PSD depune azi motiunea de cenzura

"Niciunde in Europa, in acest moment, nu si-a permis nicio putere sa modifice legile electorale cu asa de putin timp inaintea alegerilor, indiferent de ce alegeri vorbim. In cazul de fata, vorbim de alegerile locale.Nimeni pana acum in Romania, in cei 30 de ani de democratie, considerati totusi putini ca si democratie, nu si-a permis ca un guvern in functie de interesele proprii sa vina cu modificari la legile electorale. Este cea mai grava criza de abuz de putere. (...) Maine (joi - n.red.) vom depune motiunea de cenzura si la pranz vom face Biroul permanent reunit pentru programul de citire a motiunii", a declarat miercuri liderul PSD.Marcel Ciolacu a aratat ca lipsesc 5-6 voturi pentru ca motiunea de cenzura sa fie adoptata de Parlament si a sustinut ca exista negocieri cu parlamentari care vor sa se afilieze grupului social-democrat."Vom vedea adevaratul recensamant dupa ziua de luni, cand parlamentarii vor veni sau vor face solicitari de afiliere la Biroul Permanent pentru a se lua de afiliere catre un grup parlamentar. Sunt parlamentari cu care am stat de vorba si doresc sa se afilieze grupului PSD. (...) Eu sunt optimist ca aceasta motiune de cenzura va trece", a spus Ciolacu.Motiunea va fi sustinuta si de parlamentarii UDMR . In 16 ianuarie, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca formatiunea sa va vota motiunea de cenzura , daca Guvernul Ludovic Orban isi va angaja raspunderea in Parlament in privinta alegerii primarilor in doua tururi de scrutin."In cazul angajarii, singura posibilitate sa nu intre in vigoare legea este daramarea Guvernului si asta se poate face prin motiune de cenzura. Din punctul nostru de vedere, va fi o motiune de cenzura si vom vota motiunea de cenzura in momentul cand va fi dezbatuta in Parlament si votata", a spus liderul UDMR.Potrivit Constitutiei, Guvernul isi poate angaja raspunderea in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna, asupra unui program, a unei declaratii de politica generala sau a unui proiect de lege, iar in termen de 3 zile de la prezentarea proiectului se poate depune o motiune de cenzura. Guvernul este demis daca motiunea de cenzura depusa a fost adoptata. Daca Executivul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, dupa caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se considera adoptat.Pentru a trece motiunea de cenzura este nevoie de voturile favorabile a 233 de parlamentari. PSD are 198 de parlamentari si UDMR - 30, in total fiind 228 parlamentari care ar vota pentru.Dupa depunerea motiunii de cenzura urmeaza ca Birourile permanente reunite sa se intruneasca sa decida calendarul dezbaterii. Potrivit regulamentului Parlamentului, motiunea de cenzura se prezinta in sedinta comuna a celor doua Camere in cel mult 5 zile de la data depunerii. Dezbaterea motiunii de cenzura are loc dupa 3 zile de la data cand a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere.