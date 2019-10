"Motiunea de cenzura va fi citita azi si votata sambata"

Ziare.

"Programul pe care cele doua Birouri Permanente Reunite (BPR) l-au stabilit: la ora 15:00, azi, citirea (motiunii - n.red.) si sambata, la ora 11:00, dezbatere si vot. Asta este programul", a declarat Iordache.Totusi, exact inainte ca Florin Iordache sa anunte programul stabilit de BPR, Victor Ponta, liderul ProRomania, a afirmat ca motiunea de cenzura va fi dezbatuta si votata luni."Nu conteaza ce voteaza ei, pentru ca ce voteaza ei este ilegal", a spus fostul premier Victor Ponta.Referitor la aceste afirmatii, Florin Iordache a explicat ca daca nu va fi cvorum sambata, astfel incat sa fie dezbatuta si votata motiunea, va urma o noua sedinta a Birourilor Permanente Reunite in care se va decide noua data la care se va dezbate aceasta."Cei 237 care au semnat (motiunea - n.red.) inseamna ca au citit ce au semnat, deci se pot exprima si sambata si duminica. Care e diferenta ca voteaza vineri, sambata sau duminica?", a intrebat Iordache.Jurnalistii au vrut sa stie de ce a fost aleasa ziua de sambata, in conditiile in care Parlamentul nu lucreaza in weekend."Pentru ca regulamentar ziua de sambata vine exact la 3 zile de la prezentare (motiunii - n.red.). Deci trei zile calculate e data de sambata (...) Este o urgenta sa fie debarcat acest guvern", a replicat vicepresedintele Camerei Deputatilor.Intrebat care e urgenta privind dezbaterea si votul motiunii, Iordache a replicat: "Pentru noi este o urgenta sa aratam ca acesti 237 (semnatari ai motiunii - n.red.) nu vor vota. Spunem clar: motiunea nu are substanta si nu poate convinge"."Noi ne bazam pe faptul ca vom veni si nu vom vota", a mai spus Florin Iordache, intrebat daca PSD se bazeaza pe faptul ca parlamentarii nu vor veni sambata. Motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila a fost depusa marti , la Parlament, anuntul fiind facut de liderul deputatilor PNL Raluca Turcan, in prezenta liderilor opozitiei.Motiunea este semnata de 237 de parlamentari, printre care si de deputati ai minoritatilor nationale, de patru ai PSD si de un deputat independent.Turcan a acuzat inca de marti puterea ca vrea sa impuna citirea motiunii "noaptea, ca hotii", pentru a fi votata intr-o zi nelucratoare si a sustinut ca se exercita "presiuni uriase fata de semnatarii motiunii".De altfel, secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a anuntat, marti seara, ca motiunea de cenzura urmeaza sa fie votata sambata. "Parlamentarii PSD care voteaza la motiune pleaca din partid. (...)...Eu inca astept sa vad formula de guvern cu care vreti sa veniti", a spus, marti seara, intr-o emisiune la Antena 3, Mihai Fifor, adresandu-i-se unui reprezentant liberal.