Trenul cu refugati si Grivei

Ziare.

com

Sa le luam pe rand.Teoretic, motiunea de cenzura de astazi este menita sa opreasca revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. Primarii PSD s-au panicat, au pus presiune pe parlamentari si conducerea partidului, pentru ca nimeni nu le-a explicat cat de neconstitutional e proiectul de lege pe care Guvernul si-a asumat raspunderea.Trei motive mari de neconstitutionalitate au fost introduse in el, ca niste bombe cu ceas:1. exista un proiect pe aceeasi tema in camera decizionala si CCR numai ce a reafirmat , in ianuarie, ca este motiv de neconstitutionalitate a angajarii;2. se modifica sistemul de vot cu mai putin de sase luni inainte de scrutin, ceea ce contravine Deciziei CCR 682/2012;3. bomboana pe coliva, prin prevederea referitoare la viza de flotant, restrange drepturi electorale cu mai putin de un an inainte de alegeri. Adica ceea ce Comisia de la Venetia interzice.PNL pare sa fi facut proiectul in asa fel incat sa fie sigur ca va fi neconstitutional, pentru ca nici primarii lor nu vor modificarea. Si a pastrat chestiunea primarilor de CJ pentru sceneta din Guvern, ca sa amplifice jocul cu Marcel Ciolacu pentru a nu parea asa un blat.In mod normal, PSD depunea motiune ca sa nu se spuna ca nu a depus, o pica la 3-4 voturi cat sa se arate amenintator si lasa CCR sa ia decizia absolut previzibila. Si, totusi, Marcel Ciolacu se comporta straniu si duce partidul spre adoptarea motiunii, deci spre, teoretic, primul pas spre anticipate.Dlui Ciolacu personal ii pot conveni anticipatele, pentru ca scapa de niste oameni ai lui Dragnea mai repede. Dar pentru PSD, logica politica minimala ar impune sa lase guvernul PNL sa se zbata fara bani, fara majoritate, cu presiuni electorale imense, cu pensii, cu alocatii, cu angajarile limitate de CCR, pana la erodare. Adica, in linii mari, reteta din 2016.De ce face asta Marcel Ciolacu? Fie este in echipa cu parlamentarii "metronom" de tip Georgian Pop si raspunde la chemarea interesului national executand partitura la comanda presedintelui. Si, daca ma uit atent in biografia dlui Ciolacu, tovaras de vanatoare cu Omar Hayssam, absolvent al Colegiului National de Aparare, nu am prea multe motive sa resping de plano aceasta varianta. Deci o prima varianta ar fi blatul.Fie dl Ciolacu atrage PNL si pe dl Iohannis intr-o mare capcana, rastoarna Guvernul ca sa marcheze o mare victorie inainte de congres, dupa care incepe sa joace procedura, voturi si chiar investituri ca sa evite anticipatele.Pe langa faptul ca procedura poate fi intinsa ca guma de mestecat, nimeni nu poate garanta ca al doilea guvern nu va trece pentru a fi apoi din nou trantit dupa o saptamana pentru a intra in alta procedura de anticipate si tot asa pana in toamna.Deci a doua varianta ar fi teapa.Dar si sa ne aflam in prima situatie, de blat, pentru care exista semne consistente, nu e nicio garantie ca rasturnarea Guvernului va duce la anticipate. Pentru ca mai trebuie sa vrea si Grivei.Sunt multi parlamentari care au certitudinea ca nu mai prind alt mandat. Oamenii lui Dragnea din PSD, unii independenti, PMP care este la prag. Sa zicem ca se pune de niste fuziuni PNL-ALDE-PMP si liste comune PSD-Pro Romania, tot vor ramane multi pe dinafara, mai ales in zona PSD, care inevitabil va suferi o mare contractie fata de 2016.De ce ar vota ei sa plece acasa si sa piarda pensia speciala, care ramane in vigoare cat timp legea de eliminare a pensiilor speciale este ridicol de neconstitutionala, inclusiv pe partea cu pensiile parlamentarilor, pentru ca nu a fost adoptata de plen, ci doar de Camera Deputatilor?De ce s-ar sacrifica Grivei, asadar? Ca vrea Ciolacu, care oricum nu o sa-l mai puna pe lista sau o sa-l puna pe loc greu eligibil? Ca vrea Iohannis sa faca alegerile cat inca PNL nu incepe sa ia apa si poate sa puna alt premier pentru urmatorii 4 ani?Nimeni nu a putut sa-mi raspunda rational la aceasta intrebare. Si pana nu imi va raspunde voi ramane rezervata cu privire la sansele alegerilor anticipate, indiferent de blaturile de la varf.Intre timp, Guvernul se comporta ca un tren pentru refugiati in care fiecare inghesuie ce mai poate. Sa adopti, in mod ironic noaptea, este, oricum am lua-o, scandalos si ridicol in acelasi timp. Mai ales ca ele sunt toate perfect inutile, dincolo de exercitiul de imagine al ministrilor care vor sa arate ca lasa ceva in urma.Sa ne intelegem: doar ordonanta in materie penala devine lege penala mai favorabila care se va aplica si daca e in vigoare un minut. Restul nu au acelasi efect. Asa ca, claie peste gramada, vor merge toate cele 25 de OUG in Parlament, vor fi respinse sau modificate dupa cum vrea majoritatea si nu va ramane nimic de pe urma lor. Ba PSD va clama si ca a scapat poporul de privatizarea sanatatii, de exemplu.Unele pot fi de-a dreptul neconstitutionale. De exemplu, OUG care mareste numarul de parlamentari pentru diaspora . Daca marirea aceasta nu e insotita de o scadere de numar de parlamentari undeva in tara, se ajunge la un numar total de parlamentari mai mare decat in 2016, ceea ce inseamna o reglementare contrara referendumului din 2009 care prevedea scaderea la 300.Ma intreb daca OUG privind sanatatea , cu care sunt de acord ca principiu, a fost emisa cu o minima speranta ca va supravietui sau doar pentru a da motiv Pro Romania sa se alature motiunii , dupa cum anuntase ca va face in cazul unei asemenea OUG. Pentru ca mi-e totusi greu sa admit o asemenea reforma prin ordonanta.Dupa cum la ora la care scriu este in proiect legiferarea prin OUG a traseismului electoral. Adica la locale nu poti vota daca nu ai luat viza de flotant cu minimum 60 de zile inainte, iar la parlamentare vei putea vota oriunde pe liste electorale suplimentare?Nu stiu ce va ramane din acest heirupism, dar stiu ca el creeaza un precedent. Daca PSD va da intr-o noapte 25 de OUG-uri, vom zice ca e in regula?Daca Guvernul va pica, urmeaza haos, instabilitate, scandal. Si ma intreb la ce au folosit lunile de guvernare Orban in loc sa fi inceput procedura pentru anticipate inca din noiembrie. Acum puteam fi foarte aproape de izbavire. Si nici nu cred ca Viorica Dancila se putea imprumuta mai mult decat a facut Guvernul Orban.Un timp pierdut care se va razbuna cu costuri mari.