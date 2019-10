Cum a blocat PSD vacantarea mandatului unui deputat condamnat definitiv: Miza e votul la motiunea de cenzura

Miza

Conform listei de vot final , postata pe site-ul Camerei Deputatilor, au fost prezenti 157 deputati, iar pentru a fi intrunit cvorumul trebuiau sa fie 165 si, prin urmare, sedinta a fost suspendata.Au fost 152 de voturi "pentru", unul contra si o abtinere.Deputatul PSD Eugen Nicolicea a fost singurul parlamentar care a votat impotriva incetarii mandatului de deputat al lui Octavian Goga.Goga a fost condamnat definitiv la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu suspendare in septembrie 2018 pentru savarsirea infractiunilor de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice si conducere fara permis.Octavian Goga este fost deputat PMP, din iunie 2017 activand in grupul PSD. Daca se reusea vacantarea mandatului sau, urmatorul pe lista era Alexandru Teaca."Alexandru Teaca este urmatorul candidat pe lista PMP pentru Camera Deputatilor al PMP Covasna", a afirmat liderul deputatilor PMP Marius Pascan, pentru Mediafax.Teaca ar fi trebuit sa depuna juramantul ca deputat PMP, in plenul de marti al Camerei Deputatilor, de la ora 14:30.Potrivit liderului USR, Dan Barna, miza acestui vot ratat sta in motiunea de cenzura: Daca Octavian Goga ramane in functie, PSD are un vot in plus. Daca se reusea vacantarea mandatului, venea un deputat PMP care asigura un vot in favoarea Opozitiei."Miza era de a mai ciupi un vot la motiune", a subliniat Barna dupa sedinta.Dan Barna a mai afirmat ca social-democratii au preferat sa blocheze sedinta pentru a face, inca o data, scut in jurul unui condamnat penal."Au preferat sa blocheze sedinta, ca sa faca iar bloc in jurul unui condamnat penal. Este un partid care sper sa plece de la guvernare prin motiunea de joi. Sunt optimist. Nu mai putem continua cu acest fel de guvernare, este o bataie de joc. Au spus ca nu exista cvorum, desi exista. PSD a decis sa boicoteze sedinta, ca sa apere un condamnat penal", a adaugat liderul USR.Barna a mai spus ca dupa acest episod romanii vad inca o data ca "PSD a ramas acelasi partid, chiar daca Dragnea este in inchisoare"."Romanii vad, inca o data, ca PSD a ramas acelasi partid, chiar daca Dragnea este in inchisoare, care face bloc in jurul infractorului. Este inca o confirmare. Sper sa fie un semnal de alarma pentru toti semnatarii motiunii, astfel incat aceasta guvernare care apara infractionalitatea sa fie inlaturata", a conchis acesta.La randul sau, deputatul USR Cristian Seidler a scris, pe Facebook , ca "nu s-a vacantat postul de deputat al unui condamnat penal definitiv pentru ca cei de la PSD au scos cartelele de vot si nu au asigurat cvorumul. Sedinta s-a incheiat"."Miza era ca, in locul unui traseist penal (de la PMP la PSD), sa vina un nou deputat PMP care ar fi votat in favoarea motiunii de cenzura. In imagine liderul deputatilor PSD dand semnalul de scoatere a cartelelor de vot", a scris el pe reteaua sociala (Foto articol).Si liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat ca social-democratii s-au solidarizat in jurul unei persoane condamnate penal, in loc sa dezbata si legile de pe ordinea de zi."Cei din PSD in momentul de fata au ales un infractor impotriva a 6.5 milioane de romani. Mai mult decat atat, pe ordinea de zi de astazi erau legi in interes public, nu i-a interesat despre aceste legi, nu i-a interesat nimic care putea sa ajute romanii, s-au solidarizat doar in jurul unei persoane condamnata definitiv", a punctat aceasta.Ea a mai spus ca PSD a demonstrat ca este disperat si se agata de fiecare vot pentru motiune si ca modalitatea in care o incearca sa pastreze acest vot este una ingrijoratoare."PMP este cel mai prejudiciat avand in vedere ca Octavian Goga ocupa pozitia unui deputat PMP care nu isi poate exercita mandatul de mai bine de un an de zile, timp in care din banii publici este platit un infractor", a apreciat liderul deputatilor acestei formatiuni, Marius Pascan, citat de Agerpres.El a adaugat ca partidul din care face parte adreseaza solicitari Biroului Permanent al Camerei Deputatilor de un an de zile in acest sens, dar si in plen."Aceleasi metehne pe care le-a impus Liviu Dragnea dintr-o majoritate toxica a votului continua si azi si fac scut in jurul infractorilor, neinvatand nimic din lectia pe care au primit-o si legal si moral de la instanta si poporul roman. (...)Vom face tot ce ne sta in putinta ca joi, la motiunea de cenzura, sa votam astfel incat sa cada acest Guvern toxic pentru Romania si pentru ceea ce ne asteapta in viitor, intr-o perioada de grava criza care se afla la raspantiile tarii noastre", a completat Marius Pascan.