiunea e esentiala, majoritatea se poate schimba prin motiune de cenzura, dar ca sa se intample e nevoie de ceva mai mult decat o critica, mai mult sau mai putin coerenta, trebuie si o viziune de viitor, un program de guvernare, o echipa (...) Nu vom participa la vot, nu vom fi prezenti in sala", a anuntat Kelemen Hunor.Motivele s-au acumulat de-a lungul celor 5 luni cu Viorica Dancila in fruntea Executivului si PNL, USR si PMP au depus pe 20 iunie motiunea de cenzura intitulata "Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala!" Presedintele liberal Ludovic Orban a anuntat initial ca, in cazul in care motiunea trece, el va fi propunerea de premier . Nu a prezentat insa niciun potential program de guvernare si, cateva zile mai tarziu, a si dat inapoi spunand ca nu tine neaparat sa fie el alternativa.Asadar, cu aceasta imagine, sa vedem care sunt sansele ca motiunea sa treaca.Pentru ca demersul sa fie un succes. Daca nimeni nu ar lipsi de la sedinta de miercuri,. Asta dupa ce, cu o zi inainte de motiune, senatoarea liberala Siminica Mirea a schimbat taberele si a trecut la PSD . Totodata, in ultima perioada, au fost cativa alesi de la PNL si PMP care s-au dus fie la PSD, fie la ALDE.Acum a intrat in scena calculelor si, in al carui partid, in ultima perioada, au venit mai multi fosti colegi din PSD. Din tabara sa ar fi. Insa Ponta a spus ca, desi sustine ca Guvernul Dancila trebuie sa plece, in niciun caz nu va sustine ca in loc sa ajunga Guvernul Ludovic Orban , venind in schimb cu solutia Sorin Cimpeanu premier., altele decat cea maghiara, numara de asemenea. Nu exista insa pana acum nicio pozitie exprimata in legatura cu votul la motiune.Si, nu in ultimul rand,. Uniunea maghiarilor are. Liderul Kelemen Hunor a spus ca in ziua motiunii se vor decide cum voteaza. Iar ziua premergatoare si-au dedicat-o discutiilor cu ambele tabere, ca de obicei. Intai au negociat cu PNL , insa au iesit de la discutii cu aceleasi concluzii ca in cazul motiunii impotriva lui Tudose: liberalii nu au un conturat un plan sa preia guvernarea, n-au un premier, n-au un program si nici sanse sa castige in fata PSD-ALDE la acest moment. Apoi a vorbit cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu , unde pe masa nu a fost doar subiectul motiunii, ci si de o eventuala ordonanta de urgenta pe Codurile Penale si o posibila suspendare a presedintelui Klaus Iohannis. "In acest moment, sansele motiunii de cenzura, pana cand aceasta coalitie PSD-ALDE merge impreuna, sunt minime", a concluzionat Hunor, spunand, totusi, ca e luata in considerare varianta abtinerii de la vot.Insa chiar si daca parlamentarii UDMR ar vota cot la cot cu PNL, USR, PMP si cei coagulati in jurul lui Ponta, tot ar mai fi nevoie de 21 de voturi din partea alesilor coalitiei PSD-ALDE.Liberalii au transmis ca negociaza pana in ultimul moment, USR a chemat cetatenii in fata Parlamentului, sa le arate celor de la Putere ca cei care i-au ales nu sunt de acord cu actiunile lor si cer demiterea Guvernului Dancila.Insa e greu de crezut ca cineva de la Putere va vota, avand in vedere ca atat Dragnea, cat si Tariceanu au decis ca parlamentarii din partidele lor sa stea in banci , astfel incat sa asigure cvorumul, dar fara riscul ca vreunul dintre ei sa voteze altfel decat s-a stabilit pe linia de partid.Pana acum guvernele PSD s-au confruntat toate cu motiuni de cenzura, iar. Atunci, PSD a convins 241 de parlamentari sa voteze, marcand o premiera in istoria Romaniei cand coalitia de guvernare si-a demis propriului Executiv. PSD si ALDE aveau impreuna 247 de parlamentari.A urmat Guvernul Tudose. Opozitia a depus motiune de cenzura dupa implementarea revolutiei fiscale, dar fara succes.. UDMR s-a abtinut atunci de la vot, motivand ca liberalii condusi de Ludovic Orban nu au venit cu o alternativa la actuala guvernare. Iar PNL a facut acum acelasi lucru.In final tot social-democratii l-au dat jos si pe Tudose si au pus-o in fruntea Guvernului pe Viorica Vasilica Dancila.Si iata cum si acest Executiv, la fatidicul termen de 5 luni, se confrunta cu o motiune de cenzura. Si argumentele Opozitiei nu sunt nici putine, si nici superficiale.Au fost efectele revolutiei fiscale, ce au scos in strada oameni din toate domeniile, care, desi li s-a spus ca vor avea salarii dublate sau triplate, s-au trezit ca au pierdut sute de lei. In sanatate chiar s-a ajuns in pragul grevei generale.Au fost imprumurile masive facute dupa ce cheltuielile bugetare au atins niveluri alarmante. In lunile de cand e la putere PSD, datoria publica a crescut cu 24 de miliarde de lei, arata PNL.Un alt motiv este erodarea constanta a atributiilor presedintelui Romaniei, care ajunge sa semneze "ca notarul" pentru numiri in functii foarte importante, de la conducerea de institutii cheie in economie, la cele din sistemul judiciar. Ultima astfel de actiune a fost luata cu sprijinul CCR, care, in urma sesizarii ministrului Justitiei Tudorel Toader, a decis ca Iohannis e obligat sa o revoce din functia de sef al DNA pe Laura Codruta Kovesi.A fost si episodul mutarii ambasadei Romaniei la Ierusalim, care a atras reactii dure de la numerosi parteneri europeni, dupa ce Liviu Dragnea a anuntat la Antena3 ca Guvernul a semnat un memorandum in acest sens. Cum Guvernul a spus ca documentul nu a fost facut public pentru ca a fost secretizat, Ludovic Orban a depus plangere penala pentru tradare atat pe numele lui Dancila, cat si al lui Dragnea, avand in vedere ca seful PSD nu e membru in Executiv, deci nu ar fi trebui sa stie de el.Tot acest episod ce a culminat cu vizita in Israel a lui Dragnea si Dancila, unde s-au facut aceleasi promisiuni, au pus Romania in situatia in care Guvernul spune un lucru, iar presedintele tarii opusul.PSD a facut inca un pas si spre indeplinirea planului trasat de Liviu Dragnea pentru ceea ce el numeste reforma Justitiei. Mii de magistrati au protestat, institutii europene, Departamentul american de Stat, ambasade si organisme institutionale au avertizat ca Romania da inapoi in lupta impotriva coruptiei, l-au criticat direct pe ministrul Toader si au cerut liderilor politici sa isi regandeasca abordarea.Cu toate acestea, PSD a mers inainte si a trecut prin Parlament modificarile la Codul de Procedura Penala care, odata promulgate, ar pune in pericol cetatenii care respecta legea. Si apoi autoritatile au folosit forta impotriva celor care au protestat pasnic fata de acest lucru.Asaltul asupra Justitiei a culminat cu sprijinul acordat de social-democrati de la inaltimea functiilor pe care le ocupa in statul roman pentru Liviu Dragnea, cand acesta a fost condamnat, in prima instanta la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive ale secretarelor PSD la Directia Copilului Teleorman.Premierul Dancila a spus ca Justitia nu e impartiala si Romania nu e stat de drept, ministrul Justitiei a sustinut ca magistratii au incalcat Constitutia cand l-au condamnat pe Dragnea, ministrii rand pe rand s-au incolonat cu mesaje similare, iar unii au varsat chiar si lacrimi in fata camerelor de filmat.Si motivele au continuat si dupa depunerea motiunii. Cum in procedura parlamentara lucrurile tot mai pot fi contestate de Opozitie si seful statului, Dragnea a anuntat, la sfarsitul saptamanii trecute, cand a fost reconfirmat presedinte al PSD in ciuda noii condamnari, ca ia in calcul sa modifice Codurile Penale prin ordonanta de urgenta emisa de Guvern. Chiar daca ulterior a dat putin inapoi si si-a nuantat declaratia, amenintarea inca persista si nimeni din Executiv nu i-a contestat intentia.La toate acestea, daca mai era nevoie, se adauga si prestatia foarte slaba a membrilor Cabinetului, in frunte cu Viorica Dancila, care la fiecare aparitie schilodeste limba romana, face gafe de protocol, iar Guvernul a ajuns sa posteze materiale video fara sonor de la intalnirile sale cu omologi straini ca sa evite noi subiecte de bancuri.