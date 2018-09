PNL a depus motiune impotriva lui Daea. Dezbaterea si votul, saptamana viitoare

Ziare.

"Despre motiunea simpla, luni nu este in tara domnul Daea, este plecat la Viena, se intalneste cu comisarul european pentru Agricultura.Luni vom face plen, marti, de la ora 16:00, facem un plen special pentru citirea si dezbaterea motiunii simple, iar votul final se da miercuri, in sedinta de vot final. Implicit a picat si chestiunea cu 'Ora Guvernului' de luni, la care era invitat domnul Daea, pentru ca e plecat la Viena", a spus secretarul Camerei Deputatilor Georgian Pop.Grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputatilor a depus, miercuri, in plen, motiunea simpla pe agricultura, intitulata ""."Din cauza incompetentei si a modului dezastruos in care a fost gestionata evolutia pestei porcine africane, constatam ca Romania este tara cea mai lovita de aceasta epidemie.Pentru ca s-a compromis pentru multa vreme de aici inainte cresterea porcului si industria de profil din Romania, pentru ca s-a atentat la siguranta nationala si la securitatea alimentara a romanilor, pentru a opri acest dezastru, am fost nevoiti si obligati sa depunem aceasta motiune", a motivat demersul deputatul PNL Adrian Oros.