Parlamentarii PNL vor vota la vedere impotriva motiunii de cenzura a PSD

"Parlamentarii liberali vor participa la motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban. Nu vom sta in banca, asa cum au procedat pesedistii, pentru ca respectam mandatul pe care l-am primit din partea cetatenilor si nu ne batem joc de increderea lor!Cu totii vom participa la vot, iar nici un liberal nu va vota impotriva guvernului liberal! Aceasta intrucat doar PSD a fost capabil sa intre in istoria penibilului politic, votand impotriva propriului guvern!Parlamentarii PNL nu voteaza impotriva Guvernului Orban, asa cum a facut PSD care a daramat guvernul Grindeanu, pentru ca, spre deosebire de pesedisti, liberalii tin la onoarea si istoria partidului din care fac parte", a declarat Florin Roman duminica.Liderul deputatilor PNL a dorit astfel sa clarifice "orice discutie despre bazaconia idee a blatului" cu PSD."Asa ceva nu exista decat in gandirea defecta a celor care s-au consacrat in politica prin inconsecventa si declaratii politice sforaitoare, dar care nu sunt capabili sa puna pe picioare vreun proiect politic serios.Pentru PNL, principalul adversar politic a fost si ramane PSD, pe care il vom invinge si la alegerile locale si la cele parlamentare, anticipate sau la termen, pentru ca Romania are nevoie sa respire aerul normalitatii, sa se dezvolte si sa prospere", a mai spus Roman.V.D.