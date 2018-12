"Motiunea de cenzura a picat, Guvernul Dancila ramane in functie: Au fost doar 161 de voturi "pentru", erau necesare 233"

LIVE

Alte declaratii

Foto: Digi24 TV

Foto: captura video Epoch Times Romania

"Ajunge! Guvernul Dragnea - Dancila, rusinea Romaniei!"

Dezbaterea si procedura de vot

Ziare.

com

Parlamentarii UDMR, PSD si ALDE au fost prezenti, dar nu au votat motiunea.Chiar daca matematica nu era de partea Opozitiei, presedintele Klaus Iohannis declara miercuri ca sunt sanse bune de reusita. Pentru ca motiunea sa treaca si Guvernul Dancila sa pice era nevoie de 233 de voturi, iar Opozitiei ii lipseau circa 60 de voturi.Sedinta plenului reunit a fost condusa de Florin Iordache.- Motiunea de cenzura a picat. Secretarul Marcel Vela anunta rezultatele oficiale:465 - senatori si deputati in total333 - senatori si deputati prezenti164 - voturi exprimate"Repetati va rog, cat?", a spus ironic Florin Iordache. "Am inteles: au semnat 163, au votat 161. Nu a fost intrunit numarul necesar de voturi pentru adoptare. Declar sedinta inchisa, va doresc vacanta placuta!", a declarat Florin Iordache, presedintele de sedinta.- Motiunea ar fi fost respinsa, cu doar 161 de voturi "pentru", informeaza Antena3. Printre cei care au lipsit astazi se numara Adrian Tutuianu, Paul Stanescu, dar si un parlamentar USR aflat in concediu medical.- Votul s-a incheiat. Urnele cu bile sunt preluate de chestori si merg la numarat.- Intrebata de jurnalisti pe holurile Parlamentului, Viorica Dancila a sustinut ca nu a discutat cu nimeni despre o ordonanta pentru amnistie si gratiere.cu bile. Sunt invitati mai intai membrii Guvernului care sunt si parlamentari, ei grabindu-se sa ajunga la Palatul Victoria, unde la ora 15:00 este programata sedinta de guvern.Ministrii PSD-ALDE prezenti nu voteaza, anunta secretarul Camerei Deputatilor, care citeste rand pe rand numele lor.Voteaza deputatii, urmeaza si senatorii. Parlamentarii PSD, ALDE si UDMR sunt prezenti, dar nu voteaza.- Dupa o serie de replici acide intre parlamentrii Puterii si Opozitiei, dezbaterea s-a incheiat. Premierul Viorica Dancila a revenit la microfon pentru a raspunde acuzatiilor."Nu am retinut nimic pozitiv, nu am inteles nimic. Multi romani care au privit de acasa dezbaterile se asteptau la mai mult din partea dvs", a spus ea."Numai ura va ghideaza (...). Sunt destul de puternica (sic!) ca sa merg mai departe. Castigati alegerile si puteti sa faceti Guvernul", spune ea, in aplauzele colegilor din coalitia de guvernare.- Ia cuvantul, care il acuza pe Ludovic Orban ca a reluat "un cantec al lui Vadim", conform caruia tot ce se intampla rau e din cauza ungurilor."Daca n-am fi fost noi, Romania ar fi fost paradisul absolut", spune el ironic.in biroul din Parlament, informeaza Antena3. In sedinta plenului reunit continua dezbaterile."Nu vrem sa fim o natie de hoti!", spune Dan Barna de la microfon, reluand un slogan scandat in strada de protestatari., spune ca astazi Romania a ajuns sa fie condusa de un urmarit penal si de un premier care abia stie sa citeasca."Solutia este inlaturarea acestui guvern de la conducerea Romaniei. Nu mai exista nicio indoiala ca tara merge intr-o tara gresita. Functiile nu au nicio legatura cu competenta, sunt doar sinecuri. Ati promis spitale, autostrazi, nu s-a facut aproape nimic", mai spune el.- "In 1989 am scapat de dracu', de Ceausescu, si am dat de tat'su, Liviu Dragnea! (...) In 10 august ati varsat sange nevinovat, o sa platiti pentru asta. Puteti dormi linistita noaptea, doamna premier? Ati batut oameni doar ca sa ii scapati pe coruptii vostri din puscarie", spune deputatul PNL Florin Roman.- Premierul Dancila a incheiat discursul. Liviu Dragnea paraseste sala. Incep dezbaterile. Fiecare grup parlamentar are alocat un numar de minute proportional cu dimensiunile sale.vine la microfon pentru a raspunde acuzatiilor aduse de Opozitie, conform procedurii. "Cu tot respectul, este un text profund neserios", remarca de la bun inceput premierul.- Imi spuneti ca un ministru nu este bun si apoi ma criticati ca l-am schimbat. Voi schimba oricati ministri va fi nevoie, pentru ca sa facem ceea ce e scris in programul de guvernare.- M-ati criticat ca am incredere in doamna Carmen Dan. Ce ar trebui sa o remaniez si pe ea? ("Da, Da", ii raspunde Opozitia) . Cand mi-ati cerut sa o remaniez pe Carmen Dan am crezut ca citesc o motiune impotriva Guvernului Macron. Asta ati vazut ce s-a intamplat la Paris.- Il criticati public pe ministrul Tudorel Toader, dar multi dintre dvs sunteti foarte bucurosi de ceea ce a facut dl Tudorel Toader. Si in randurile dvs au fost persoane cercetate abuziv, mai putine decat in PSD, pentru ca nu dvs ati fost tinta acestor abuzuri.- Nu voi da niciodata declaratii in afara tarii pentru lucruri care tin de suveranitatea si de demnitatea tarii.- Romanii nu vor sa treaca motiunea. Pensiile au crescut, pensionarii nu vor sa fie votata motiunea.asista din banca de deputat la discursul premierului.- Conform regulamentului, este. De data aceasta, cel care citeste este deputatul USR Claudiu Nasui. Inainte de a citi documentul, Claudiu Nasui critica OUG anuntata de Teodorovici. "Dati foc economiei!", spune el. Florin Iordache ii cere sa se rezume la citirea motiunii.- Ordinea de zi dorita de majoritatea parlamentara si programul de lucru au fost votate cu, 1 impotriva, "un coleg care nu si-a exprimat votul" si "cu inca 10 colegi care nu au cartela", anunta Florin Iordache.- Se reiau lucrarile sedintei. Liderul deputatilor PSD cere sa se supuna la vot ordinea de zi aprobata in Birourile Permanente, adica motiunea de cenzura, fara declaratiile cerute de Opozitie. "Asta o sa si supun", a spus Iordache.Alina Gorghiu (PNL) precizeaza ca Opozitia va vota ordinea de zi pentru deblocarea sedintei, dar va cere ca imediat dupa terminarea ei sa se organizeze un Birou Permanent reunit.- Florin Iordache a revenit pe scaunul presedintelui de sedinta, dar aceasta nu se reia. In sala, parlamentarii continua dezbaterile pe grupuri.- Pentru ca au trecut cele 10 minute de pauza acordate, un vicepresedinte de la Opozitie este invitat de la microfon sa vina sa preia conducerea sedintei.- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca OUG care include taxarea suplimentara a bancilor si modificarile la Pilonul II de pensii e posibil sa fie introdusa astazi pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de guvern care este programata la ora 15:00, informeaza Digi24.- Premierul Dancila discuta de minute bune cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.- Sedinta e intrerupta din nou.Membrii Guvernului raman in banci, in schimb parlamentarii se plimba prin sala si discuta intre ei. Florin Iordache sta de vorba cu Raluca Turcan.Ulterior, liderii Opozitiei se strang pentru noi consultari.- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, revine cu noi pregizari legate de regulament si insista sa se supuna la vot citirea celor doua declaratii, despre justitie si masurile fiscal-bugetare."Regulamentul e clar, aveti obligatia sa supuneti la vot modificarea ordinii de zi", spune Dan Barna.- Se reia sedinta cu greu."Rog colegii sa ia loc in banci. Inteleg ca nu se doreste sa se discute astazi motiunea?", intreaba Florin Iordache.- Senatorul USR Radu Mihail cere pauza de consultari de 30 de minute. Florin Iordache acorda doar 5 minute. Premierul Dancila face fotografii de grup cu colegele de partid.- Si, ii cere lui Florin Iordache sa supuna la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele doua declaratii.La fel,, cere sa se supuna la vot dezbaterea celor doua declaratii, tinand cont de ce s-a intamplat ieri pe bursa.precizeaza ca partidul sau sustine pozitia PNL privind suplimentarea ordinii de zi si invoca un articol din regulament care il obliga pe presedintele de sedinta sa supuna la vot."Presedintele Camerei (poate cere suplimentarea - n.red.) . Si eu nu va propun asta!", a replicat Florin Iordache.Lucian Stanciu Viziteu cere inca o data sa se supuna la vot solicitarea PNL, invocand regulamentul."Nu supun in niciun caz!", a replicat Iordache.cere sa se spuna cine a solicitat prezenta in numar atat de mare a jandarmilor atat in Parlament, cat si in jurul lui. "De cine va e frica?", intreaba el., spune ca PNL incearca "trucuri ieftine" si cere sa se ajunga mai repede la votul pe motiune, pentru ca Opozitia sa vada ca nu are nici macar voturile semnatarilor.- Florin Iordache subliniaza ca materialele de genul celor invocate de Raluca Turcan trebuie prezentate in Birourile Permanente cu cel putin 10 zile inainte, ceea ce nu s-a intamplat in cazul de fata. "Nu pot suplimenta ordinea de zi", a concluzionat el. "Sunt de acord ca in primul Birou Permanent reunit sa discutam solicitarile dvs", a mai spus el.- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a cerut suplimentarea ordinii de zi cu doua declaratii: una referitoare la transpunerea recomandarilor pe justitie ale CE si Comisiei de la Venetia, si una referitoare la masurile fiscal-bugetare anuntate zilele acestea de Guvern, "care afecteaza mediul economic intr-un mod fara precedent".Raluca Turcan subliniaza ca Parlamentul Romaniei e obligat sa implementeze recomandarile din raportul MCV.- Sedinta e condusa de vicepresedintele Florin Iordache, care anunta ca. Nici Liviu Dragnea, nici Calin Popescu Tariceanu nu se afla la prezidiu. Din partea Senatului, langa Florin Iordache este Serban Valeca (PSD)., a subliniat la Digi24 ca putine motiuni de cenzura au sanse sa treaca, dar "noi ne facem datoria"."Am depus motiunea de cenzura, am negociat de doua luni cu zeci si sute de parlamentari de la Putere (...) Cine nu voteaza astazi motiunea este fie mai prost ca Dancila, fie mai ticalos decat Dragnea (...), fie mai nesimtit decat Tariceanu", a declarat Orban."Cine nu voteaza motiunea e cu Guvernul", a mai subliniat presedintele PNL, facand referire directa la UDMR.- Premierul Dancila si membrii Guvernului au intrat in sala de plen. Sedinta inca nu a inceput.- Liderii social democrati, printre care si Viorica Dancila, s-au strans in biroul lui Liviu Dragnea de presedinte al Camerei Deputatilor.Opozitia a depus, vineri, motiunea de cenzura "Ajunge! Guvernul Dragnea - Dancila, rusinea Romaniei!", demersul fiind initiat de 163 de parlamentari.Citeste mai multe despre: Viorica Dancila da iar testul motiunii de cenzura: Ce arata ultimele calcule si de cine depinde caderea Guvernului Dupa prezentarea motiunii de cenzura de catre deputatul sau senatorul desemnat de initiatorii acesteia, presedintele care conduce sedinta comuna da cuvantul premierului pentru prezentarea pozitiei Guvernului, iar ulterior senatorilor si deputatilor inscrisi la cuvant.Dupa incheierea dezbaterilor, se trece a votarea motiunii de cenzura. Votul este secret, cu bile. Conform Constitutiei, motiunea se adopta cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.