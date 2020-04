Ministrul Agriculturii: In urmatoarea ordonanta militara o sa redeschidem vanatoarea la mistreti

Ziare.

com

"Stiti cu totii ca datorita masurilor luate pentru combaterea pandemiei au fost interzise anumite activitati printre care si vanatoarea, inclusiv vanatoarea de mistreti, dar zilele acestea am discutat cu colegii mei, cu domnul Alexe (Costel Alexe, ministrul Mediului - n.red.) si cu domnul Vela (Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne n.red.), cu premierul Ludovic Orban, ca in urmatoarea Ordonanta Militara este necesar sa revenim asupra deciziei de a opri vanatoarea la mistreti.Aceasta ar fi necesar sa reinceapa din doua motive: in primul rand pentru controlul populatiei de mistreti, care ne-ar ajuta foarte mult la combaterea si raspandirea pestei porcine africane, dar incep sa produca pagube in productiile agricole vegetale, care oricum sunt afectate grav si de seceta. Din aceste doua motive, in urmatoarea Ordonanta Militara, cu siguranta, o sa redeschidem vanatoarea la mistreti", a spus Adrian Oros intr-o conferinta de presa.La inceputul lunii aprilie, Romania avea 443 de focare de pesta porcina africana in 203 localitati din 27 de judete, insa in 11 judete au fost diagnosticate doar cazuri la mistreti, acestia fiind responsabili de raspandirea virusului pe teritoriul tarii.