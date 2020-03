Guvernul a amanat OUG care prevede sporuri pentru cei care lupta cu epidemia de Covid-19

Ziare.

Guvernul nu a adoptat in sedinta de joi proiectul privind acordarea sporului pentru conditii de munca deosebit de periculoase pentru personalul din autoritatile si institutiile implicate in prevenirea, limitarea si tratarea COVID-19."Propunem amanarea, nu avem toate avizele", a spus Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii.La randul sau, premierul a declarat ca il asteapta si pe noul ministru al Sanatatii sa verifice proiectul de act normativ.Noul ministru al Sanatatii, Nelu Tataru, a depus, joi, juramantul la Palatul Cotroceni, insa evenimentul nu a fost public. Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de numire a lui Nelu Tataru in functia de ministru al Sanatatii, dupa ce fostul ministru, Victor Costache, a demisionat, in plina epidemie de coronavirus.