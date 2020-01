Motiunea de cenzura - cuiul pe care PSD si-l bate singur in talpa

Varianta optimista: motiunea se va depune si va avea succes

Varianta pesimista: motiunea se va depune, dar va cadea

Varianta de mijloc: PSD nu va depune motiunea

Vulpoiul de care PSD are nevoie

in aceasta sesiune, incepand cu 1 februarie, categoric PSD va depune o motiune de cenzura

"Ne intereseaza sa evitam anticipatele pentru ca vrem sa stea PNL cat mai mult la guvernare sa arata de ce sunt in stare"

Este dreptul oricarui partid sa depuna asemenea motiune, daca reuseste sa adune semnaturile necesare, dar ma intreb ce succes spera PSD sa obtina. Spera sa revina la guvernarea pe care tocmai a pierdut-o rusinos? Spera sa recastige increderea alegatorilor, care, de cand s-au fript cu Dancila, sufla si in Ciolacu?Sa fim seriosi, in actuala faza, nimic nu mi se pare mai stupid din partea PSD decat sa lanseze o motiune de cenzura impotriva guvernarii, in loc sa-si vada de propria reforma sau sa-si pregateasca Congresul, axat pe programe si pe o noua viziune privind doctrina social-democrata europeana, de care s-a instrainat total.Motiunea, anuntata de domnul Ciolacu , nu pare mai mult decat o simpla genuflexiune, menita sa dreaga imaginea atat de festelita a partidului. Si iata cateva argumente.Nu ma indoiesc ca social-democratii mai au capacitatea sa stranga semnaturile necesare ca sa poata depune o motiune de cenzura (o treime din numarul total al senatorilor si deputatilor), dar de aici este drum lung pana la obtinerea celor 233 de voturi, necesare ca sa treaca.Presupunand ca, totusi, contrar previziunilor mele, motiunea ar trece, iar Parlamentul ar demite guvernul liberal, urmatorul pas i-ar reveni, evident, doar presedintelui tarii. Conform Constitutiei, presedintele se va consulta cu toate partidele parlamentare, dar nominalizarea ii va apartine.Si pe cine credeti ca va nominaliza domnul Klaus Iohannis in asemenea situatie? Isi inchipuie cineva ca ii va mai da "inca o sansa" aceluiasi PSD, dupa ce acesta si-a suflat nasul in fasole, irosindu-si toate sansele?Momentul actual nu mai este precum cele din 2016-2017-2018, cand PSD+ALDE se dadeau mari facand pe majoritarii absoluti, desi participasera separat la alegerile din 2016.Momentul este al unui PSD fara ALDE, slabit mult si cu un Klaus Iohannis aflat pe cai mari, dupa recenta realegere. Nici pe departe, PSD nu mai poate dicta ceva. Singurul care face cartile este presedintele tarii. Iar, daca ajungand la asemenea moment crucial, presedintele va nominaliza tot un liberal, drumul spre anticipate este ca si deschis.Iar anticipatele, cu cat vin mai repede, cu atat PSD iese mai dezavantajat. Partidul are nevoie de timp, ca sa-si revina din dezastrul actualelor sondaje, care il timit chiar si sub 20%. Acest timp se poate folosi intelept prin reforme si prin resetare, nu prin fluturarea unei motiuni de cenzura, cu succes foarte incert.Nu-l vad bine pe domnul Ciolacu in cazul cand, urmare "succesului" motiunii, cu care se tot lauda, colegii sai majoritari din Parlament si baronii sai din teritoriu si-ar pierde pensiile speciale - consecinta inevitabila a anticipatelor.Caderea motiunii ar crea haos in PSD. Guvernul Orban ar ramane mai tare ca oricand pe pozitii, presedintele Iohannis s-ar lauda in fata tarii cu increderea acordata de dansul guvernului de succes liberal, iar PSD ar constata o data in plus ca-i lipseste liderul capabil sa reformeze partidul si sa-l scoata la liman dupa ce cativa sefi consecutivi l-au adus in faza de debandada.Caderea motiunii ar fi nu numai un semnal catre electorat ca PSD pluteste in deriva, dar si unul de disperare catre parlamentarii majoritari, obisnuiti sa castige cu Dragnea, nu sa piarda cu Dancila si Ciolacu.Pentru parlamentarii majoritari, motiunea esuata este momentul cand nava se scufunda, cand nimic nu mai poate fi salvat, iar matrozii aud inmarmuriti strigatul capitanului lor:Cum am zice pe romaneste, cine se mai poate salva sa se salveze singur.La prima vedere, se pare ca o motiune care nu trece n-ar fi o catastrofa. Pur si simplu, nu produce efecte. Corect, nu le produce sub aspect juridic. Dar sub aspect moral, efectele pot fi catastrofale. Caderea motiunii tocmai inainte de congres ar deceptiona intregul partid si ar ridica un urias semn de intrebare asupra initiatorului ei, care ar trebui sa plateascsa pe loc oalele sparte.Dar nici cazand motiunea dupa congres deceptia n-ar fi mai mica. Orice social-democrat si-ar face un calcul simplu, recapitulandu-si unde a ajuns partidul cu Dragnea, unde cu Dancila si unde cu Ciolacu.Daca exista cat de putina intelepciune la liderii partidului - pana acum n-au prea aratat ca ar exista - fara indoiala cel mai intelept ar fi sa nu depuna motiunea de cenzura. S-ar feri de dezastrul urmat dupa ce ar iesi castigatoare, dar ar evita si catastrofa inerenta situatiei cand motiunea pica.Nu exclud chiar ca aceasta varianta sa intre in calculul liderului interimar al formatiunii. Ceva in genul: adunam semnaturi, ca nu-i greu de strans, ne laudam ca avem suficiente si ne facem ca studiem momentul propice pentru depunere.Atat. Dupa ce ne-am laudat, n-o depunem imediat pentru ca trebuie s-o studieze si noua conducere aleasa de congres, apoi urmeaza sarbatorile de Paste, apoi vine la rand campania electorala. Intreg Parlamentul, tot partidul de la mic la mare, liderii locali, toti sunt in slujba alegerilor locale, nu a motiunii si a luptei cu Guvernul.Sa supui la vot o motiune de cenzura cand succesul in alegeri sta pe muchie de cutit este un gest sinucigas, ceea ce nu prea caracterizeaza PSD. Nimeni nu risca sa-si pericliteze viitorul mandat, lipsind din teritoriu tocmai in momentul cand i se hotaraste soarta pe urmatorii patru ani.Daca liderul interimar al formatiunii are in el putin simt pragmatic, este sigur ca va continua sa sustina cu aceeasi ardoare nevoia motiunii de cenzura, amenintand fel si chip Guvernul existent cu demiterea, dar va calcula exact pasii de urmat pentru ca respectiva motiune sa nu se depuna niciodata.Nu fac afirmatii degeaba. Miercuri domnul Ciolacu era entuziasmat in legatura cu motiunea de cenzura, declarand la televizor ca "".Daca insa citesti declaratia pana la capat, observi ca e facuta in coada de peste. Caci, intrebat punctual daca motiunea va fi depusa inaintea alegerilor locale, domnul Ciolacu raspunde aproape evaziv:"Speram", "avem termen" si "e posibil" sunt portite clasice in spatele carora deduci ca nu esti deloc sigur pe ceea ce speri, termenul e "pe toata durata sesiunii" - adica- ca nimic nu e sigur, dar totul este posibil.Spusele domnului Ciolacu mi s-au parut vorbe degeaba, dar mi-a atras atentia caracterizarea pe care i-a facut-o joi colegul de partid al domniei sale, europarlamentarul Claudiu Manda, aflat in acea zi la Buzau:Asta n-o spune un oarecare. O spune un lider PSD, un europarlamentar care si-a cumparat locul de pe lista candidatilor de anul trecut cu vreo jumatate de milion de lei, ca sa-i demonstreze doamnei Dancila ca el insusi este destul de vulpoi, ca sa primeasca un loc eligibil pe lista europarlamentarilor.Daca nu ma insel, cu suma asta, el a figurat pe locul trei, locul I fiind ocupat de vulpoaia Plumb (800.000 de lei), iar locul doi fusese declarat fara contributii, intrucat PSD avea mare nevoie de Carmen Avram si nu invers.Totusi, cu tot respectul sau pentru vulpoiul atat de necesar partidului, domnul Manda nu se sfieste sa-l contrazica:(sic!).Nu comentez, dar trag inca o data concluzia ca PSD nu doreste sa depuna motiunea de cenzura, ca nici nu o va depune vreodata, iar toate cate le spune Ciolacu nu valoareaza mai mult decat ce valorau vorbele Dancilei, ale lui Dragnea si ale altora de dinaintea lor, de la Ion Iliescu incoace.