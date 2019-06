Motiunea impotriva Guvernului Dancila a cazut. Opozitia mai avea nevoie de 33 de voturi, pesedistii au stat in banci, supravegheati de Olguta Vasilescu

LIVE TEXT

Textul motiunii

Au existat si 7 voturi impotriva si 3 abtineri, asta in conditiile in care cei de la PSD si ALDE nu au votat deloc. Ei au asigurat prezenta, dar nu s-au ridicat din banci, procesul fiind supravegheat de la tribuna Parlamentului de Olguta Vasilescu.Daca Opozitia a acuzat guvernarea PSD-ALDE ca a dat numeroase ordonante de urgenta toxice ce au ingenunchiat justitia si au scumpit viata romanilor, Viorica Dancila s-a aparat in Parlament spunand ca opozantii sai spun doar metafore si sloganuri si vor sa aduca austeritatea in Romania, in timp ce ea a adus o prosperitate cum romanii nu au mai vazut: "Avutia romanilor a ajuns la recordul maxim al ultimilot 10 ani!".In plus, Dancila a acuzat Opozitia ca nu are un plan pentru a prelua guvernarea, ci vrea sa arunce Romania in haos. In replica, PNL i-a raspuns ca nu au la acest moment un program de guvernare pentru ca ar dura 6 luni doar ca sa repare ce a facut PSD-ALDE in ultimii ani de guvernare.: "Stiu ca democratia presupune ca Opozitia sa poata utiliza acest instrument, dar intai convingi pe ceilalti ca ceea ce scrie acolo e real si trebuie sa te gandesti ca daca aceasta motiune trece trebuie sa ai o alternativa. Nu ne-au spus nici cum s-au gandit la 15 ministere, de ce nu 16, de ce nu 17".Nu stiu daca acest lucru imi intareste pozitia, dar imi intareste increderea in colegii de alianta, in colegii mei din PSD.Asa s-a hotarat, am respectat vointa colegilor mei. Nu e dovada unei neincrederi.Ca am vorbit mult despre justitie si nu despre ce am facut pentru cetatenii din Romania. Am inteles ca trebuie sa ne pliem pe ce doresc cetatenii si sa ne intoarcem la mesajul din 2016.Am spus ca nu vorbesc despre justitie.Am discutat si am spus ca nu vreau ca niciun ministru sa faca referire la justitie si sa nu incerce sa intervina in actul de justitie.- Cristian Ghinea de la USR a demisionat chiar azi din Parlament, pentru a-si prelua mandatul in Parlamentul European. Astfel, Opozitia a pierdut un vot la motiune. Situatia a fost ironizata de presedintele Pro Romania Victor Ponta, care a subliniat ca Mihai Tudose a asteptat motiune si abia apoi isi da demisia pentru a pleca la Bruxelles.- Este anuntat si rezultatul oficial: Au fost prezenti 359 de parlamentari, voturi pentru au fost 200, voturi contra motiunii 7, si 3 abtineri.- Motiunea a fost respinsa. Au votat 202 parlamentari pentru si era nevoie de 233 de voturi ca guvernul sa fie dat jos. Au fost si 7 abtineri, potrivit surselor politice.- S-a terminat votul, incepe numararea bilelor.- Claudiu Nasui face un top al minciunilor spuse de Viorica Dancila la dezbaterea motiunii de cenzura:- Olguta Vasilescu sta la tribuna si supravegheaza, precizand la fiecare social-democrat ca e prezent, dar nu voteaza.- Dezbaterile s-au incheiat, urmeaza votul secret, prin bile.da dreptul la replica:- Dna Turcan, vorbiti de ignorarea votului oamenilor. Noi am invata din acest vot, am vazut care sunt greselile si nu le repetam. Dar dvs ignorati ca romanii au votat in 2016 ca PSD sa guverneze aceasta tara. Incercati sa intelegeti diferenta, am sa rog pe cineva sa va explice.- Mai usor cu amenintarile, stimata doamna. Stiu ca puteti sa va dati doctoratul pe plangeri penale. O sa faceti plangeri penale si impotriva tuturor celor care nu v-au votat? Asta e democratia? Cine nu e cu mine e impotriva mea si ii fac planger..plangere penala?- Oamenii nu apreciaza ura, jignirile, as fi vrut sa veniti cu argumente. Daca tot vorbiti de partidulete, cred ca faceti referire la PD, nu la PSD.- Ati devenit mult prea devreme aroganti si aceasta aroganta va va duce la pierzanie, cum a facut-o si alta data. Ne vom vedea dupa viitoarele alegeri si vom vedea daca veti mai avea aceeasi aroganta.- Dl Citu a recunoscut ca nu aveti program de guvernare. Deci cum vreti sa guvernati aceasta tara?- Dl Barna, chiar sunteti in stare de orice? Sa duci in derizoriu rezultatul presedintiei romane a UE nu va faceti cinste.- Vorbestede la PSD:- Spre deosebire de majoritatea semnatarilor, eu chiar am citit acest text si n-am cum sa nu observ cateva lucruri care ies in evidenta.- 6,5 milioane de romani? Dar ce spuneti de 7,4 milioane de romani care au raspuns da la o intrebare foarte precisa, care il privea pe Petrov (Traian Basescu, n.red.).- Veti da socoteala pentru fraude la vot, nu o sa scapati. Asta e o promisiune. Cei care au votat de mai multe ori, cei care s-au facut ca nu pot sa voteze.- Vom face modificarile legislative astfel incat sa nu va mai laudati cu voturi pe care le fraudati.- Abia astept urmatoarea motiune de cenzura, vreau sa vedem pe cine mai pune PNL sa se faca de ras. Data trecuta l-ati pus pe unul care a reusit sa citeasca si pauzele dintre litere, provenit de la scoala ajutatoare probabil, si pe colegul meu, n-am zis nimic de ochelarii aia primiti cadou din punga de pufuleti.- Deputatul USRvorbeste despre modul in care PSD de-a lungul istoriei a folosit forta impotriva romanilor.- Vorbestede la USR. El s-a concentrat pe ordonanta adoptata de Guvern imediat dupa alegeri, sustinand ca a fost reactia de frica a baronetului PSD in fata votului romanilor.- Ia cuvantul senatorul PNL- Am sa incep cu OUG 114, pe care o tot ocoliti. Nu ati facut nimic sa o modificati, ati venit cu OUG 19 care inrautateste lucrurile.- Ati reusit sa facet i de ras Romania lasandu-l pe Teodorovici sa mearga in ECOFIN sa propuna sa scoata o lista de paradisuri fiscale.- Ati pierdut locul de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU.- Spuneti ca avem nevoie de program de guvernare? 6 luni de zile o sa stam sa reparam ce ati facut, sa scoatem aceste prostii.- Cel mai grav e ca veniti si spuneti ca nu va asumati bugetul. Cum puteti sa guvernati fara sa va asumati bugetul?- De la grupul minoritatilor nationale nu ia nimeni cuvantul, astfel ca nu vom sti dinainte cum voteaza la motiune.- Ia cuvantul, de la PMP:- Motiunea e a cetatenilor, la votul din 26 mai. Ma asteptam ca macar de forma sa isi puna Guvernul cenusa in cap.- Dar nu trebuie sa ne asteptam la mare lucru din partea Guvernului Dragnea3. Dna Dancila nu e zi sa nu siluiasca limba romana, dl Teodorovici indatoreaza Romania in fiecare ora, dl Badalau are incontinenta urinara si face declaratii diasporei pe manele.- PMP sustine fara rezerve aceasta motiune si ne rugam sa fie intr-un ceas bun.- Ia cuvantul, de la Pro Romania:- As vrea sa fac precizarea de la inceput ca parlamentarii Pro Romania nu am semnat textul acestei motiuni, dar vom vota. Nu am semnat pentru ca a fost un fake de la inceput, cand vrei sa dai joc guvernul trebuie sa pui ceva in loc.- Vom vota insa pentru motiune pentru ca vrem sa atragem atentia dnei premier, Guvernului, asupra adevaratelor probleme cu care se va confrunta in perioada urmatoare cu situatia economica, sociala si bugetara a Romaniei.- Poate o sa vedeti filmul despre accidentul de la Cernobil, sa vedeti cum arata o bomba bugetara. Desigur, au fost doi ingineri nebuni, Dragnea si Valcov. Bomba a explodat deja, chiar daca nu vedeti inca.- De la ALDE vorbeste- Am trecut prin nenumarate motiuni de cenzura, timp de 4 ani ca fost premier am fost confruntat cu motiuni de cenzura nenumarate, niciuna de succes. Am dat piept cu tot felul de acuzatii, unele de-a dreptul desantate, hilare, pentru ca am inteles ca acesta este jocul democratic, e dreptul Opozitiei, stau rudele si prietenii si va urmaresc, e un spectacol.- Totusi, cred ca textul prezentei motiuni mi-a pus capac. Nu cred ca Guvernarea PSD-ALDE e una perfecta. Am facut si lucruri bune, unele foarte bune, dar am facut si greseli.- Am stiut ca motiunea nu e serioasa, am vazut ca a fost citita de finul meu (Gigel Stirbu, PNL, n.red.), dar nu ma asteptam sa mergeti pana acolo.- Va burdusiti listele cu fosti securisti si ni-i prezentati next generation. Va comportati ca si cum ati castigat toate algerile pe urmatorii 2 ani si de parca vi se cuvine si presedintia CE, si NATO.- Ati castigat doar o mica batalie politica ce nu va aduce niciun fel de castig.- Vorbiti de incapacitatea votului pentru diaspora. Mi-am adus aminte ca in 2007, parlamentari PD au initiat o motiune de cenzura chiar pe aceasta tema. S-au perindat de atunci guverne cu mare deschidere pentru diaspora. De ce nu au rezolvat niciunul problema?- Romanii nu au votat ca dvs sa refaceti protocoalele intre politic si justitie, ca acesta este pactul de la Cotroceni. Aveti aici raspunsul de ce nu am semnat noi acest pact. Raspunsul e dat de presedinta tribunalului Timis.- Ca vreti sa plece guvernul, inteleg, ati fi gata sa va sacrificati vacantele de vara ca sa va apara in CV ministru sau prim-ministru.- De la UDMR vorbete. El arata ca motivul principal pentru care UDMR e acum impotriva Guvernului este incidentul din Valea Uzului.- A luat cuvantuldin partea USR:- Guvernul Dancila a fost o greseala de la bun inceput si este o catastrofa in prezent.- Ne-ati spus ca avem un bilant pozitiv, da, ne-am facut de ras si cu aceasta ocazie.- Ce conteaza cel mai mult e ca dupa 26 mai acest guvern nu mai are sprijinul poporului, romanii nu mai vor sa fie facuti de ras in Europa.- Spuneti ca lucrurile merg bine. In fiecare an locuitorii unui oras de marimea Sibiului pleaca in strainatate. Nu avem somaj pentru ca anul trecut a fost anul cu natalitatea cea mai mica si sansele noastre de viitor sunt minime. Practic, alungati romanii din tara.- Ati ignorat protestele, ati incercat sa spargeti manifestatiile prin forta, apoi ati jignit romanii din diaspora in toate felurile si apoi ati incercat sa ii impiedicati sa voteze.- Acest guvern e creat dupa chipul si asemanarea creatorului sau. Nu va doresc soarta dlui Dragnea, dar vrem dreptate pentru romanii abuzati.- Daca va incapatanati sa salvati acest guvern, in 2020 o sa dispareti odata cu el. USR va vota cu toti parlamentarii sai motiunea de cenzura.- Vorbeste, din partea PNL:- Tot ce am scris in motiunea de cenzura v-au spus-o romanii la vot pe 26 mai.- Oamenii au dat un vot clar impotriva ticalosiilor PSD-ALDE ridicate la nivel de plitica de stat - 10 august, Topoloveni, cozi si umilire la vot, parole de acces la intrarea in orase. Pentru toate acestea oamenii au dat un vot cu naduf.- Romanii au votat impotriva coruptiei politice. Nu incercati sa va derobati de responsabilitate si sa veniti ca un Guvern apretat: sunteti guvernul incompetent si nedemocratic al lui Liviu Dragnea. Cel putin doi ministri ar trebui sa fie astazi langa Liviu Dragnea.- Sunt voci care spun ca ar fi sinucidere politica daca am prelua guvernarea acum. Intr-adevar, economia e pe butuci. Dar cine ar fi mai ticalos? Oricand dintre cei care si-au asumat semnarea motiunii de cenzura pot sa ofere Romaniei decizii care macar sa nu ne aduca in situatia de a plati 15 miliarde de lei pe dobanzi la datoria publica doar pe anul 2019.- Putem oferi oricand un guvern care sa faca legal studii de fezabilitate sa demaram la propriu constructiile de autostrada.- Singurii care taie, sa fie clar pentru toata lumea, sunteti dvs. Taiati speranta romanilor ca pot reusi in aceasta tara prin munca si prin educatie, oferiti contraexemple in fiecare zi.- Dancila ramane ombilical legata de interesele aparatorilor coruptilor.- Nimeni serios si responsabil din Romaia nu ne-ar ierta daca nu am incerca sa dam jos acest guvern, daca am face calcule meschine cand tara e ingenunchiata.- Realitatea este ca 6,5 milioane de romani au initiat aceasta motiune de cenzura si Opozitia unita a preluat-o si a transpus-o in decizie parlamentara.- Dati curs motiunii de cenzura, sa va ganditi bine, sa va puneti problema ca un vot impotriva motiunii e un vot impotriva Romaniei, impotriva democratiei.- Din partea PSD ia cuvantul- Daca mi s-ar cere sa descriu intr-un cuvant textul motiunii de cenzura as folosi "ipocrizie".- Cat de multa ipocrizie poate fi sa criticati un guvern ca a emis prea multe OUG, cand presedintele vostru si voi v-ati facut obiceiul sa blocati tot ce adopta Parlamentul.- Cum pretindeti ca vreti binele magistratilor cand vreti sa desfiintati ceea ce vor magistratii - Sectia Speciala.- Cat de ipocrit poti sa fii, dupa ce ai taiat salarii, ai crescut taxele peste noapte si ai trimis peste 700.000 de oameni in somaj, sa vii sa critici PSD. Tocmai voi veniti sa ne spuneti noua ca ducem tara in dezastru?- Va asigur ca normalitatea voastra nu e cea la care aspira societatea romaneasca.- Nu vom permite ca motiuna sa treaca, nu vom permite revenirea la austeritate. Noi vom asigura cvorumul si nu vom vota la motiune.- Pe parcursul lungului discurs al lui Dancila, ministrii au vorbit intre ei, au ras, sau au stat cu ochii in ecranele telefoanelor mobile.- Ia cuvantul- E a treia oara cand vin in Parlament cu ocazia unei motiuni de cenzura si observ aceeasi abordare a Opozitiei: mistificarea adevarului.- Nu am gasit nici macar o idee constructiva in textul motiunii. Textul arata incapacitatea opozitiei de a livra un proiect serio acestei tari.- Va intreb cu toata sinceritatea: Chiar va doriti sa veniti la guvernare? Eu stiu ca nu. Nu am vazut nicio propunere de program de guverare, nicio masura benefica, nicio idee concreta.- Am vazut insa declaratiile publice ale liderilor dvs: multe metafore si sloganuri.- Sa le spuneti romanilor ca sunteti alianta austeritatii.- Daca veti ajunge la guvernare, veti fi obligati sa vorbiti de ceea ce inca nu ati stabilit ca vreti sa faceti pentru oameni, pentru veniturile, educatia si sanatatea copiilor lor.- Va amintesc cat de departe erati de adevarul economic al programului nostru de guvernare: sustineati ca majorarile nu sunt sustenabile si ca vom duce economia in colaps.- Aruncati cu vorbe goale dar nu raspundeti, pentru ca nu puteti, la argumentele incontestabile pe care vi le punem in fata.- Ne acuzati de lipsa investitiilor, o vorba goala.- Cea mai mare minciuna e ca guvernul ar fi intarziat majorarea alocatiilor de stat pentru copii. Puneti motiunea in plic si sa i-o trimiteti presedintelui Iohannis la Cotroceni, care a blocat adoptarea bugetului.- As dori sa folosesc acest prilej pentru a aborda o tema de maxima importanta pentru Romania: mandatul la sefia UE. Am avut si continuam sa avem o agenda incarcata. Avem realizari importante. Vreti sa daramati acest guvern la sfarsitul unui mandat de succes. Ce semnal vreti sa dati partenerilor externi?- As vrea sa fac un apel la ratiune si bun simt: motiunea nu vine cu argumente valide si nu ofera solutii pentru problemele tarii. Care e solutia politica a acestei motiuni si unde e responsabilitatea partidelor care o sustin? Tara are nevoie de stabilitate si continuitate. Am increderea ca si majoritatea parlamentara si parlamentarii responsabili din Opozitie sunt constienti de asta. Ii invit sa nu voteze motiunea si sa evite intrarea Romaniei in haos.continua sa prezinte motivele pentru care Guvernul ar trebui demis:- Guvernul PSD ALDE trebuie demis de urgenta si pentru abuzul de incredere de care a dat dovada semnand pe banda rulanta ordonante toxice.- OUG7/2019 care a creat haos total in sistemul judiciar si a creat premisele unei amnistii mascate.- La presiunile unor persoane din PSD Guvernul si-a pus semnatura pe OUG care a pus pe picioare SS.- Acest guvern este autorul OUG 114/2018 care a scumpit si mai tare viata romanilor.- Prin OUG ati decis ca pensiile sa nu creasca de la 1 ianuarie, prin OUG ati evitat o dezbatere pe legislatia electorala, prin OUG au intarziat majorarea alocatiilor pentru copii.- Am ajuns sa ne temem de consecintele oricarui act normativ care e adoptat de acest guvern.- Orice vot pentru motiunea de cenzura e un vot pentru o sansa acordata Romaniei. Votati pentru aceasta motiune pentru ca votul romanilor nu poate fi ignorat de niciun politician din Romania.- Deputatul USR Claudiu Nasui a spus la Digi24 ca opozitia mai are nevoie de 23 de voturi pentru ca motiunea de cenzura sa treaca. Numaratoarea sa este mai pesimista decat cea prezentata de Ludovic Orban, care spunea ca mai e nevoie de 18 voturi.- A inceput dezbaterea motiunii de cenzura. Cristina Pruna (USR) explica motivele pentru care a fost depusa motiunea:"Sanctiunea impotriva PSD si a Guvernului vine de la cetateni, care au spus raspicat pe 26 mai ca nu mai vor un guvern care are o singura prioritate: atacurile continue la adresa justitiei", spune Pruna.- La acest moment sunt prezenti 311 parlamentari. Practic, lipsesc de la serviciu 154 de parlamentari.- Sedinta a inceput cu un moment de reculegere pentru victimele Mineriadei.- A inceput sedinta de plen. Din cei 465 de deputati si senatori sunt prezenti doar 250.- Viorica Dancila si mai multi membri ai Guvernului au ajuns la Parlament. Premierul pare relaxat si chiar a spus ca nu are emotii.- Intr-o postare pe Instagram, Victor Ponta aminteste de momentul in care el a preluat guvernarea dupa ce Guvernul Ungureanu a picat la motiunea de cenzura din Parlament, in 2012."Atunci a fost o schimbare, azi NU", e mesajul lui Ponta, care da de inteles ca Opozitia nu are voturile necesare ca motiunea sa treaca. O alta diferenta intre cele doua momente este ca daca atunci era enuntata o alternativa, acum sunt chiar partide care au spus ca nu vor sa preia guvernarea, ci sa fie organizate alegeri anticipate.- "Pana la momentul votului vor continua negocierile si la vot vom cuantifica cate voturi efective va avea la motiunea de cenzura. In ceea ce ne priveste, avem constiinta datoriei implinite, am facut tot ce depinde de noi pentru a determina ca motiunea de cenzura sa fie sprijinita de un numar cat mai mare de parlamentari", a declarat Ludovic Orban.Liderul PNL a precizat ca se poarta negocieri individuale cu parlamentarii PSD si ALDE."Le mai adresez public inca un indemn parlamentarilor PSD si ALDE: aveti doua variante - sa va incetati cariera politica ramanand complicii acestui regim toxic pentru Romania sau aveti sansa de a va reabilita in fata cetatenilor romani votand motiunea de cenzura. Parlamentarii PSD si ALDE trebuie sa inteleaga ca romanii vor alta guvernare, nu mai accepta aceasta coalitie la putere si ca este in puterea fiecaruia dintre ei sa decida ca vointa romanilor sa fie transpusa in fapt.Orice parlamentar PSD sau ALDE care va vota motiunea de cenzura va avea sansa sa-si repare imaginea publica, sa se debaraseze de ultimii doi ani si jumatate in care au fost complicii unui regim ticalos si sa poata sa-si continue cariera politica fie in partidul din care fac parte, fie intr-o alta formatiune politica. Depinde de constiinta individuala a fiecarui parlamentar daca va tine cont de ceea ce vor romanii sau daca va ramane sluga unui regim care face rau acestei tari", a mai spus liderul PNL.- Filosoful Mihai Sora are un mesaj in dimineata premergatoare votului motiunii:"Va spun iarasi, dragi prieteni: mai lesne zboara punctele de pe zar decat ei din functii; mai lesne obosim noi socotind voturile din Parlament decat cei care ne joaca vietile si tara la barbut", a scris pe Facebook Mihai Sora.- Viorica Dancila a declarat ca nu are emotii cu privire la motiunea de cenzura si ca are incredere in colegii din PSD si ALDE. Premierul a afirmat ca nu va discuta cu Calin Popescu Tariceanu inainte de votul motiunii de cenzura"Nu cred ca este nevoie. Sunt oameni in care am incredere. Oameni care dau dovada de foarte multa responsabilitate si astazi vom vedea rezultatul", a raspuns Dancila.- Deputatul PSD Valeriu Steriu ironizeaza Opozitia, spunand ca a facut motiunea "la bascalie" si ca a "fost citita de un domn cu niste ochelari de clovn in Parlamentul Romaniei".Steriu sustine ca parlamentarii PSD nu sunt obligati sa ramana in banci, ci este optiunea fiecaruia. Astfel, exista posibilitatea ca partidele de la putere sa nu asigure cvorumul pentru ca motiunea sa fie votata."Eu am sa fiu prezent la momentul cvorumului, la momentul citirii, apoi in functie de cum se deruleaza ziua, pentru ca se contureaza un vot la o ora destul de tarzie, ramane de vazut daca voi fi in sala, pentru ca sunt la cel putin doua emisiuni tv programate in aceasta seara", a spus Steriu despre ce va face el personal.In motiunea de cenzura se arata ca Romania are nevoie urgenta de un guvern cu o viziune proeuropeana, cu maximum 15 ministere, nu cu 27, orientat catre prioritatile de dezvoltare a tarii: educatia, sanatatea, investitiile publice si atragerea fondurilor europene.Semnatarii motiunii de cenzura atrag atentia ca "viitorul guvern are obligatia sa-si dea tot concursul pentru implementarea unui sistem de vot modern si actual care sa permita in mod efectiv fiecarui cetatean roman aflat in strainatate sa voteze"."Votati pentru aceasta motiune, pentru ca votul romanilor nu poate fi ignorat de niciun politician din Romania! Haideti ca de maine sa incepem schimbarea in bine, sa incepem sa construim, pentru ca tara are nevoie de un guvern competent si de multa munca in interesul tuturor!" - este indemnul adresat de initiatorii motiunii catre colegii lor parlamentari.Potrivit documentului, "sanctiunea impotriva PSD si impotriva Guvernului vine direct de la cetateni, care au spus raspicat ca nu mai vor un guvern incapabil sa duca tara spre bine si care are o singura prioritate fatisa - atacurile permanente la adresa Justitiei"."In doi ani si jumatate, PSD si ALDE au dezbinat o tara intreaga, au distrus rolul institutiilor fundamentale, au mutilat legi importante, au compromis sansa de a moderniza tara si au atentat constant la bazele democratiei romanesti si ale statului de drept! In 26 mai 2019, PSD a reusit sa ne uneasca pe toti, pe cei de acasa si din strainatate, ca sa ne salvam tara din mainile PSD si am reusit!", se mai arata in motiune.