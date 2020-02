Ponta voteaza motiunea de cenzura: Guvernul trebuie pedepsit!

Ziare.

"Asa cum am spus: un Guvern care afecteaza drepturile fundamentale ale romanilor la Sanatate si Educatie - este un Guvern care trebuie pedepsit; in Parlament si la vot de catre cetatenii afectati in mod direct!", a scris pe Facebook Victor Ponta Anterior, Marcel Ciolacu (interimar la sefia PSD) a anuntat ca are de gand sa vorbeasca in aceasta seara cu Victor Ponta despre votul la motiunea de cenzura.Pentru a trece motiunea de cenzura, este nevoie de voturile favorabile a 233 de parlamentari. Intrebat pe cate voturi se bazeaza initiatorii motiunii de cenzura, Ciolacu a spus ca de "suficiente, adica mai mult de 233". Parlamentul va dezbate si va vota miercuri, de la ora 12:00 , motiunea de cenzura depusa de PSD dupa ce Guvernul si-a angajat raspunderea pe proiectul alegerii primarilor in doua tururi de scrutin, au decis, marti, Birourile permanente reunite.B.B.