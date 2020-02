Sedinta in care trebuia sa se decida votul pe motiunea de cenzura a fost amanata: Este boicotata chiar de autorii ei

Ziare.

com

Alina Gorghiu sustine ca parlamentarilor PSD le este frica, pentru ca nu au voturile necesare pentru a vota motiunea si ca de aceea au boicotat sedinta de marti."PSD nu are la momentul acesta voturile ca motiunea sa fie adoptata ca Guvernul Orban sa pice. Pentru mine ca membru al BPR nu exista alt motiv. Daca au alte motive, ar trebui sa le comunice in spatiul public. Strategia pe care PSD o adopta este una generata de frica. Ciolacu isi joaca mandatul la sefia PSD, dar este problema lui. Regulamentul trebuie respectat.(...) Nu inteleg de ce frica l-a paralizat pe dl Ciolacu atat de tare. Motiunea de cenzura este boicotata chiar de autorii ei. De ce? Pentru ca le tremura picioarele. Convocam BPR, dar fugim de la BPR. Ii prindem pana la urma", a declarat Alina Gorhiu.Conform unor surse, sedinta ar fi amanata pana dupa sedinta de Guvern, care incepe de la ora 14:00 si in care ar putea fi adopta o ordonanta de urgenta pe tema alegerii primarilor in doua tururi.Ludovic Orban a anuntat, marti, ca Guvernul lucreaza la o ordonanta de urgenta care stabileste termenele si calendarul desfasurarii procedurilor electorale in cazul alegerilor anticipate. Motiunea de cenzura "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democratiei romanesti", semnata de 208 parlamentari PSD si UDMR, a fost prezentata luni in plenul Parlamentului Potrivit Regulamentului Parlamentului, dezbaterea motiunii de cenzura are loc dupa trei zile de la data cand a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere.