Korodi Attila (UDMR), despre motiunea de cenzura anuntata de PSD: Da, o vom vota

"Daca se contureaza semnaturi suficiente pentru a depune o motiune de cenzura pe procedura asumarii raspunderii, atunci UDMR va sustine procedura motiunii. Da, vom vota motiunea atunci. Este o decizie care era vizibila, in momentul in care am discutat cu liberalii pe conturarea actualului guvern, de care era nevoie si este nevoie, am zis ca optiunea aceasta, pentru noi, nu poate fi sustinuta si daca va fi o astfel de situatie atunci va trebui sa votam impotriva guvernului, sa votam motiunea", a declarat Korodi Attila, pentru Agerpres.Acesta a mai spus ca urmeaza sa se poarte discutii cu PSD, iar chestiunea va fi analizata si in forurile de conducere ale Uniunii.Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Slatina, ca a avut o discutie telefonica cu presedintele UDMR Kelemen Hunor si ca acesta a spus ca formatiunea sa se va alatura motiunii de cenzura ce va fi depusa de catre PSD , ca urmare a anuntului premierului Ludovic Orban ca Guvernul isi va angaja raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi."In trei zile dupa ce vine asumarea vom depune motiune de cenzura. Am avut o discutie telefonica cu presedintele Kelemen Hunor si este de acord sa sustina alaturi de PSD aceasta motiune deoarece nu este corect sa vii cu modificari legislative, indiferent daca te avantajeaza sau nu politic, si sa incerci schimbarea regulilor in timpul jocului.Mai mult, exista o decizie a Curtii Constitutionale a Romaniei, care spune ca cu sase luni inainte nu au voie sa modifice nicio lege electorala si o recomandare de buna practica europeana a Comisiei de la Venetia care spune cu un an inainte nu ai voie sa faci astfel de modificari. Daca dorim sa ramanem totusi in Europa si in jocul democratic european, eu si PSD cel putin asta ne dorim, ar trebui si actuala putere sa se incadreze in aceiasi termeni", a declarat Ciolacu, intr-o conferinta de presa.El a explicat ca PSD nu are o alianta politica cu UDMR-ul, ci una pe principii."Nu este o alianta politica. Acum, cu toate scuzele de rigoare, mi-as dori din tot sufletul ca PSD sa aiba un proiect si un program politic atat de bun incat UDMR-ul sa vina alaturi de noi ca si parteneri politici. (...) Repet, in acest moment nu este o alianta politica cu UDMR-ul, este o alianta pe principii, dar nu exclud daca noi avem un proiect si program foarte bun politic ca UDMR-ul sa fie un partener politic credibil", a mai spus Marcel Ciolacu. Guvernul isi va angaja raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi , a anuntat joi premierul Ludovic Orban."In discutiile pe care le-am avut (...) am luat decizia de a ne angaja raspunderea in fata Parlamentului pentru alegerea primarilor in doua tururi", a spus premierul, in sedinta de Guvern.